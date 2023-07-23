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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 18317 Главный судья: Ekaterina Koroleva
Швеция (жен)
2:1
Конец матча
ЮАР (жен)
0'
0:1
48' Гол
Hildah Magaia
1:1
65' Гол
Рольфо Фридолина
74' Желтая карточка
Бияна Холоса
89' Желтая карточка
Джейн Рефилое
2:1
90' Гол
Илестедт Аманда
90'+7

Ход матча

48'
0:1
Hildah Magaia
56'
 
Gabriela Salgado
Hildah Magaia
65'
Рольфо Фридолина
(Риттинг-Канерид Йоханна)
1:1
67'
Шоуг Сильвия
Рольфо Фридолина
 
67'
Бломквист Ребека
Блакстениус Стина
 
67'
Беннисон Ханна
Ангельдаль Филиппа
 
67'
 
Nomvula Kgoale
Мотлхало Линда
74'
 
Бияна Холоса
81'
Сегер Каролин
Рубенссон Элин
 
88'
Хуртиг Лина
Риттинг-Канерид Йоханна
 
89'
 
Джейн Рефилое
90'
Илестедт Аманда
(Асллани Косоваре)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 583 Количество передач 256
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
23
Рубенссон
Элин
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
3
Гамеде
Бонгека
18
Холвени
Сибулеле
12
Сеопосенве
Джейрмейн
15
Джейн
Рефилое
19
Бияна
Холоса
8
Hildah
Magaia
10
Мотлхало
Линда
11
Кгатлана
Темби
Швеция (жен)
ЮАР (жен)

История личных встреч

Швеция (жен)
ЮАР (жен)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:3
ОИ
1:0
Ж
4:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольфо Фридолина 1 1
Илестедт Аманда 1 1
Асллани Косоваре 0 0
Риттинг-Канерид Йоханна 0 0
ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hildah Magaia 1 1

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джейн Рефилое 1 0
Бияна Холоса 1 0

Результаты матчей

Швеция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Швеция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1
Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Швеция (жен) - Словакия (жен) 3:0 Швеция (жен) - Финляндия (жен) 2:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1
ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:3 Франция (жен) - ЮАР (жен) 2:0

Результаты матчей

Швеция (жен)
ЮАР (жен)

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швеция (жен)
ЮАР (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция (жен)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЮАР (жен)
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Япония (жен) Эндо Юн 1 (1)
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список

Топ нарушителей
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Швейцария (жен) Мариц Ноэлль 1
Весь список
  • 95'
    Асллани Косоваре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Контроль мяча: Швеция (жен): 69%, ЮАР (жен): 31%.
  • 95'
    Андерссон Йонна нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Sibulele Holweni ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Асллани Косоваре из команды Швеция (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Судья дает свисток. Lebogang Ramalepe атаковала опасно сзади, Rebecka Blomqvist пострадал, и это штрафной удар
  • 93'
    Швеция (жен) пытается что-то создать.
  • 93'
    Мбане Бамбанани нанес удар головой, но Zecira Musovic спокойно отбил мяч.
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    • 93'
      Sibulele Holweni из команды ЮАР (жен) подал угловой слева.
    • 93'
      Бьорн Натали успешно блокирует удар.
    • 93'
      Кгатлана Темби нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 92'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 92'
      Rebecka Blomqvist наказан за толчок Lebogang Ramalepe
    • 91'
      Удар от ворот произведет Швеция (жен)
    • 91'
      Sibulele Holweni пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 91'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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