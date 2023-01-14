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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 20019 Главный судья: Гозубуик Сердар
Херенвен
0:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
33' Гол
Де Вит Дани
0:2
46' Гол
Рейндерс Тиджани
55' Желтая карточка
Сугавара Юкинари
59' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани
68' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
0:2
69' Не забитый пенальти
Сарр Амин
90'+5

Ход матча

33'
0:1
Де Вит Дани
(Одгор Йенс)
46'
0:2
Рейндерс Тиджани
(Сугавара Юкинари)
55'
 
Сугавара Юкинари
59'
 
Рейндерс Тиджани
60'
Колассен Антуан
Ван Хойдонк Сидней
 
61'
Халилович Тибор
Тахири Анас
 
68'
 
Карлссон Йеспер
69'
Сарр Амин
0:2
71'
Ван Оттеле Сюб
Ван Акен Йост
 
71'
 
Ванхесден Зиньо
Бёкема Сэм
81'
 
Эвьен Хэкон
Одгор Йенс
81'
Кайб Рами
Ван Амерсфоорт Пелле
 
81'
Хаяль Рами
Ольссон Симон
 
88'
 
Ван Бредероде Мирон
Павлидис Вангелис
88'
 
Лахдо Майкель
Карлссон Йеспер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
3
Ван
Акен
Йост
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Херенвен
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
АЗ Алкмаар

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

37 матчей

32.4%
13.5%
54.1%
12 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

EEP
2:0
EEP
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.89
1.53

Среднее время на гол

47
58

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

72
68

Голов в среднем за матч

1.95
1.84

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
48

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.38
Сарр Амин 3 0.19
Ван Эвейк Милан 3 0.19
Тахири Анас 1 0.06
Кёлерт Матс 1 0.06
Хайе Том 1 0.06
Бохневич Павел 1 0.06
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.38
Павлидис Вангелис 4 (1) 0.25
Де Вит Дани 4 0.25
Рейндерс Тиджани 3 0.19
Сугавара Юкинари 2 0.13
Карлссон Йеспер III 2 0.13
Ван Бредероде Мирон 2 0.13
Керкез Милош 2 0.13
Класи Йорди 1 0.06
Лахдо Майкель 1 0.06
Де Вит Меес 1 0.06
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 6 0
Тахири Анас 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 4 0
Керкез Милош 4 0
Сугавара Юкинари 3 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Карлссон Йеспер III 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
2
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
АЗ Алкмаар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
9
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
АЗ Алкмаар
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
18
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
2
29%
4
22%
16-30
4
57%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

16
28
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 0
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
5
31%
7
25%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1
Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3
ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Херенвен
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Херенвен
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 0:0 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 0:0 16 7 5 4 25 - 16 26
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 0:0 16 5 2 9 17 - 37 17
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 0:0 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Аякс
 0:0 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 0:0 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 0:0 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Твенте
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
11.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 0:0 9 1 2 6 8 - 26 5
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Тактическая замена. Ван Хойдонк Сидней уходит с поля и его заменяет Antoine Colassin
  • 95'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Херенвен: 52%, АЗ Алкмаар: 48%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
  • 95'
    Бохневич Павел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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