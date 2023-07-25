  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Rebecca Welch
Колумбия (жен)
2:0
Конец матча
Южная Корея (жен)
0'
10' Желтая карточка
Manuela Vanegas
29' Желтая карточка
Seo-Yeon Shim
1:0
30' Пенальти
Catalina Usme
2:0
39' Гол
Linda Caicedo
45' Желтая карточка
Carolina Arias
45' Желтая карточка
Лим Сонджу
90'+6

Ход матча

10'
Manuela Vanegas
 
29'
 
Seo-Yeon Shim
30'
Catalina Usme
1:0
39'
Linda Caicedo
2:0
45'
Carolina Arias
 
45'
 
Лим Сонджу
68'
 
Eun-Sun Park
Чо Сохён
68'
 
Кан Чхэрим
Сон Хваён
76'
Marcela Restrepo
Leicy Santos
 
78'
 
Casey Phair
Yu-Ri Choe
87'
Diana Ospina
Daniela Montoya
 
88'
 
Мун Мира
Hyo-Joo Choo

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 346 Количество передач 265
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
5
Lorena
Bedoya
6
Daniela
Montoya
11
Catalina
Usme
10
Leicy
Santos
18
Linda
Caicedo
9
Mayra
Ramirez
1
Young-Geul
Yoon
20
Ким
Хери
6
Лим
Сонджу
4
Seo-Yeon
Shim
2
Hyo-Joo
Choo
10
Чи
Соён
8
Чо
Сохён
16
Чан
Сыльги
11
Yu-Ri
Choe
9
Ли
Гыммин
7
Сон
Хваён
Колумбия (жен)
Южная Корея (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 1 1
Catalina Usme 1 (1) 1
Южная Корея (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carolina Arias 1 0
Manuela Vanegas 1 0
Южная Корея (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seo-Yeon Shim 1 0
Лим Сонджу 1 0

Результаты матчей

Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (жен)
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1
Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 2:2
Южная Корея (жен)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2
Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Япония (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 3:0

Результаты матчей

Колумбия (жен)
Южная Корея (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колумбия (жен)
Южная Корея (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (жен)
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Колумбия (жен)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Южная Корея (жен)
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Марокко (жен)
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Весь список
  • 94'
    Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
  • 93'
    Южная Корея (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Mayra Ramirez бьет издали, но Young-Geul Yoon ловит мяч в руки
  • 93'
    Колумбия (жен) пытается что-то создать.
  • 92'
    Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Sel-Gi Jang ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Marcela Restrepo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Южная Корея (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Удар от ворот произведет Колумбия (жен)
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Южная Корея (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Колумбия (жен): 59%, Южная Корея (жен): 41%.
    • 89'
      Carolina Arias на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Южная Корея (жен)
    • 88'
      Catalina Usme не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Колумбия (жен) 2:0 Южная Корея (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     