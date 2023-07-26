Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Moeka Minami выиграл воздушное противоборство у Melissa Herrera

47' Пространство открывается для Hikaru Naomoto , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

47' Mina Tanaka создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Fabiola Villalobos получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Fabiola Villalobos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хасегава Юи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Mina Tanaka не смог попасть в створ ударом издали

41' Hina Sugita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Mina Tanaka нанес удар головой, но Daniela Solera спокойно отбил мяч.

37' Hina Sugita из команды Япония (жен) в офсайде

36' Mariana Benavides выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Пространство открывается для Shiori Miyake , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Пространство открывается для Risa Shimizu, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Пространство открывается для Melissa Herrera , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Г О О О О Л - Aoba Fujino забивает с правой ноги!

26' Команда Япония (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Hikaru Naomoto забивает с левой ноги!

25' Mina Tanaka создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Aoba Fujino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

21' Melissa Herrera на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Gabriela Guillen не смог попасть в створ ударом издали

18' Gabriela Guillen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках

16' Хорошая попытка от Hikaru Naomoto , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках

13' Aoba Fujino навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Кумагаи Саки нанес удар головой, но Daniela Solera спокойно отбил мяч.

11' Shiori Miyake выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Melissa Herrera выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках

4' Hina Sugita нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре