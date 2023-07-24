Тур: 1. Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Зрители: 27256 Главный судья: Tori Penso
6:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолПопп Александра
2:0
39' ГолПопп Александра
3:0
46' ГолБюль Клара
4:0
54' Гол в свои воротаHanane Ait El Haj
75' Желтая карточкаАньоми Николь
5:0
79' Гол в свои воротаZineb Redouani
6:0
90' ГолШюллер Леа
90'+10
Ход матча
11'
39'
2:0
46'
3:0
54'
75'
79'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
5 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
736 Количество передач 279
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Доорсун
Зара
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
20
Магулл
Лина
19
Бюль
Клара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
-
22 Бранд ЮлеПолузащитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
-
19 Бюль КлараПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
10 Najat Badri
-
13 Sabah Seghir
-
-
-
-
-
Главный тренер: Reynard Pedros
Бомбардиры внутри турнира
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|2
|2
|Бюль Клара
|1
|1
|Шюллер Леа
|1
|1
|Хендрих Катрин
|0
|0
Марокко (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аньоми Николь
|1
|0
Марокко (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1
Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1
Марокко (жен)
(15 матчей)
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 поражений
Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0
Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Результаты матчей
Германия (жен)
Марокко (жен)
Точный счет
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Германия (жен)
Марокко (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Германия (жен)
|Бюль Клара
|1 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|ЮАР (жен)
|Джейн Рефилое
|1