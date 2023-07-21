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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 22966 Главный судья: Casey Reibelt
Испания (жен)
3:0
Конец матча
Коста-Рика (жен)
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Valeria Del Campo
2:0
23' Гол
Бонмати Айтана
3:0
27' Гол
Гонсалес Эстер
3:0
34' Не забитый пенальти
Эрмосо Дженнифер
90'+6

Ход матча

21'
Valeria Del Campo
1:0
23'
Бонмати Айтана
(Батлье Она)
2:0
27'
Гонсалес Эстер
3:0
34'
Эрмосо Дженнифер
3:0
58'
 
Cristin Granados
Maria Elizondo
63'
Alba Redondo
Гонсалес Эстер
 
63'
Кальдентей Мариона
Дель Кастильо Атенеа
 
73'
 
Sheika Scott
Maria Salas
73'
 
Alexandra Pinell
Gloriana Villalobos
77'
Путеллас Алексия
Salma Paralluelo
 
77'
Claudia Zornoza
Абельейра Тереза
 
88'
Oihane Hernandez
Батлье Она
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 0
  • 22 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 588 Количество передач 142
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Родригес
Мария
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
5
Андрес
Ивана
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
22
Дель
Кастильо
Атенеа
10
Эрмосо
Дженнифер
18
Salma
Paralluelo
9
Гонсалес
Эстер
23
Daniela
Solera
20
Fabiola
Villalobos
4
Mariana
Benavides
5
Valeria
Del
Campo
3
Maria
Coto
16
Katherine
Alvarado
10
Gloriana
Villalobos
12
Maria
Elizondo
7
Melissa
Herrera
9
Maria
Salas
14
Priscila
Chinchilla
Испания (жен)
Коста-Рика (жен)

История личных встреч

Испания (жен)
Коста-Рика (жен)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Эстер 1 1
Бонмати Айтана 1 1
Батлье Она 0 0
Коста-Рика (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0
Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Шотландия (жен) - Испания (жен) 0:2
Коста-Рика (жен)
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Польша (жен) - Коста-Рика (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1
Мексика (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Коста-Рика (жен) 0:4 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 3:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 5:2

Результаты матчей

Испания (жен)
Коста-Рика (жен)

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Коста-Рика (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (жен)
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Япония (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Замбия (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коста-Рика (жен)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Испания (жен) Гонсалес Эстер 1
Испания (жен) Бонмати Айтана 1
Швейцария (жен) Seraina Piubel 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Весь список

Топ нарушителей
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Ирландия (жен) Denise O'Sullivan 1
Весь список
  • 93'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Кальдентей Мариона нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Melissa Herrera наказан за толчок Ольга Кармона Гарсия
  • 91'
    Хорошая попытка от Эрмосо Дженнифер, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 91'
    Испания (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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