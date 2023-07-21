Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Пространство открывается для Кальдентей Мариона , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

84' Путеллас Алексия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хорошая попытка от Путеллас Алексия , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Katherine Alvarado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сильный дождь сегодня.

76' Ольга Кармона Гарсия не смог попасть в створ ударом издали

75' Матч возобновлен

73' Daniela Solera на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Valeria Del Campo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках

60' Gloriana Villalobos навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Абельейра Тереза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Паредес Ирен нанес удар головой, но Daniela Solera спокойно отбил мяч.

57' Ольга Кармона Гарсия бьет издали, но Daniela Solera ловит мяч в руки

56' Хорошая попытка от Salma Paralluelo , был неплохой удар, но вратарь спас

56' Maria Coto ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

55' Пространство открывается для Гонсалес Эстер , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Эрмосо Дженнифер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Абельейра Тереза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Salma Paralluelo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Priscila Chinchilla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошая попытка от Гонсалес Эстер , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Salma Paralluelo нанес удар головой, но Daniela Solera спокойно отбил мяч.