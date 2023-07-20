Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Бьельде Теа получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Paige Satchell наказан за толчок Хаави Эмилье

90' Она ударяет по перекладине - Персивал Риа бьет пенальти, но мяч отскакивает от перекладины!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Новая Зеландия (жен)

86' Тактическая замена. Уилкинсон Ханна уходит с поля и его заменяет Paige Satchell

85' Хаави Эмилье - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Mathilde Harviken выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хансен Каролин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хегерберг Ада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хансен Тува выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хорошо играет на выходе Эссон Виктория - мяч в ее руках

78' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Риса Вильде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рейтен Гуро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хаави Эмилье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Уилкинсон Ханна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Хассетт Бетси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Персивал Риа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бьельде Теа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Энген Ингрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Энген Ингрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хансен Тува выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хансен Тува выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Персивал Риа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Indiah-Paige Riley бьет издали, но Aurora Mikalsen ловит мяч в руки

61' Уилкинсон Ханна пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

61' Indiah-Paige Riley создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Пространство открывается для Маанум Фрида , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

59' Рейтен Гуро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Хаави Эмилье не смог попасть в створ ударом издали

55' Mathilde Harviken выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Indiah-Paige Riley выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Персивал Риа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Новая Зеландия (жен) пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Новая Зеландия (жен)

49' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Уилкинсон Ханна забивает с правой ноги!

46' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля