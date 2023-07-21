Тур: 1. Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Главный судья: Lina Lehtovaara
0:0
Второй тайм: 47'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
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4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
113 Количество передач 251
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кану УченнаНападающий
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-
11 Gift Monday
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-
Главный тренер: Randy Waldrum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лоуренс ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Леон АдрианаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шмидт СофиПолузащитник
-
15 Принс НишельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Cloe Lacasse
-
21 Simi Awujo
-
23 Olivia Smith
-
Главный тренер: Beverly Priestman
История личных встреч
Нигерия (жен)
Канада (жен)
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Нигерия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0
США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Швеция (жен) - Нигерия (жен) 3:3
Канада (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0
Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 США (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Канада (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 6:0 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1 Мексика (жен) - Канада (жен) 0:0 Мексика (жен) - Канада (жен) 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Австралия (жен)
|Кэтли Стэф
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Jacqueline Hand
|0 (1)
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1
|Ирландия (жен)
|Denise O'Sullivan
|1