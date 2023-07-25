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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Швейцария (жен)
0:0
Перерыв
Норвегия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 299 Количество передач 236
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария (жен)
Ничья
Норвегия (жен)
4.30
3.45
2.60
Все Коэффициенты
1
Тальманн
Гаэль
19
Айгбогун
Эсеоса
5
Мариц
Ноэлль
2
Штирли
Юлия
8
Ризер
Надин
13
Вельти
Лия
11
Соу
Кумба
6
Рётелер
Жеральдин
17
Seraina
Piubel
9
Црногорчевич
Ана-Мария
10
Бахманн
Рамона
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
8
Риса
Вильде
18
Маанум
Фрида
11
Рейтен
Гуро
15
Эйкеланд
Амали
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

История личных встреч

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
КА(
2:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seraina Piubel 1 0.5
Бахманн Рамона 1 (1) 0.5
Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Швейцария (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Рамона 1 0
Мариц Ноэлль 1 0
Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0

Результаты матчей

Швейцария (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2
Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2
Норвегия (жен)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0
Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2

Результаты матчей

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Новая Зеландия (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Филиппины (жен)
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Норвегия (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
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    Лучшие коэффициенты
    Швейцария (жен)
    Ничья
    Норвегия (жен)
    4.30
    3.45
    2.60
    Все Коэффициенты
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