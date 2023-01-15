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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:0
Первый тайм: 2'
Фейеноорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фейеноорд
7.32
4.98
1.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
50
Блокзайл
Тиймен
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
21
Касанвирджо
Нерайшо
34
Оратмангун
Рагнар
2
Данкерлёй
Дамил
40
Luciano
Valente
23
Крюгер
Флориан
9
Пепи
Рикардо
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
17
Шиманьски
Себастьян
14
Пайшао
Игор
9
Перейра
Данило
II
Гронинген
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Фейеноорд

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.53
0.47

Среднее время на гол

58
192

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.77
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 6 (1) 0.4
Нгонж Сириль 3 0.2
Крюгер Флориан 2 0.13
Дуарте Ларос 1 0.07
Ларсен Йорген 1 0.07
Пелюпесси Йоей 1 0.07
Балкер Радинио 1 0.07
Суслов Томаш 1 0.07
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.53
Шиманьски Себастьян 6 0.4
Кекчю Оркун 6 (1) 0.4
Дилросун Джавайро 4 0.27
Тимбер Квинтен 2 0.13
Волемарк Патрик 2 0.13
Хименес Сантьяго Томас 2 0.13
Джаханбахш Алиреза 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Идрисси Уссама 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Гертрейда Лютсхарел 1 0.07
Хартман Квилиндси 1 0.07
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 4 0
Балкер Радинио 2 1
Суслов Томаш 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Дубвик Исак 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Гронинген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

2
16
Гронинген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

11
21
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
55%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
2
18%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

15
2
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

16
37
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
3
19%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
7
44%
8
22%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
3
19%
8
22%
61-75
3
19%
7
19%
76-90

Пропущено

31
13
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
10%
4
31%
1-15
2
6%
4
31%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
12
39%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3
Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0

Результаты матчей

Гронинген
Фейеноорд

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
9
6
1
14
2.5
7
8
1
14
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:0 16 10 5 1 36 - 14 35
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 0:0 16 3 4 9 17 - 30 13
16.
Эммен
 0:0 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 0:0 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 0:0 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 0:0 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Гронинген
 0:0 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 0:0 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 0:0 9 5 3 1 20 - 12 18
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 0:0 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 0:0 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 0:0 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Веррипс Михаэл делает важнейший сейв!
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Джаханбахш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 3'
    Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 3'
    Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Данкерлёй Дамил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    3'
    Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде
  • 3'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 2'
    Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Фейеноорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Гронинген
    Ничья
    Фейеноорд
    7.32
    4.98
    1.45
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