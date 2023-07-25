Тур: 2. Стадион: Waikato Stadium. Главный судья: Фраппарт Стефани
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
299 Количество передач 236
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вельти
Лия
11
Соу
Кумба
13
Бьельде
Теа
18
Маанум
Фрида
11
Рейтен
Гуро
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вельти ЛияПолузащитник
-
11 Соу КумбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пен ЛивияВратарь
- Вратарь
-
15 Бюлер ЛуанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хумм ФабьеннНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Marion Rey
-
-
Главный тренер: Инка Грингс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бьельде ТеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Маанум ФридаПолузащитник
-
11 Рейтен ГуроПолузащитник
- Нападающий
-
22 Хеуг СофиНападающий
-
20 Хаави ЭмильеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hege Riise
История личных встреч
Швейцария (жен)
Норвегия (жен)
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seraina Piubel
|1
|0.5
|Бахманн Рамона
|1 (1)
|0.5
Норвегия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Швейцария (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахманн Рамона
|1
|0
|Мариц Ноэлль
|1
|0
Норвегия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаави Эмилье
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2
Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2
Норвегия (жен)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0
Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2
Результаты матчей
Швейцария (жен)
Норвегия (жен)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Швейцария (жен)
Норвегия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1