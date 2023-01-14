Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

89' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

87' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

84' Milos Kerkez успешно блокирует удар.

84' Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

83' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ван Амерсфоорт Пелле не смог попасть в створ ударом издали

79' Ольссон Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Antoine Colassin из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

77' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Antoine Colassin не смог попасть в створ ударом издали

76' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

75' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тактическая замена. Ван Акен Йост уходит с поля и его заменяет Сиб ван Оттеле

71' Ох, нехорошо это выглядит. Бёкема Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

69' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' СПАСЕНО - Сарр Амин пробил пенальти, но Хобие Верхулст отбивает!

68' Ох, нехорошо это выглядит. Бёкема Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Бёкема Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Antoine Colassin нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

63' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

61' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Тахири Анас уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin

60' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Рейндерс Тиджани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Удар от ворот произведет Херенвен

59' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Карлссон Йеспер III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Сугавара Юкинари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Херенвен

54' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

50' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

47' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани забивает с правой ноги!

46' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.