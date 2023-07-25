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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10769 Главный судья: Фраппарт Стефани
Швейцария (жен)
0:0
Конец матча
Норвегия (жен)
0'
90'+5

Ход матча

57'
 
Хансен Каролин
Эйкеланд Амали
73'
 
Саевик Карина
Хеуг Софи
73'
 
Сёнстевольд Аня
Хансен Тува
78'
Морон Сандрен
Рётелер Жеральдин
 
88'
 
Энген Ингрид
Риса Вильде
88'
 
Marit Lumd Bratberg
Бьельде Теа
88'
Тершун Мерьям
Seraina Piubel
 
90'
Marion Rey
Бахманн Рамона
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 496 Количество передач 477
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тальманн
Гаэль
19
Айгбогун
Эсеоса
5
Мариц
Ноэлль
2
Штирли
Юлия
8
Ризер
Надин
13
Вельти
Лия
11
Соу
Кумба
6
Рётелер
Жеральдин
17
Seraina
Piubel
9
Црногорчевич
Ана-Мария
10
Бахманн
Рамона
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
8
Риса
Вильде
18
Маанум
Фрида
11
Рейтен
Гуро
15
Эйкеланд
Амали
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

История личных встреч

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
КА(
2:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seraina Piubel 1 0.5
Бахманн Рамона 1 (1) 0.5
Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Швейцария (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Рамона 1 0
Мариц Ноэлль 1 0
Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0

Результаты матчей

Швейцария (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2
Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3 Швейцария (жен) - Северная Ирландия (жен) 2:2
Норвегия (жен)
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0
Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2

Результаты матчей

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Швейцария (жен)
Норвегия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Новая Зеландия (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Филиппины (жен)
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Норвегия (жен)
 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
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