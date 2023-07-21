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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13711 Главный судья: Vincentia Amedome
Филиппины (жен)
0:2
Конец матча
Швейцария (жен)
0'
8' Желтая карточка
Бахманн Рамона
38' Желтая карточка
Sofia Harrison
0:1
45' Пенальти
Бахманн Рамона
0:2
64' Гол
Seraina Piubel
83' Желтая карточка
Мариц Ноэлль
90'+6

Ход матча

8'
 
Бахманн Рамона
38'
Sofia Harrison
 
45'
0:1
Бахманн Рамона
64'
0:2
Seraina Piubel
70'
Meryll Abrahamsen
Sara Kristine Eggesvik
 
70'
Isabella Flanigan
Quinley Quezada
 
70'
 
Alisha Lehmann
Бахманн Рамона
75'
 
Морон Сандрен
Вельти Лия
81'
Chandler McDaniel
Sarina Bolden
 
83'
 
Мариц Ноэлль
90'
 
Ризер Надин
Seraina Piubel
90'
 
Тершун Мерьям
Рётелер Жеральдин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 258 Количество передач 741
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Olivia
McDaniel
13
Angela
Beard
3
Jessika
Cowart
5
Hali
Long
17
Alicia
Barker
20
Quinley
Quezada
4
Jaclyn
Sawicki
8
Sara
Kristine
Eggesvik
16
Sofia
Harrison
21
Katrina
Guillou
7
Sarina
Bolden
1
Тальманн
Гаэль
19
Айгбогун
Эсеоса
15
Бюлер
Луана
2
Штирли
Юлия
5
Мариц
Ноэлль
11
Соу
Кумба
13
Вельти
Лия
6
Рётелер
Жеральдин
17
Seraina
Piubel
9
Црногорчевич
Ана-Мария
10
Бахманн
Рамона
Филиппины (жен)
Швейцария (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Филиппины (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швейцария (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seraina Piubel 1 1
Бахманн Рамона 1 (1) 1

Карточки

Филиппины (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sofia Harrison 1 0
Швейцария (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Рамона 1 0
Мариц Ноэлль 1 0

Результаты матчей

Филиппины (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Филиппины (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швейцария (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Филиппины (жен)
(15 матчей)
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 поражений
Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0
Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3
Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0
Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2 Литва (жен) - Швейцария (жен) 0:7

Результаты матчей

Филиппины (жен)
Швейцария (жен)

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Филиппины (жен)
Швейцария (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Новая Зеландия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Норвегия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Филиппины (жен)
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Испания (жен) Гонсалес Эстер 1
Испания (жен) Бонмати Айтана 1
Швейцария (жен) Seraina Piubel 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Весь список

Топ нарушителей
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Ирландия (жен) Denise O'Sullivan 1
Весь список
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