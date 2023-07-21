Тур: 1. Стадион: Wellington Regional Stadium. Зрители: 22966 Главный судья: Casey Reibelt
3:0
Конец матча
0'
1:0
21' Гол в свои воротаValeria Del Campo
2:0
23' ГолБонмати Айтана
3:0
27' ГолГонсалес Эстер
3:0
34' Не забитый пенальтиЭрмосо Дженнифер
90'+6
Ход матча
21'
23'
2:0
27'
3:0
34'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
14 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 0
-
22 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
588 Количество передач 142
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
-
20 Rocio
-
-
14 Laia Codina
-
-
16 Maria Perez
-
17 Alba Redondo
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
17 Sofia Varela
-
21 Sheika Scott
-
-
Главный тренер: Amelia Valverde
История личных встреч
Испания (жен)
Коста-Рика (жен)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Эстер
|1
|1
|Бонмати Айтана
|1
|1
|Батлье Она
|0
|0
Коста-Рика (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0
Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Шотландия (жен) - Испания (жен) 0:2
Коста-Рика (жен)
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Польша (жен) - Коста-Рика (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1
Мексика (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Коста-Рика (жен) 0:4 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 3:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 5:2
Результаты матчей
Испания (жен)
Коста-Рика (жен)
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Испания (жен)
Коста-Рика (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Испания (жен)
|Гонсалес Эстер
|1
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|1
|Швейцария (жен)
|Seraina Piubel
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Швейцария (жен)
|Мариц Ноэлль
|1
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1
|Ирландия (жен)
|Denise O'Sullivan
|1