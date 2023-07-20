Тур: 1. Стадион: Иден Парк. Зрители: 42137 Главный судья: Ямашита Йошими
1:0
Конец матча
0'
1:0
48' ГолУилкинсон Ханна
85' Желтая карточкаХаави Эмилье
1:0
90' Не забитый пенальтиПерсивал Риа
90'+11
Ход матча
48'
85'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
332 Количество передач 337
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
13
Бьельде
Теа
18
Маанум
Фрида
11
Рейтен
Гуро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Стотт РебекаЗащитник
-
14 Боуэн КэтиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Лонго АнналиПолузащитник
-
11 Чанс ОливияПолузащитник
-
15 Сачелл ПейджНападающий
-
23 Anna Leat
-
-
-
-
18 Grace Jale
-
-
22 Emily Clegg
-
Главный тренер: Jitka Klimkova
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бьельде ТеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маанум ФридаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейтен ГуроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хаави ЭмильеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хеуг СофиНападающий
-
-
Главный тренер: Hege Riise
История личных встреч
Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Новая Зеландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилкинсон Ханна
|1
|1
|Jacqueline Hand
|0
|0
Норвегия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Новая Зеландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Норвегия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаави Эмилье
|1
|0
Результаты матчей
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1
Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Канада (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0
Норвегия (жен)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0
Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Италия (жен) - Норвегия (жен) 2:1
Результаты матчей
Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Новая Зеландия (жен)
Норвегия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Jacqueline Hand
|0 (1)
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1