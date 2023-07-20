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Чемпионат мира (жен)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 42137 Главный судья: Ямашита Йошими
Новая Зеландия (жен)
1:0
Конец матча
Норвегия (жен)
0'
1:0
48' Гол
Уилкинсон Ханна
85' Желтая карточка
Хаави Эмилье
1:0
90' Не забитый пенальти
Персивал Риа
90'+11

Ход матча

48'
Уилкинсон Ханна
(Jacqueline Hand)
1:0
56'
 
Хаави Эмилье
Блакстад Джули
70'
Claudia Bunge
Стотт Ребека
 
74'
 
Риса Вильде
Маанум Фрида
85'
 
Хаави Эмилье
86'
Сачелл Пейдж
Уилкинсон Ханна
 
90'
Персивал Риа
1:0
90'
 
Сёнстевольд Аня
Бьельде Теа
90'
Gabrielle Rennie
Jacqueline Hand
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 332 Количество передач 337
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
21
Эссон
Виктория
4
Ботт
Ботт
Си-Джей
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
7
Райли
Али
20
Indiah-Paige
Riley
2
Персивал
Риа
6
Malia
Steinmetz
12
Хассетт
Бетси
16
Jacqueline
Hand
17
Уилкинсон
Ханна
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
18
Маанум
Фрида
7
Энген
Ингрид
11
Рейтен
Гуро
10
Хансен
Каролин
14
Хегерберг
Ада
17
Блакстад
Джули
Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)

История личных встреч

Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМС
2:0
КА(
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
ММ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилкинсон Ханна 1 1
Jacqueline Hand 0 0
Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Новая Зеландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1
Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Канада (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0
Норвегия (жен)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0
Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Швейцария (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Филиппины (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Новая Зеландия (жен) Jacqueline Hand 0 (1)
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Топ нарушителей
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
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