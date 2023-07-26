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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Япония (жен)
2:0
Второй тайм: 61'
Коста-Рика (жен)
0'
1:0
25' Гол
Hikaru Naomoto
2:0
27' Гол
Aoba Fujino

Ход матча

25'
Hikaru Naomoto
(Mina Tanaka)
1:0
27'
Aoba Fujino
(Mina Tanaka)
2:0
46'
 
Gloriana Villalobos
Gabriela Guillen
59'
Hinata Miyazawa
Aoba Fujino
 
59'
Riko Ueki
Mina Tanaka
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 281 Количество передач 207
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония (жен)
Ничья
Коста-Рика (жен)
1.10
9.60
60.00
Все Коэффициенты
1
Ямасита
Аяка
5
Miyake
Shiori
4
Кумагаи
Саки
3
Минами
Моека
2
Симицу
Риса
6
Сугита
Хина
14
Хасегава
Юи
16
Honoka
Hayashi
15
Aoba
Fujino
8
Hikaru
Naomoto
11
Mina
Tanaka
23
Daniela
Solera
3
Maria
Coto
20
Fabiola
Villalobos
4
Mariana
Benavides
12
Maria
Elizondo
7
Melissa
Herrera
16
Katherine
Alvarado
15
Cristin
Granados
2
Gabriela
Guillen
9
Maria
Salas
14
Priscila
Chinchilla
Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hinata Miyazawa 2 1
Mina Tanaka 1 0.5
Эндо Юн 1 0.5
Aoba Fujino 1 0.5
Hikaru Naomoto 1 0.5
Riko Ueki 1 (1) 0.5
Хасегава Юи 0 0
Коста-Рика (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Япония (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста-Рика (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Япония (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1 Япония (жен) - Австралия (жен) 1:0 Япония (жен) - Мексика (жен) 5:1
Коста-Рика (жен)
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Польша (жен) - Коста-Рика (жен) 2:1
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Коста-Рика (жен) 0:4 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 3:1

Результаты матчей

Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (жен)
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Испания (жен)
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Замбия (жен)
 1 0 0 1 0 - 5 0
4.
Коста-Рика (жен)
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Контроль мяча: Япония (жен): 60%, Коста-Рика (жен): 40%.
    • 50'
      Хасегава Юи бьет издали, но Daniela Solera ловит мяч в руки
    • 50'
      Mina Tanaka выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Коста-Рика (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Hikaru Naomoto бьет издали, но Daniela Solera ловит мяч в руки
    • 49'
      Hikaru Naomoto выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Fabiola Villalobos из команды Коста-Рика (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Япония (жен) пытается что-то создать.
    • 48'
      Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Пространство открывается для Honoka Hayashi, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 47'
      Япония (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тактическая замена. Gabriela Guillen уходит с поля и его заменяет Gloriana Villalobos
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dunedin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония (жен)
    Ничья
    Коста-Рика (жен)
    1.10
    9.60
    60.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония (жен) 2:0 Коста-Рика (жен) онлайн

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