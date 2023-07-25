Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

36' Мариц Ноэлль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Штирли Юлия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ризер Надин бьет издали, но Aurora Mikalsen ловит мяч в руки

32' Соу Кумба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Пространство открывается для Црногорчевич Ана-Мария , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Соу Кумба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Мариц Ноэлль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Соу Кумба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Пространство открывается для Эйкеланд Амали , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Хеуг Софи нанес удар головой, но Gaelle Thalmann спокойно отбил мяч.

23' Mathilde Harviken выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Мьельде Марен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

22' Рейтен Гуро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошо играет на выходе Тальманн Гаэль - мяч в ее руках

20' Мьельде Марен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Seraina Piubel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мьельде Марен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бахманн Рамона выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хансен Тува выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бьельде Теа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Риса Вильде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мьельде Марен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Риса Вильде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Риса Вильде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Айгбогун Эсеоса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Seraina Piubel нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бьельде Теа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эйкеланд Амали навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.