Тур: 1. Стадион: Dunedin Stadium. Зрители: 13711 Главный судья: Vincentia Amedome
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБахманн Рамона
38' Желтая карточкаSofia Harrison
0:1
45' ПенальтиБахманн Рамона
0:2
64' ГолSeraina Piubel
83' Желтая карточкаМариц Ноэлль
90'+6
Ход матча
38'
45'
0:1
64'
0:2
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 9
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
258 Количество передач 741
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Angela
Beard
15
Бюлер
Луана
11
Соу
Кумба
13
Вельти
Лия
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Angela BeardЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Kaiya Jota
-
-
-
-
-
-
-
12 Ryley Bugay
-
-
-
23 Reina Bonta
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бюлер ЛуанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Соу КумбаПолузащитник
-
13 Вельти ЛияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пен ЛивияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хумм ФабьеннНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Marion Rey
-
-
Главный тренер: Инка Грингс
Бомбардиры внутри турнира
Филиппины (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Швейцария (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seraina Piubel
|1
|1
|Бахманн Рамона
|1 (1)
|1
Карточки
Филиппины (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sofia Harrison
|1
|0
Швейцария (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахманн Рамона
|1
|0
|Мариц Ноэлль
|1
|0
Результаты матчей
Филиппины (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Филиппины (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Филиппины (жен)
(15 матчей)
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 поражений
Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0
Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3
Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0
Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2 Литва (жен) - Швейцария (жен) 0:7
Результаты матчей
Филиппины (жен)
Швейцария (жен)
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Филиппины (жен)
Швейцария (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Испания (жен)
|Гонсалес Эстер
|1
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|1
|Швейцария (жен)
|Seraina Piubel
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Швейцария (жен)
|Мариц Ноэлль
|1
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1
|Ирландия (жен)
|Denise O'Sullivan
|1