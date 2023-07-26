Тур: 2. Стадион: Dunedin Stadium. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
2:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
25'
1:0
27'
2:0
59'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
281 Количество передач 207
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Хасегава
Юи
15
Aoba
Fujino
11
Mina
Tanaka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Aoba FujinoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Mina TanakaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хирао ЧикаВратарь
-
13 Эндо ЮнЗащитник
-
-
-
-
10 Fuka Nagano
-
-
17 Kiko Seike
-
-
20 Maika Hamano
-
22 Remina Chiba
-
-
Главный тренер: Futoshi Ikeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Sofia Varela
-
-
21 Sheika Scott
-
-
Главный тренер: Amelia Valverde
Бомбардиры внутри турнира
Япония (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hinata Miyazawa
|2
|1
|Mina Tanaka
|1
|0.5
|Эндо Юн
|1
|0.5
|Aoba Fujino
|1
|0.5
|Hikaru Naomoto
|1
|0.5
|Riko Ueki
|1 (1)
|0.5
|Хасегава Юи
|0
|0
Коста-Рика (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Япония (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Коста-Рика (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Япония (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1 Япония (жен) - Австралия (жен) 1:0 Япония (жен) - Мексика (жен) 5:1
Коста-Рика (жен)
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Польша (жен) - Коста-Рика (жен) 2:1
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Коста-Рика (жен) 0:4 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 3:1
Результаты матчей
Япония (жен)
Коста-Рика (жен)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Япония (жен)
Коста-Рика (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (3)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1