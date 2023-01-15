Тур: 16. Стадион: Евроборг. Главный судья: Маншот Ероен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.47 Победа «Фейеноорда»
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Фейеноорд
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
30 матчей
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.53
0.47
Среднее время на гол
58
192
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
53
28
Голов в среднем за матч
1.77
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.4
|Нгонж Сириль
|3
|0.2
|Крюгер Флориан
|2
|0.13
|Дуарте Ларос
|1
|0.07
|Ларсен Йорген
|1
|0.07
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.07
|Балкер Радинио
|1
|0.07
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.53
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.4
|Кекчю Оркун
|6 (1)
|0.4
|Дилросун Джавайро
|4
|0.27
|Тимбер Квинтен
|2
|0.13
|Волемарк Патрик
|2
|0.13
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.13
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Идрисси Уссама
|1
|0.07
|Ганцко Давид
|1
|0.07
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.07
|Хартман Квилиндси
|1
|0.07
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Суслов Томаш
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Luciano Valente
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0
|Дубвик Исак
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|4
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
2
16
Гронинген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
11
21
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
55%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
7
44%
2
18%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
15
2
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
16
37
10 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
3
19%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
7
44%
8
22%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
3
19%
8
22%
61-75
3
19%
7
19%
76-90
Пропущено
31
13
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
10%
4
31%
1-15
2
6%
4
31%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
12
39%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3
Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0
Результаты матчей
Гронинген
Фейеноорд
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
16
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
411
96
114
78
114
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|5
|1
|36 - 14
|35
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|16
|10
|2
|4
|44 - 22
|32
|5.
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|6.
|16
|8
|4
|4
|26 - 16
|28
|7.
|16
|7
|5
|4
|26 - 24
|26
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|16
|3
|10
|3
|20 - 17
|19
|10.
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|13.
|16
|5
|1
|10
|17 - 38
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|18 - 31
|15
|15.
|0:0
|16
|3
|4
|9
|17 - 30
|13
|16.
|0:0
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|17.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|18.
|0:0
|16
|2
|3
|11
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|4.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|12.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|13.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|8 - 10
|9
|14.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|18.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|18 - 17
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|19 - 15
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|16.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|18.
|0:0
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|9 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2 3
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4