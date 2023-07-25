Тур: 2. Стадион: Wellington Regional Stadium. Главный судья: Katia Garcia
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Стотт РебекаЗащитник
-
14 Боуэн КэтиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Лонго АнналиПолузащитник
-
11 Чанс ОливияПолузащитник
-
15 Сачелл ПейджНападающий
-
23 Anna Leat
-
-
-
-
18 Grace Jale
-
-
22 Emily Clegg
-
Главный тренер: Jitka Klimkova
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Angela BeardЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Kaiya Jota
-
-
-
-
-
-
-
12 Ryley Bugay
-
-
-
23 Reina Bonta
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Новая Зеландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилкинсон Ханна
|1
|0.5
|Jacqueline Hand
|0
|0
Филиппины (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Новая Зеландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Филиппины (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sofia Harrison
|1
|0
Результаты матчей
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1
Филиппины (жен)
(16 матчей)
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0
Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3
Результаты матчей
Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|ЮАР (жен)
|Джейн Рефилое
|1