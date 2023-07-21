Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Seraina Piubel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Швейцария (жен) имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Jaclyn Sawicki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Luana Buehler выиграл воздушное противоборство у Katrina Guillou

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Команда Швейцария (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' Г О О О О О Л - Бахманн Рамона из команды Швейцария (жен) забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Olivia McDaniel прыгнул не в ту сторону.

44' После проверки VAR судья изменил решение - Швейцария (жен) пробьет пенальти!

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Швейцария (жен)

42' Seraina Piubel из команды Швейцария (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Seraina Piubel создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Angela Beard из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Seraina Piubel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рётелер Жеральдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Вельти Лия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Seraina Piubel из команды Швейцария (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Sofia Harrison получил желтую карточку от судьи

37' Оооо... вот это был удар! Црногорчевич Ана-Мария должен был забить с этой позиции.

37' Пространство открывается для Црногорчевич Ана-Мария , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Angela Beard из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Seraina Piubel не смог попасть в створ ударом издали

30' Хорошая попытка от Бахманн Рамона , был неплохой удар, но вратарь спас

29' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Соу Кумба не смог попасть в створ ударом издали

27' Luana Buehler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пространство открывается для Hali Long , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Хорошая попытка от Рётелер Жеральдин , был неплохой удар, но вратарь спас

25' Црногорчевич Ана-Мария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Seraina Piubel из команды Швейцария (жен) в офсайде

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Филиппины (жен)

16' Jaclyn Sawicki выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошая попытка от Рётелер Жеральдин , был неплохой удар, но вратарь спас

12' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

10' Sofia Harrison выиграл воздушное противоборство у Seraina Piubel.

10' Хорошо играет на выходе Тальманн Гаэль - мяч в ее руках

8' Бахманн Рамона получил желтую карточку от судьи

8' Alicia Barker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Sofia Harrison создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Айгбогун Эсеоса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Рётелер Жеральдин не смог попасть в створ ударом издали

5' Бахманн Рамона навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Sarina Bolden выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Sara Kristine Eggesvik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.