Тур: 1. Стадион: Футбольный, Сидней. Главный судья: Rebecca Welch
2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаManuela Vanegas
29' Желтая карточкаSeo-Yeon Shim
1:0
30' ПенальтиCatalina Usme
2:0
39' ГолLinda Caicedo
45' Желтая карточкаCarolina Arias
45' Желтая карточкаЛим Сонджу
90'+6
Ход матча
10'
29'
30'
1:0
39'
2:0
45'
45'
68'
68'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
346 Количество передач 265
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Leicy
Santos
20
Ким
Хери
10
Чи
Соён
8
Чо
Сохён
16
Чан
Сыльги
11
Yu-Ri
Choe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Leicy SantosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
14 Angela Baron
-
15 Ana Guzman
-
16 Lady Andrade
-
20 Monica Ramos
-
-
-
23 Elexa Bahr
-
Главный тренер: Angelo Marsiglia
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ким ХериЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чи СоёнПолузащитник
-
8 Чо СохёнПолузащитник
-
16 Чан СыльгиПолузащитник
-
11 Yu-Ri ChoeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Jung-Mi KimВратарь
-
17 Ли ЁнджуПолузащитник
-
23 Кан ЧхэримПолузащитник
-
12 Мун МираНападающий
-
21 Ji-Su Ryu
-
-
-
13 Eun-Sun Park
-
15 Ga-Ram Chun
-
19 Casey Phair
-
14 Eun-Ha Jeon
-
22 Ye-Bin Bae
-
Главный тренер: Colin Bell
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Linda Caicedo
|1
|1
|Catalina Usme
|1 (1)
|1
Южная Корея (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Колумбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carolina Arias
|1
|0
|Manuela Vanegas
|1
|0
Южная Корея (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seo-Yeon Shim
|1
|0
|Лим Сонджу
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия (жен)
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1
Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 2:2
Южная Корея (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2
Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Япония (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 3:0
Результаты матчей
Колумбия (жен)
Южная Корея (жен)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Колумбия (жен)
Южная Корея (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|ЮАР (жен)
|Джейн Рефилое
|1