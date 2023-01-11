Тур: 18. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Фаббри Микаэль
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Верона
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.13
2.43
Среднее время на гол
42
37
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.63
Среднее время на гол
78
144
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|8 (1)
|0.47
|Джеко Эдин
|7
|0.41
|Барелла Николо
|5
|0.29
|Корреа Хоакин
|3
|0.18
|Димарко Федерико
|3
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.12
|Брозович Марсело
|2
|0.12
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.06
|Мхитарян Генрих
|1
|0.06
|Лукаку Ромелу
|1
|0.06
|Де Врей Стефан
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|2
|0.12
|Дойг Джош
|2
|0.12
|Анри Тома
|2
|0.12
|Ласанья Кевин
|1
|0.06
|Депаоли Фабио
|1
|0.06
|Гюнтер Корай
|1
|0.06
|Каллон Яя
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Чеккерини Федерико
|1
|0.06
|Давидович Павел
|1
|0.06
|Джурич Милан II
|1
|0.06
|Фараони Марко
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Барелла Николо
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|5
|1
|Хиен Исак
|5
|0
|Давидович Павел
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Коппола Диего
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|1
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
|Сулемана Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Верона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
15
Волевые поражения
13
3
Интер Милан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Верона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
14
8
Голы по времени матча
Забито
20
5
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
10%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
5
25%
1
20%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
5
28%
2
20%
1-15
3
17%
6
60%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
19
17
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90
Забито
38
15
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
7
18%
3
20%
1-15
6
16%
6
40%
16-30
7
18%
3
20%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
7
18%
0
0%
76-90
Пропущено
23
30
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
7
30%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1
Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2
Верона
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0
Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4
Результаты матчей
Интер Милан
Верона
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
116
314
611
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|39 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 7
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|37 - 24
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 16
|31
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 19
|23
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 27
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 28
|15
|18.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 30
|9
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 30
|9
|20.
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|11 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 5
|13
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|17.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 12
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|5 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 15
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|10 (2)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|Специя
|Нзола М'Бала
|8 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|7 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 5
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 3
|Торино
|Линетти Кароль
|6
Прогнозы на матч Интер Милан - Верона
Исход игры
Интер Милан
100% (55)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
26.92% (14)
Нет
73.08% (38)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
40% (22)
3:0 Интер Милан
16.4% (9)
2:1 Интер Милан
14.5% (8)
1:0 Интер Милан
12.7% (7)
3:1 Интер Милан
7.3% (4)
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