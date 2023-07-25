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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 32357 Главный судья: Katia Garcia
Новая Зеландия (жен)
0:1
Конец матча
Филиппины (жен)
0'
0:1
24' Гол
Sarina Bolden
42' Желтая карточка
Уилкинсон Ханна
49' Желтая карточка
Angela Beard
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Jacqueline Hand
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Sarina Bolden
(Sara Kristine Eggesvik)
42'
Уилкинсон Ханна
 
46'
Чанс Оливия
Indiah-Paige Riley
 
46'
Лонго Аннали
Хассетт Бетси
 
49'
 
Angela Beard
63'
 
Isabella Flanigan
Sara Kristine Eggesvik
68'
Jacqueline Hand
 
70'
 
Tahnai Annis
Alicia Barker
70'
 
Dominique Randle
Quinley Quezada
83'
 
Carleigh Frilles
Sarina Bolden
83'
 
Ryley Bugay
Jessika Cowart
83'
Grace Jale
Персивал Риа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 588 Количество передач 256
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
21
Эссон
Виктория
4
Ботт
Ботт
Си-Джей
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
7
Райли
Али
20
Indiah-Paige
Riley
6
Malia
Steinmetz
2
Персивал
Риа
12
Хассетт
Бетси
17
Уилкинсон
Ханна
16
Jacqueline
Hand
1
Olivia
McDaniel
5
Hali
Long
3
Jessika
Cowart
13
Angela
Beard
17
Alicia
Barker
16
Sofia
Harrison
20
Quinley
Quezada
4
Jaclyn
Sawicki
8
Sara
Kristine
Eggesvik
21
Katrina
Guillou
7
Sarina
Bolden
Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

История личных встреч

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилкинсон Ханна 1 0.5
Jacqueline Hand 0 0
Филиппины (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sarina Bolden 1 0.5
Sara Kristine Eggesvik 0 0

Карточки

Новая Зеландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилкинсон Ханна 1 0
Филиппины (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Angela Beard 1 0
Sofia Harrison 1 0

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Новая Зеландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Новая Зеландия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1
Филиппины (жен)
(16 матчей)
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0
Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3

Результаты матчей

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (жен)
Филиппины (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Новая Зеландия (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Филиппины (жен)
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Норвегия (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • 94'
    Hali Long ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Ботт Ботт Си-Джей бьет издали, но Olivia McDaniel ловит мяч в руки
  • 93'
    Новая Зеландия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Sofia Harrison выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Olivia McDaniel из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Olivia Chance навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Olivia McDaniel делает важнейший сейв!
  • 93'
    Хорошая попытка от Grace Jale, был неплохой удар, но вратарь спас
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