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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 16989 Главный судья: Marie-Soleil Beaudoin
Дания (жен)
1:0
Конец матча
Китай (жен)
0'
40' Желтая карточка
Севеке Рикке
1:0
89' Гол
Amalie Vangsgaard
90'+8

Ход матча

40'
Севеке Рикке
 
46'
 
Шуан Ван
Xin Zhang
62'
Брюн Сигне
Меллер Катрине
 
72'
Мадсен Рикке
Серенсен Николине
 
78'
 
Mengyu Shen
Цзяхуй Лоу
85'
 
Chen Gao
Mengwen Li
85'
Amalie Vangsgaard
Томсен Янни
 
89'
Amalie Vangsgaard
(Хардер Пернилле)
1:0
90'
 
Яша Гу
_Wu Chengshu

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 497 Количество передач 395
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
3
Педерсен
Стине
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
2
Josefine
Hasbo
6
Хольмгор
Карен
12
Меллер
Катрине
19
Томсен
Янни
10
Хардер
Пернилле
14
Серенсен
Николине
12
Хуан
Сюй
2
Mengwen
Li
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
6
Xin
Zhang
10
Жуй
Чзан
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
17
_Wu
Chengshu
14
Цзяхуй
Лоу
Дания (жен)
Китай (жен)

История личных встреч

Дания (жен)
Китай (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА(
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amalie Vangsgaard 1 1
Хардер Пернилле 0 0
Китай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0
Китай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Дания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китай (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Дания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2
Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1
Китай (жен)
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0
Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Италия (жен) - Китай (жен) 2:0 Китай (жен) - Испания (жен) 0:0

Результаты матчей

Дания (жен)
Китай (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дания (жен)
Китай (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Англия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гаити (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Китай (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список

Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Дания (жен): 53%, Китай (жен): 47%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 47'
      Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Josefine Hasbo из команды Дания (жен) поставил подножку. Пострадал Linyan Zhang
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Дания (жен): 52%, Китай (жен): 48%.
    • 45'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Xin Zhang из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 44'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Жуй Чзан выиграл воздушное противоборство у Меллер Катрине.
    • 43'
      Севеке Рикке наказан за толчок Цзяхуй Лоу
    • 43'
      Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 42'
      Жуй Чзан из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Дания (жен) начинает контратаку
    • 42'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Janni Thomsen успешно блокирует удар.
    • 41'
      Linyan Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Цзяхуй Лоу выиграл воздушное противоборство у Бойе-Сёренсен Симоне.
    • 41'
      Вэй Яо из команды Китай (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Дания (жен): 51%, Китай (жен): 49%.
    • 40'
      Севеке Рикке получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Севеке Рикке из команды Дания (жен) заходит слишком далеко, он валит Linyan Zhang.
    • 40'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 40'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Janni Thomsen выиграл воздушное противоборство у Qiaozhu Chen.
    • 40'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 39'
      Chengshu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Бойе-Сёренсен Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Дания (жен) контролирует мяч.
    • 37'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Бойе-Сёренсен Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Китай (жен) начинает контратаку
    • 36'
      Xin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Дания (жен): 57%, Китай (жен): 43%.
    • 35'
      Хорошо играет на выходе Huan Xu - мяч в ее руках
    • 35'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках
    • 34'
      Шанс получает Цзяхуй Лоу из команды Китай (жен), но удар головой идет мимо
    • 34'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 34'
      Mengwen Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Janni Thomsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Вэй Яо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Дания (жен): 58%, Китай (жен): 42%.
    • 29'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Janni Thomsen выиграл воздушное противоборство у Цзяхуй Лоу.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 28'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Шаншан Ван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Севеке Рикке из команды Дания (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Хорошо играет на выходе Huan Xu - мяч в ее руках
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Дания (жен) доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Mengwen Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Дания (жен): 58%, Китай (жен): 42%.
    • 25'
      Mengwen Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Вэй Яо из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Janni Thomsen из команды Дания (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 24'
      Хольмгор Карен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Шаншан Ван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 23'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Педерсен Стине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Дания (жен) пытается что-то создать.
    • 22'
      Педерсен Стине ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Шаншан Ван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 21'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 20'
      Шаншан Ван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Lina Yang выиграл воздушное противоборство у Janni Thomsen.
    • 19'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Севеке Рикке наказан за толчок Цзяхуй Лоу
    • 18'
      Вэй Яо из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) заходит слишком далеко, он валит Хардер Пернилле.
    • 17'
      Вэй Яо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Бойе-Сёренсен Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Lene Christensen из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Вэй Яо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Дания (жен): 54%, Китай (жен): 46%.
    • 14'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Вэй Яо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Janni Thomsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Lene Christensen из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Xin Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Педерсен Стине ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Chengshu Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 12'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках
    • 11'
      Педерсен Стине ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Цзяхуй Лоу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Хольмгор Карен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 11'
      Хардер Пернилле наказан за толчок Qiaozhu Chen
    • 10'
      Контроль мяча: Дания (жен): 52%, Китай (жен): 48%.
    • 10'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Linyan Zhang бьет издали, но Lene Christensen ловит мяч в руки
    • 8'
      Китай (жен) начинает контратаку
    • 8'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 7'
      Qiaozhu Chen из команды Китай (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Бойе-Сёренсен Симоне из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Шаншан Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Mengwen Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Дания (жен) контролирует мяч.
    • 6'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Дания (жен): 67%, Китай (жен): 33%.
    • 5'
      Хольмгор Карен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Жуй Чзан из команды Китай (жен) заходит слишком далеко, он валит Меллер Катрине.
    • 5'
      Chengshu Wu из команды Китай (жен) заходит слишком далеко, он валит Хольмгор Карен.
    • 5'
      Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Шаншан Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 4'
      Бойе-Сёренсен Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 2'
      Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках
    • 2'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      Хорошо играет на выходе Huan Xu - мяч в ее руках
    • 2'
      Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Вэй Яо выиграл воздушное противоборство у Janni Thomsen.
    • 1'
      Дания (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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