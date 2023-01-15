Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Quilindschy Hartman. Удар в створ, но вратарь начеку

86' Виффер Матс нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

85' Кекчю Оркун навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Гронинген

84' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Джаханбахш Алиреза получил травму и заменен. Patrik Waalemark выходит на поле.

82' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама

80' Джаханбахш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Блокзайл Тиймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Фейеноорд

75' Рикардо Пепи нанес удар, но промахнулся очень сильно.

74' Удар от ворот произведет Гронинген

74' Igor Paixao нанес удар, но промахнулся очень сильно.

73' Рикардо Пепи задерживает мяч рукой

73' Thom van Bergen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Таабуни Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Luciano Valente получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Гронинген

66' Igor Paixao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Таабуни Мохамед из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

61' Luciano Valente создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Виффер Матс выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

61' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Крюгер Флориан уходит с поля и его заменяет Томаш Суслов

58' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

58' Балкер Радинио из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Гронинген

54' Шиманьски Себастьян из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

50' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Крюгер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Гронинген

48' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Igor Paixao нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Igor Paixao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.