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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Санторо Антонио
Эмполи
1:0
Конец матча
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Лерис Мехди
29' Желтая карточка
Виейра Ронни
31' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
41' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:0
55' Гол
Эбюэхи Тайронн
71' Желтая карточка
Марин Рэзван
86' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
90' Желтая карточка
Стоянович Петар
90' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
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Колли Омар
90' Желтая карточка
Викарио Гульельмо
90' Желтая карточка
Джуричич Филип
90'+13
1:0. Гол Тайронна Эбюэхи (видео)...

Ход матча

6'
 
Лерис Мехди
29'
 
Виейра Ронни
31'
 
Габбьядини Маноло
41'
Паризи Фабьяно
 
55'
Эбюэхи Тайронн
(Марин Рэзван)
1:0
62'
 
Сабири Абдельхамид
Верре Валерио
62'
 
Уинкс Гарри
Амионе Бруно
63'
 
Дзаноли Алессандро
Лерис Мехди
63'
Пьяца Марко
Бальданци Томмазо
 
63'
Хаас Николас
Бандинелли Филиппо
 
69'
 
Flavio Paoletti
Виейра Ронни
71'
Марин Рэзван
 
77'
Камбьяги Николо
Сатриано Мартин
 
77'
Стоянович Петар
Эбюэхи Тайронн
 
85'
Фаццини Якопо
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
86'
Исмайли Ардиан
 
90'
Стоянович Петар
 
90'
 
Сабири Абдельхамид
90'
 
Колли Омар
90'
Викарио Гульельмо
 
90'
 
Джуричич Филип

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Эмполи 59.7% (77)
X 28.7% (37)
Сампдория 11.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
24
Эбюэхи
Тайронн
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
11
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
19
Капуто
Франческо
9
Сатриано
Мартин
1
Аудеро
Эмиль
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
15
Колли
Омар
37
Лерис
Мехди
3
Ауджелло
Томмазо
14
Виейра
Ронни
7
Джуричич
Филип
5
Верре
Валерио
23
Габбьядини
Маноло
10
Ламмерс
Сэм
Эмполи
4-3-1-2
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Эмполи
Сампдория

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:3
СA
1:2
СA
2:4
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СB
1:0
СB
1:3
К
2:1
К
2:1
СA
0:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Среднее время на гол

65
45

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальданци Томмазо 3 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.11
Паризи Фабьяно 2 0.11
Эбюэхи Тайронн 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Марин Рэзван 1 0.06
Камбьяги Николо 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Дестро Маттиа 1 0.06
Хаас Николас 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 2 0.11
Габбьядини Маноло 2 0.11
Джуричич Филип 2 0.11
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Колли Омар 1 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.06
Ринкон Томас 0 0
Лерис Мехди 0 0
Амионе Бруно 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 2
Луперто Себастьяно 2 2
Марин Рэзван 5 0
Хендерсон Лиам 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Занетти Паоло 2 1
Стоянович Петар 3 0
Сатриано Мартин 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Дестро Маттиа 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Хаас Николас 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Капуто Франческо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 7 0
Джуричич Филип 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Амионе Бруно 4 0
Станкович Деян 2 1
Ринкон Томас 2 1
Габбьядини Маноло 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Мурру Никола 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0

Результаты матчей

Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сампдория
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
5
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сампдория
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

8
1
Эмполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сампдория
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
15

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
14%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
9%
5
17%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1
Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0
Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Сампдория

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
11 раз 61%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
7
11
3
15
1.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 15 2 1 44 - 14 47
2.
Милан
 Заявка 18 11 5 2 35 - 20 38
3.
Ювентус
 Заявка 18 11 4 3 27 - 12 37
4.
Интер Милан
 Заявка 18 12 1 5 38 - 24 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 31 - 15 34
6.
Аталанта
 Заявка 18 10 4 4 34 - 20 34
7.
Рома
 Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
8.
Удинезе
 Заявка 18 6 7 5 26 - 21 25
9.
Торино
 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
10.
Фиорентина
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
11.
Эмполи
 Заявка 18 5 7 6 16 - 22 22
12.
Болонья
 Заявка 18 6 4 8 23 - 29 22
13.
Монца
 Заявка 18 6 3 9 22 - 27 21
14.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 18 - 20 20
15.
Салернитана
 Заявка 18 4 6 8 23 - 35 18
16.
Специя
 Заявка 18 4 6 8 17 - 28 18
17.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 17 - 28 16
18.
Верона
 Заявка 18 2 3 13 15 - 31 9
19.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 8 - 31 9
20.
Кремонезе
 Заявка 18 0 7 11 13 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Интер Милан
 Заявка 9 8 0 1 21 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 21 - 3 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 1 1 22 - 11 22
5.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Рома
 Заявка 9 5 1 3 10 - 5 16
7.
Болонья
 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
8.
Фиорентина
 Заявка 9 4 3 2 14 - 14 15
9.
Аталанта
 Заявка 9 4 2 3 19 - 13 14
10.
Эмполи
 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
11.
Удинезе
 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12.
Монца
 Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
13.
Торино
 Заявка 9 3 3 3 7 - 6 12
14.
Салернитана
 Заявка 9 3 3 3 14 - 11 12
15.
Специя
 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12
16.
Сассуоло
 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
17.
Лечче
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
18.
Верона
 Заявка 9 2 0 7 10 - 17 6
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 3 6 4 - 15 3
20.
Сампдория
 Заявка 9 0 2 7 2 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
2.
Аталанта
 Заявка 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Рома
 Заявка 9 5 3 1 13 - 11 18
4.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
5.
Милан
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
6.
Ювентус
 Заявка 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Интер Милан
 Заявка 9 4 1 4 17 - 20 13
8.
Удинезе
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Торино
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10.
Лечче
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
11.
Фиорентина
 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
12.
Эмполи
 Заявка 9 1 5 3 8 - 14 8
13.
Монца
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
14.
Сампдория
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
15.
Болонья
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 3 5 9 - 24 6
17.
Специя
 Заявка 9 2 0 7 4 - 16 6
18.
Сассуоло
 Заявка 9 1 2 6 5 - 17 5
19.
Кремонезе
 Заявка 9 0 4 5 9 - 17 4
20.
Верона
 Заявка 9 0 3 6 5 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 12 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 9 (3)
Аталанта Лукман Адемола 9 (2)
Специя Нзола М'Бала 9 (1)
Милан Леау Рафаэл 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Сампдория Лерис Мехди 7
Фиорентина Роша Игор II 1 5
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Специя Николау Димитрис 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эмполи вырывает победу
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Эмполи: 48%, Сампдория: 52%.
  • Желтая карточка
    102'
    Джуричич Филип получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    102'
    Габбьядини Маноло задерживает мяч рукой
  • 102'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сампдория, будет отменен из-за фола.
  • 100'
    Контроль мяча: Эмполи: 48%, Сампдория: 52%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Эмполи 59.7% (77)
    X 28.7% (37)
    Сампдория 11.6% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Эмполи 1:0 Сампдория онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Сампдория

    Исход игры
    Эмполи
    59.7% (77)
    Ничья
    28.7% (37)
    Сампдория
    11.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (37)
    Меньше
    66.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Эмполи
    27.1% (35)
    1:1 Ничья
    24% (31)
    2:1 Эмполи
    19.4% (25)
    1:2 Сампдория
    9.3% (12)
    2:0 Эмполи
    3.1% (4)
    0:1 Сампдория
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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