Тур: 18. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Санторо Антонио
0'
6' Желтая карточкаЛерис Мехди
29' Желтая карточкаВиейра Ронни
31' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
41' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
1:0
55' ГолЭбюэхи Тайронн
71' Желтая карточкаМарин Рэзван
86' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
90' Желтая карточкаСтоянович Петар
90' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
90' Undefined phrase: football_event_Колли Омар
90' Желтая карточкаВикарио Гульельмо
90' Желтая карточкаДжуричич Филип
90'+13
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
29'
41'
55'
1:0
71'
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Марин
Рэзван
17
Нюйтинк
Брэм
15
Колли
Омар
37
Лерис
Мехди
14
Виейра
Ронни
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эмполи
Сампдория
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Среднее время на гол
65
45
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
72
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальданци Томмазо
|3
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.11
|Паризи Фабьяно
|2
|0.11
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|Камбьяги Николо
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Дестро Маттиа
|1
|0.06
|Хаас Николас
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|2
|0.11
|Габбьядини Маноло
|2
|0.11
|Джуричич Филип
|2
|0.11
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Колли Омар
|1
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.06
|Ринкон Томас
|0
|0
|Лерис Мехди
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|2
|Луперто Себастьяно
|2
|2
|Марин Рэзван
|5
|0
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Стоянович Петар
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|7
|0
|Джуричич Филип
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Амионе Бруно
|4
|0
|Станкович Деян
|2
|1
|Ринкон Томас
|2
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Мурру Никола
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сампдория
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
5
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сампдория
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
8
1
Эмполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сампдория
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
15
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
3
38%
1
7%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
14%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
5 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 16
2
9%
5
17%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
4
18%
4
14%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
7
32%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Эмполи 2:2 Удинезе - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Эмполи - Монако 0:1
Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Штурм - Эмполи 1:2 Эмполи - Кремонезе 2:0 Наполи - Эмполи 2:0 Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0 Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Сампдория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0
Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2 Сампдория - ТС Гэлакси 5:1 Сампдория - Лечче 0:2 Торино - Сампдория 2:0 Сампдория - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:2 Сампдория - Рома 0:1 Болонья - Сампдория 1:1 Сампдория - Монца 0:3 Специя - Сампдория 2:1 Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1
Результаты матчей
Эмполи
Сампдория
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
11 раз 61%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
711
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|44 - 14
|47
|2.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|35 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|27 - 12
|37
|4.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|38 - 24
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 15
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 20
|34
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 21
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 22
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 27
|21
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 20
|20
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 35
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 28
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 28
|16
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 31
|9
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|8 - 31
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|13 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|21 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 3
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 5
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|18.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 15
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|6 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 20
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 24
|6
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 16
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|12 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|9 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|9 (2)
|Специя
|Нзола М'Бала
|9 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|8 (5)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Сампдория
|Лерис Мехди
|7
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 5
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Сампдория
Исход игры
Эмполи
59.7% (77)
Ничья
28.7% (37)
Сампдория
11.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
27.1% (35)
1:1 Ничья
24% (31)
2:1 Эмполи
19.4% (25)
1:2 Сампдория
9.3% (12)
2:0 Эмполи
3.1% (4)
0:1 Сампдория
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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