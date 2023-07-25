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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Katia Garcia
Новая Зеландия (жен)
0:0
Первый тайм: 24'
Филиппины (жен)
0'
0:1
24' Гол

Ход матча

24'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Новая Зеландия (жен)
Ничья
Филиппины (жен)
1.37
5.36
9.80
Все Коэффициенты
21
Эссон
Виктория
4
Ботт
Ботт
Си-Джей
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
7
Райли
Али
20
Indiah-Paige
Riley
6
Malia
Steinmetz
2
Персивал
Риа
12
Хассетт
Бетси
17
Уилкинсон
Ханна
16
Jacqueline
Hand
1
Olivia
McDaniel
5
Hali
Long
3
Jessika
Cowart
13
Angela
Beard
17
Alicia
Barker
16
Sofia
Harrison
20
Quinley
Quezada
4
Jaclyn
Sawicki
8
Sara
Kristine
Eggesvik
21
Katrina
Guillou
7
Sarina
Bolden
Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

История личных встреч

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилкинсон Ханна 1 0.5
Jacqueline Hand 0 0
Филиппины (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Новая Зеландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиппины (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sofia Harrison 1 0

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1
Филиппины (жен)
(16 матчей)
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0
Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (жен)
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Швейцария (жен)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Филиппины (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Норвегия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Новая Зеландия (жен)
    Ничья
    Филиппины (жен)
    1.37
    5.36
    9.80
    Все Коэффициенты
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