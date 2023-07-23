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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 18317 Главный судья: Ekaterina Koroleva
Швеция (жен)
1:1
Второй тайм: 85'
ЮАР (жен)
0'
0:1
48' Гол
Hildah Magaia
1:1
65' Гол
Рольфо Фридолина
74' Желтая карточка
Бияна Холоса

Ход матча

48'
0:1
Hildah Magaia
56'
 
Gabriela Salgado
Hildah Magaia
65'
Рольфо Фридолина
(Риттинг-Канерид Йоханна)
1:1
67'
Шоуг Сильвия
Рольфо Фридолина
 
67'
Бломквист Ребека
Блакстениус Стина
 
67'
Беннисон Ханна
Ангельдаль Филиппа
 
67'
 
Nomvula Kgoale
Мотлхало Линда
74'
 
Бияна Холоса
81'
Сегер Каролин
Рубенссон Элин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 321 Количество передач 125
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция (жен)
Ничья
ЮАР (жен)
1.70
2.65
43.00
Все Коэффициенты
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
23
Рубенссон
Элин
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
3
Гамеде
Бонгека
18
Холвени
Сибулеле
12
Сеопосенве
Джейрмейн
15
Джейн
Рефилое
19
Бияна
Холоса
8
Hildah
Magaia
10
Мотлхало
Линда
11
Кгатлана
Темби
Швеция (жен)
ЮАР (жен)

История личных встреч

Швеция (жен)
ЮАР (жен)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:3
ОИ
1:0
Ж
4:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hildah Magaia 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1
Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1
ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:3 Франция (жен) - ЮАР (жен) 2:0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЮАР (жен)
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Швеция (жен)
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Аргентина (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
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Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Норвегия (жен) Хаави Эмилье 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швеция (жен)
    Ничья
    ЮАР (жен)
    1.70
    2.65
    43.00
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    Где смотреть матч Швеция (жен) 1:1 ЮАР (жен) онлайн

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