Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

95' Шюллер Леа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Хорошо играет на выходе Фромс Мерле - мяч в ее руках

92' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Хорошая попытка от Lena Lattwein, был неплохой удар, но вратарь спас

90' Фрайганг Лаура создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Nicole Anyomi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Chantal Hagel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Г О О О О О Л - Шюллер Леа из команды Германия (жен) легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

89' Najat Badri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хорошая попытка от Salma Amani, был неплохой удар, но вратарь спас

87' Fatima Tagnaout навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Раух Фелицитас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ох, нехорошо это выглядит. Elodie Nakkach получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Elodie Nakkach на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Khadija Er-Rmichi плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

79' ГООООООООЛ - Yasmin Mrabet очень расстроена, так как забила в свои ворота!

79' Раух Фелицитас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Бранд Юле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Lena Lattwein выиграл воздушное противоборство у Salma Amani.

78' Бранд Юле не смог попасть в створ ударом издали

77' Матч возобновлен

76' Zineb Redouani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Nicole Anyomi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Безумный фол. Nicole Anyomi грубо играет против соперника. Пострадал Zineb Redouani

75' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Sakina Ouzraoui создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Судья сигнализирует, что Salma Amani из команды Марокко (жен) поставил подножку. Пострадал Nicole Anyomi

69' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тактическая замена. Anissa Lahmari уходит с поля и его заменяет Salma Amani

66' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ШТАНГА! Пробил головой Дебриц Зара прямо в каркас ворот!

66' Раух Фелицитас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Тактическая замена. Магулл Лина уходит с поля и его заменяет Nicole Anyomi

64' Тактическая замена. Бюль Клара уходит с поля и его заменяет Lena Lattwein

64' Дебриц Зара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Hanane Ait El Haj получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Hanane Ait El Haj на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Бюль Клара навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Бранд Юле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Марокко (жен)

53' Доорсун Зара ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

51' Ghizlane Chebbak бьет издали, но Merle Frohms ловит мяч в руки

51' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Магулл Лина и попал в перекладину!

46' Бюль Клара создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Г О О О О Л - Бюль Клара забивает ударом с правой ноги!