Второй тайм в в Милане!

Чалханоглу в центральном круге попал по ногам Тамезу.

Джурич у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Бастони.

Давидович в центральном круге руками остановил Джеко и получил жёлтую карточку.

Чалханоглу от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.

Каллон справа слишком сильно исполнил подачу к дальней штанге. Дойг достал мяч уже за пределами поля.

Илич справа прошёл вперёд и попытался сделать пас к воротам на Лазовича, но мяч пошёл в руки Онане.

Мартинес у центрального круга отобрал мяч у Чеккерини с нарушением правил.

Димарко слева сделал передачу на Джеко, который с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

Мхитарян слева вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой. Случился и небольшой рикошет.

Дойг снова попытался красиво действовать на левом фланге, но это не помогло пройти Дармиана.

Чалханоглу недалеко от центрального круга зацепил ногу Тамеза.

Лазович с Иличем разыграли угловой удар. Нацеленной подачи слева в штрафную площадь у Ивана не получилось.

Мартинес с двадцати метров с разворота пробил выше ворот.

Ачерби слева навесил к воротам, где Джеко головой мяч не достал, а после рикошета сыграл рукой.

Шкриньяр на фланге выбил мяч у Дойга.

"Интер" редко подолгу владеет мячом, но даже в таких ситуациях очень неспешно продвигается на чужую половину поля.

У Дойга слева не получилась подача. Мяч улетел по высокой дуге за ворота.

Гальярдини у чужой штрафной площади завалил на газон Хиена.

"Верона" много времени проводит с мячом на чужой половине поля, но при этом ударов по воротам нет. Онана лишь изредка занимается вводом мяча в игру.

26' Гости продолжают попытки приблизиться к штрафной площади миланской команды. Депаоли на правом фланге не попал по мячу, готовившись к подаче.

24' Джурич в центре поля попал локтем в лицо Гальярдини. Медики вышли оказать помощь игроку "Интера".

23' Хиен перехватил длинный заброс вперёд на Мартинеса и сам смело пошёл вперёд. Исака у центрального круга соперники остановили руками.

22' Джеко в центре поля сбил Чеккерини.

21' Чеккерини на чужой половине поля сбил Мартинеса.

20' Навес Депаоли справа на Джурича сумел прервать невысокий Чалханоглу.

19' Хиен у центрального круга запрессинговал Джеко и вынудил Эдина выбить мяч в аут.

18' "Интер" на чужой половине поля действует неспешно и вальяжно. Весь расчёт у хозяев на индивидуальные действия и точные передачи с места.

17' Лазович от углового флага навесил к воротам, где Онана спокойно забрал мяч в руки.

16' "Верона" снова расположилась на чужой половине поля и перекатывает мяч с фланга на фланг.

15' Гальярдини справа навесил точно на Мартинеса, который с двенадцати метров головой пробил по воротам. Монтипо в падении забрал мяч в руки.

14' Каллон продолжает активно играть в центре, а вот передачу направо на Депаоли Яя сделать точно не смог.

13' Каллон ушёл на правый фланг, где у него мяч выбил Бастони. Гости часто бросают ауты на чужой половине поля.

12' Угроз воротам Онаны пока не наблюдается. До нападающих "Вероны" мяч не доходит.

10' А контроль мяча остаётся за гостями. Неужели "Интер" будет весь матч удерживать минимальное преимущество?

9' Мхитарян попытался справа вывести к воротам Мартинеса, но ему корпус грамотно поставил Хиен. Лаутаро врезался в защитника как в стену.

8' "Интер" принялся катать мяч на своей половине поля. Приходится гостям идти в прессинг.

7' Лазович слева попытался доставить мяч к воротам, но перед подачей упустил его за линию поля.

6' "Верона" уверенно контролирует мяч на половине поля хозяев, но ни слева ни справа не может доставить мяч в штрафную площадь.

5' Дойг слева несколько раз попытался накрутить Дармиана, но всё же упустил мяч за боковую линию поля.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАРТИНЕС!!! Удар Гальярдини слева с лини штрафной площади соперники заблокировали. Мяч отскочил в центр на Мартинеса, который с четырнадцати метров точно пробил в левый угол.

3' Джеко попытался слева вывести Мхитаряна слева к воротам, но у штрафной площади против Генриха грамотно сыграли соперники.

2' "Интер" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Верона" - в белой форме.

1' Чеккерини по левому флангу сделал безадресный заброс вперёд. У Длйга не было шансов успеть к этой передаче.