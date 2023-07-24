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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 27256 Главный судья: Tori Penso
Германия (жен)
6:0
Конец матча
Марокко (жен)
0'
1:0
11' Гол
Попп Александра
2:0
39' Гол
Попп Александра
3:0
46' Гол
Бюль Клара
4:0
54' Гол в свои ворота
Hanane Ait El Haj
75' Желтая карточка
Аньоми Николь
5:0
79' Гол в свои ворота
Zineb Redouani
6:0
90' Гол
Шюллер Леа
90'+10

Ход матча

11'
Попп Александра
(Хендрих Катрин)
1:0
39'
Попп Александра
(Бюль Клара)
2:0
46'
Бюль Клара
3:0
54'
Hanane Ait El Haj
4:0
64'
Шюллер Леа
Мелани Лойпольц
 
64'
Латтвайн Лена
Бюль Клара
 
64'
Аньоми Николь
Магулл Лина
 
67'
 
Salma Amani
Anissa Lahmari
75'
Аньоми Николь
 
79'
Zineb Redouani
5:0
82'
 
Nesryne El Chad
Yasmin Mrabet
82'
 
Najat Badri
Elodie Nakkach
82'
Фрайганг Лаура
Попп Александра
 
89'
Chantal Hagel
Раух Фелицитас
 
90'
Шюллер Леа
6:0
90'
 
Ibtissam Jraidi
Rosella Ayane
90'
 
Sofia Bouftini
Sakina Ouzraoui

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 5 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 736 Количество передач 279
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Фромс
Мерле
9
Хут
Свеня
3
Хендрих
Катрин
17
Раух
Фелицитас
23
Доорсун
Зара
18
Мелани
Лойпольц
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
20
Магулл
Лина
19
Бюль
Клара
11
Попп
Александра
1
Khadija
Er-Rmichi
4
Sarah
Kassi
17
Hanane
Ait
El
Haj
21
Yasmin
Mrabet
2
Zineb
Redouani
19
Sakina
Ouzraoui
6
Elodie
Nakkach
7
Ghizlane
Chebbak
11
Fatima
Tagnaout
16
Anissa
Lahmari
23
Rosella
Ayane
Германия (жен)
Марокко (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 2 2
Бюль Клара 1 1
Шюллер Леа 1 1
Хендрих Катрин 0 0
Марокко (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аньоми Николь 1 0
Марокко (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1
Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Англия (жен) - Германия (жен) 3:1
Марокко (жен)
(15 матчей)
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 поражений
Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0
Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1

Результаты матчей

Германия (жен)
Марокко (жен)

Точный счет

6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Германия (жен)
Марокко (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (жен)
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Южная Корея (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колумбия (жен)
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (жен)
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Германия (жен) Бюль Клара 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Хорошо играет на выходе Фромс Мерле - мяч в ее руках
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 27256 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Германия (жен): 74%, Марокко (жен): 26%.
  • 100'
    Zineb Redouani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 100'
    Германия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Германия (жен) контролирует мяч.
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