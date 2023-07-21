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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Lina Lehtovaara
Нигерия (жен)
0:0
Второй тайм: 47'
Канада (жен)
0'

Ход матча

46'
 
Cloe Lacasse
Роуз Динн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 113 Количество передач 251
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нигерия (жен)
Ничья
Канада (жен)
8.51
4.51
1.85
Все Коэффициенты
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
13
Deborah
Abiodun
10
Christy
Ucheibe
17
Ордега
Франциска
7
Toni
Payne
6
Ifeoma
Onumonu
8
Ошоала
Асисат
1
Шеридан
Кайлен
6
Роуз
Динн
3
Бьюкенен
Кадейша
14
Гиллес
Ванесса
10
Лоуренс
Эшли
8
Ривьер
Жайде
5
Куинн
Ребекка
7
Гроссо
Джулия
19
Леон
Адриана
12
Синклэйр
Кристин
9
Хюйтема
Джордин
Нигерия (жен)
Канада (жен)

История личных встреч

Нигерия (жен)
Канада (жен)

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Нигерия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0
США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Швеция (жен) - Нигерия (жен) 3:3
Канада (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0
Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 США (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Канада (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 6:0 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Мексика (жен) - Канада (жен) 0:0 Мексика (жен) - Канада (жен) 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада (жен)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нигерия (жен)
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ирландия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Австралия (жен) Кэтли Стэф 1
Новая Зеландия (жен) Jacqueline Hand 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Ирландия (жен) Denise O'Sullivan 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Канада (жен).
  • 47'
    Гроссо Джулия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Ордега Франциска выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Канада (жен) пытается что-то создать.
  • 46'
    Ордега Франциска наказан за толчок Ривьер Жайде
  • 46'
    Тактическая замена. Роуз Динн уходит с поля и его заменяет Cloe Lacasse
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Команда Канада (жен) имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Нигерия (жен): 33%, Канада (жен): 67%.
  • 46'
    Michelle Alozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Леон Адриана навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нигерия (жен)
    Ничья
    Канада (жен)
    8.51
    4.51
    1.85
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    Где смотреть матч Нигерия (жен) 0:0 Канада (жен) онлайн

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