Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Шеридан Кайлен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

34' Deborah Abiodun не смог попасть в створ ударом издали

33' Toni Payne навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Игрок из команды Канада (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ривьер Жайде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Oluwatosin Blessing Demehin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ордега Франциска выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Роуз Динн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Toni Payne навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ifeoma Onumonu бьет издали, но Kailen Sheridan ловит мяч в руки

22' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Гроссо Джулия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Ошоала Асисат получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ошоала Асисат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Леон Адриана навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Пространство открывается для Синклэйр Кристин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

9' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Канада (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ордега Франциска выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола