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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 20589 Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:3
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
19' Гол
Пайшао Игор
0:2
31' Гол
Кекчю Оркун
66' Желтая карточка
Luciano Valente
0:3
90' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90'+5

Ход матча

19'
0:1
Пайшао Игор
(Виффер Матс)
31'
0:2
Кекчю Оркун
(Пайшао Игор)
58'
Суслов Томаш
Крюгер Флориан
 
59'
Thom van Bergen
Ван Гелдерен Лиам
 
62'
 
Таабуни Мохамед
Шиманьски Себастьян
66'
Luciano Valente
 
72'
 
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
74'
Лундквист Рамон-Паскаль
Luciano Valente
 
81'
 
Волемарк Патрик
Джаханбахш Алиреза
82'
 
Идрисси Уссама
Пайшао Игор
90'
0:3
Хименес Сантьяго Томас
(Хартман Квилиндси)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 13
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

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20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
42
Блокзайл
Тиймен
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
21
Касанвирджо
Нерайшо
34
Оратмангун
Рагнар
2
Данкерлёй
Дамил
40
Luciano
Valente
23
Крюгер
Флориан
9
Пепи
Рикардо
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
19
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
17
Шиманьски
Себастьян
14
Пайшао
Игор
9
Перейра
Данило
II
Гронинген
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Фейеноорд

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

30 матчей

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.53
0.47

Среднее время на гол

58
192

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.77
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

50
96

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 6 (1) 0.38
Нгонж Сириль 3 0.19
Крюгер Флориан 2 0.13
Дуарте Ларос 1 0.06
Ларсен Йорген 1 0.06
Пелюпесси Йоей 1 0.06
Балкер Радинио 1 0.06
Суслов Томаш 1 0.06
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.5
Кекчю Оркун 7 (1) 0.44
Шиманьски Себастьян 6 0.38
Дилросун Джавайро 4 0.25
Хименес Сантьяго Томас 3 0.19
Тимбер Квинтен 2 0.13
Волемарк Патрик 2 0.13
Джаханбахш Алиреза 1 0.06
Пайшао Игор 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.06
Идрисси Уссама 1 0.06
Ганцко Давид 1 0.06
Хартман Квилиндси 1 0.06
Гертрейда Лютсхарел 1 0.06
Лопес Маркос IV 0 0
Виффер Матс 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 4 0
Балкер Радинио 2 1
Суслов Томаш 3 0
Luciano Valente 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Дубвик Исак 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Гронинген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

2
16
Гронинген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Фейеноорд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

11
24
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
6
55%
7
29%
29%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
8
42%
2
18%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
60%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

15
2
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

16
40
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
3
19%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
7
44%
9
23%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
3
19%
8
20%
61-75
3
19%
8
20%
76-90

Пропущено

34
13
11 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
9%
4
31%
1-15
3
9%
4
31%
16-30
5
15%
1
8%
31-45
3
9%
2
15%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
13
38%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3
Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0

Результаты матчей

Гронинген
Фейеноорд

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
10
6
1
15
2.5
8
8
1
15
3.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 11 4 1 39 - 14 37
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
ПСВ
 16 10 2 4 44 - 22 32
5.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 16 7 5 4 26 - 24 26
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 16 3 10 3 20 - 17 19
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 4 7 5 25 - 26 19
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Фортуна Ситтард
 16 4 4 8 20 - 29 16
13.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
14.
Витесс
 16 3 6 7 18 - 31 15
15.
Гронинген
 16 3 3 10 17 - 33 12
16.
Эммен
 16 2 6 8 13 - 29 12
17.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
18.
Камбюр
 16 2 3 11 9 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 9 2 4 3 15 - 16 10
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 8 1 6 1 8 - 10 9
14.
Фортуна Ситтард
 9 2 2 5 11 - 16 8
15.
Гронинген
 8 2 1 5 12 - 18 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 8 1 3 4 8 - 19 6
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Утрехт
 8 4 2 2 18 - 17 14
5.
ПСВ
 8 4 1 3 19 - 15 13
6.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
НЕК Неймеген
 8 2 4 2 6 - 7 10
8.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
10.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
11.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Камбюр
 8 1 3 4 6 - 13 6
14.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
15.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 9 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 2 3
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Витесс Виттек Максимилиан 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20589 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Гронинген: 41%, Фейеноорд: 59%.
  • 95'
    Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Thom van Bergen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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