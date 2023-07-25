Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Hwa-Yeon Son уходит с поля и его заменяет Chae-Rim Kang

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

57' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Ким Хери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Ли Гыммин нанес удар головой, но Catalina Perez спокойно отбил мяч.

54' Yu-Ri Choe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Матч возобновлен

53' Catalina Usme на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лим Сонджу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

47' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ли Гыммин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Linda Caicedo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

45' Mayra Ramirez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновлен

42' Manuela Vanegas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Young-Geul Yoon плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

38' Catalina Usme бьет со штрафного в створ, но Young-Geul Yoon держит все под контролем

37' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Hyo-Joo Choo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Hwa-Yeon Son выиграл воздушное противоборство у Manuela Vanegas

35' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Jorelyn Carabali выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О О Л - Catalina Usme из команды Колумбия (жен) забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Young-Geul Yoon прыгнул не в ту сторону.

29' Seo-Yeon Shim получает желтую карточку за игру рукой

29' Пространство открывается для Leicy Santos , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Хорошая попытка от Leicy Santos , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Catalina Usme навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Sel-Gi Jang ослабляет давление, выбив мяч.

17' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Hwa-Yeon Son выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Daniela Montoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Чи Соён бьет со штрафного в створ, но Catalina Perez держит все под контролем

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хорошо играет на выходе Young-Geul Yoon - мяч в ее руках

9' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хорошая попытка от Yu-Ri Choe , был неплохой удар, но вратарь спас

7' Матч возобновлен

5' Jorelyn Carabali на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Чи Соён навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Чи Соён навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола