  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Интер Милан
 
Позже
Верона

История личных встреч

Интер Милан
Верона

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.13
2.43

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.63

Среднее время на гол

78
144

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 8 (1) 0.47
Джеко Эдин 7 0.41
Барелла Николо 5 0.29
Корреа Хоакин 3 0.18
Димарко Федерико 3 0.18
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.12
Брозович Марсело 2 0.12
Дармиан Маттео 1 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Мхитарян Генрих 1 0.06
Лукаку Ромелу 1 0.06
Де Врей Стефан 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Бастони Алессандро 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 2 0.12
Дойг Джош 2 0.12
Анри Тома 2 0.12
Ласанья Кевин 1 0.06
Депаоли Фабио 1 0.06
Гюнтер Корай 1 0.06
Каллон Яя 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Чеккерини Федерико 1 0.06
Давидович Павел 1 0.06
Джурич Милан II 1 0.06
Фараони Марко 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Шкриньяр Милан 3 0
Барелла Николо 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Джеко Эдин 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Давидович Павел 3 1
Велозу Мигель 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Джурич Милан II 3 0
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Верди Симоне 1 0
Тамез Адриен 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Верона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Интер Милан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Верона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
15

Волевые поражения

13
3
Интер Милан
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Верона
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

14
8

Голы по времени матча

Забито

20
5
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
10%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
5
25%
1
20%
46-60
1
5%
1
20%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
5
28%
2
20%
1-15
3
17%
6
60%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
17
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
6
32%
5
29%
29%
76-90

Забито

38
15
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 3
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
7
18%
3
20%
1-15
6
16%
6
40%
16-30
7
18%
3
20%
31-45
7
18%
2
13%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
7
18%
0
0%
76-90

Пропущено

23
30
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
7
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1
Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Аталанта - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Ювентус - Интер Милан 2:0 Бавария - Интер Милан 2:0 Интер Милан - Сампдория 3:0 Интер Милан - Виктория Пльзень 4:0 Фиорентина - Интер Милан 3:4 Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2
Верона
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0
Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2 Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4

Результаты матчей

Интер Милан
Верона

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
3
1.5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
11
6
1.5
3
14
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 39 - 13 44
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Ювентус
 Заявка 17 11 4 2 26 - 7 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 11 1 5 37 - 24 34
5.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 29 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
7.
Рома
 Заявка 17 9 4 4 21 - 16 31
8.
Удинезе
 Заявка 17 6 7 4 25 - 19 25
9.
Фиорентина
 Заявка 17 6 5 6 21 - 22 23
10.
Торино
 Заявка 17 6 5 6 18 - 19 23
11.
Эмполи
 Заявка 17 4 7 6 15 - 22 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 4 8 21 - 28 19
13.
Лечче
 Заявка 17 4 7 6 16 - 18 19
14.
Монца
 Заявка 17 5 3 9 19 - 25 18
15.
Салернитана
 Заявка 17 4 6 7 21 - 27 18
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 17 - 26 16
17.
Специя
 Заявка 17 3 6 8 16 - 28 15
18.
Верона
 Заявка 17 2 3 12 15 - 30 9
19.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 8 - 30 9
20.
Кремонезе
 Заявка 17 0 7 10 11 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
2.
Наполи
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
4.
Интер Милан
 Заявка 8 7 0 1 20 - 4 21
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Удинезе
 Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9.
Рома
 Заявка 8 4 1 3 8 - 5 13
10.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
11.
Торино
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
12.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
13.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
14.
Аталанта
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15.
Эмполи
 Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
16.
Сассуоло
 Заявка 8 3 2 3 12 - 9 11
17.
Лечче
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 8 0 3 5 2 - 12 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Милан
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Ювентус
 Заявка 8 4 2 2 5 - 4 14
6.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Сампдория
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
14.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
15.
Монца
 Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
16.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
17.
Болонья
 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
18.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
19.
Специя
 Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
20.
Верона
 Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 10 (2)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 8 (3)
Специя Нзола М'Бала 8 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Лечче Юлманд Мортен 1 5
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 3
Торино Линетти Кароль 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 23 часа 23 минуты.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Интер Милан 100% (55)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Верона
    1.32
    6.30
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интер Милан - Верона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Интер Милан - Верона

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    26.92% (14)
    Нет
    73.08% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    40% (22)
    3:0 Интер Милан
    16.4% (9)
    2:1 Интер Милан
    14.5% (8)
    1:0 Интер Милан
    12.7% (7)
    3:1 Интер Милан
    7.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Милан
    Верона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     