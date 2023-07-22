Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Mengyu Shen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Брюн Сигне пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

86' Игрок из команды Китай (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Тактическая замена. Janni Thomsen уходит с поля и его заменяет Amalie Vangsgaard

83' Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Брюн Сигне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

77' Мадсен Рикке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Huan Xu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Мадсен Рикке нанес удар головой, но Huan Xu спокойно отбил мяч.

77' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Lina Yang наказан за толчок Janni Thomsen

74' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч возобновлен

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

71' Педерсен Стине ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

69' Игра в одни ворота сейчас. Дания (жен) доминирует и владеет мячом

69' Шуан Ван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Жуй Чзан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Вэй Яо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Жуй Чзан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Серенсен Николине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновлен

56' Шаншан Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Chengshu Wu из команды Китай (жен) в офсайде

55' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Huan Xu ослабляет давление, выбив мяч.

54' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оооо... вот это был удар! Josefine Hasbo должен был забить с этой позиции.

52' Шанс получает Josefine Hasbo из команды Дания (жен) , но удар головой идет мимо

52' Huan Xu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Серенсен Николине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Josefine Hasbo нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Linyan Zhang бьет издали, но Lene Christensen ловит мяч в руки

50' Меллер Катрине ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

48' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Пространство открывается для Mengwen Li , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.