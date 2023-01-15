Тур: 16. Стадион: Евроборг. Зрители: 20589 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
19' ГолПайшао Игор
0:2
31' ГолКекчю Оркун
66' Желтая карточкаLuciano Valente
0:3
90' ГолХименес Сантьяго Томас
90'+5
Ход матча
19'
0:1
31'
0:2
66'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 10
-
2 Угловые 13
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.47 Победа «Фейеноорда»
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Фейеноорд
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
30 матчей
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.53
0.47
Среднее время на гол
58
192
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
53
28
Голов в среднем за матч
1.77
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
50
96
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.38
|Нгонж Сириль
|3
|0.19
|Крюгер Флориан
|2
|0.13
|Дуарте Ларос
|1
|0.06
|Ларсен Йорген
|1
|0.06
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.06
|Балкер Радинио
|1
|0.06
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.5
|Кекчю Оркун
|7 (1)
|0.44
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.38
|Дилросун Джавайро
|4
|0.25
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0.19
|Тимбер Квинтен
|2
|0.13
|Волемарк Патрик
|2
|0.13
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.06
|Пайшао Игор
|1
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.06
|Идрисси Уссама
|1
|0.06
|Ганцко Давид
|1
|0.06
|Хартман Квилиндси
|1
|0.06
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.06
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Суслов Томаш
|3
|0
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0
|Дубвик Исак
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|4
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
2
16
Гронинген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Фейеноорд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
11
24
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
55%
7
29%
29%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
8
42%
2
18%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
15
2
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
16
40
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
3
19%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
7
44%
9
23%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
3
19%
8
20%
61-75
3
19%
8
20%
76-90
Пропущено
34
13
11 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
9%
4
31%
1-15
3
9%
4
31%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
3
9%
2
15%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
13
38%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3
Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0
Результаты матчей
Гронинген
Фейеноорд
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
17
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
412
106
115
88
115
412
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|ПСВ
|Симонс Хави
|9 (3)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|2 3
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 4