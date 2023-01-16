Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Сампдория

93' Пьяца Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Уинкс Гарри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Ламмерс Сэм из команды Сампдория нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

90' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Эмполи остается без одного игрока, потому что Исмайли Ардиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Исмайли Ардиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Исмайли Ардиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Исмайли Ардиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

85' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Flavio Paoletti из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Эмполи

80' Дзаноли Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

75' Удар от ворот произведет Эмполи

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Эбюэхи Тайронн получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Джуричич Филип не смог попасть в створ ударом издали

72' Марин Рэзван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Команда Эмполи довольна результатом к этому моменту.

69' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Сампдория

69' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Джуричич Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Сабири Абдельхамид пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

64' Хорошую попытку сделал Джуричич Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Томмазо Балданци уходит с поля и его заменяет Пьяца Марко

61' Хорошую попытку сделал Капуто Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Сампдория

58' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лерис Мехди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновлен

52' Луперто Себастьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Виейра Ронни пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

51' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Сампдория

47' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Капуто Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Сампдория

46' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Верре Валерио не смог попасть в створ ударом издали

46' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Габбьядини Маноло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.