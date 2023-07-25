Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Olivia Chance навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Olivia Chance пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Команда Филиппины (жен) имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Персивал Риа бьет издали, но Olivia McDaniel ловит мяч в руки

49' Angela Beard из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Katrina Guillou не смог попасть в створ ударом издали

46' Sarina Bolden выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Sofia Harrison на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Уилкинсон Ханна получил желтую карточку от судьи

40' Angela Beard ослабляет давление, выбив мяч.

38' Пространство открывается для Боуэн Кэти , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

38' Angela Beard из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Стотт Ребека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Malia Steinmetz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Игрок из команды Филиппины (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

35' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Jacqueline Hand пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

33' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

32' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Alicia Barker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Jacqueline Hand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Sara Kristine Eggesvik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Персивал Риа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Olivia McDaniel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Персивал Риа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Команда Филиппины (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Персивал Риа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Angela Beard ослабляет давление, выбив мяч.

18' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Jacqueline Hand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Райли Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

16' Angela Beard ослабляет давление, выбив мяч.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Персивал Риа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Angela Beard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Indiah-Paige Riley выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Райли Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Уилкинсон Ханна пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

8' Hali Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Sara Kristine Eggesvik выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена из-за технических проблем.

3' Hali Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Angela Beard из команды Филиппины (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Malia Steinmetz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру