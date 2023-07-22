Тур: 1. Стадион: Perth Rectangular Stadium. Зрители: 16989 Главный судья: Marie-Soleil Beaudoin
1:0
Конец матча
Ход матча
40'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
497 Количество передач 395
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вейе
Катрине
19
Томсен
Янни
12
Хуан
Сюй
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
10
Жуй
Чзан
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
17
_Wu
Chengshu
14
Цзяхуй
Лоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вейе КатринеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томсен ЯнниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
-
23 Свава СофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Триге СараПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мадсен РиккеПолузащитник
-
20 Брюн СигнеПолузащитник
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларс Сондергард
- Основной состав
-
12 Хуан СюйВратарь
- Защитник
-
11 Шаншан ВанЗащитник
-
8 Вэй ЯоЗащитник
-
15 Qiaozhu ChenЗащитник
- Полузащитник
-
10 Жуй ЧзанПолузащитник
-
13 Lina YangПолузащитник
-
19 Linyan ZhangПолузащитник
-
17 _Wu ChengshuНападающий
-
14 Цзяхуй ЛоуНападающий
- Запасные игроки
-
5 Хаянь УЗащитник
-
7 Шуан ВанПолузащитник
-
21 Яша ГуПолузащитник
-
18 Jiali TangНападающий
-
1 Zhu Yu
-
22 Hongyan Pan
-
-
-
-
16 Lingwei Yao
-
20 _Xiao Yuyi
-
23 Chen Gao
-
Главный тренер: Qingxia Shui
История личных встреч
Дания (жен)
Китай (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amalie Vangsgaard
|1
|1
|Хардер Пернилле
|0
|0
Китай (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Севеке Рикке
|1
|0
Китай (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Дания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китай (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Дания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китай (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2
Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1 Дания (жен) - Россия (жен) 3:1
Китай (жен)
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0
Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Италия (жен) - Китай (жен) 2:0 Китай (жен) - Испания (жен) 0:0
Результаты матчей
Дания (жен)
Китай (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дания (жен)
Китай (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Япония (жен)
|Эндо Юн
|1 (1)
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Швейцария (жен)
|Мариц Ноэлль
|1
|Норвегия (жен)
|Хаави Эмилье
|1