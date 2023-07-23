Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Lebogang Ramalepe плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Рольфо Фридолина наказан за толчок Lebogang Ramalepe

49' Kholosa Biyana не смог попасть в створ ударом издали

48' Sibulele Holweni из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Рубенссон Элин не смог попасть в створ ударом издали

45' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Kaylin Swart на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Sibulele Holweni ослабляет давление, выбив мяч.

41' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Jermaine Seoposenwe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Jermaine Seoposenwe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Асллани Косоваре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Швеция (жен) пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Швеция (жен)

32' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Асллани Косоваре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Jermaine Seoposenwe бьет издали, но Zecira Musovic ловит мяч в руки

30' Рубенссон Элин выиграл воздушное противоборство у Kholosa Biyana.

29' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Jermaine Seoposenwe ослабляет давление, выбив мяч.

28' Кгатлана Темби пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

27' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Sibulele Holweni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Рольфо Фридолина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Рольфо Фридолина бьет издали, но Kaylin Swart ловит мяч в руки

19' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бьорн Натали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Sibulele Holweni ослабляет давление, выбив мяч.

17' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Джейн Рефилое не смог попасть в створ ударом издали

16' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Jermaine Seoposenwe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Sibulele Holweni из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Sibulele Holweni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Hildah Magaia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Hildah Magaia получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Hildah Magaia на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Kholosa Biyana пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

5' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ангельдаль Филиппа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.