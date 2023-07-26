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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6992 Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Япония (жен)
2:0
Конец матча
Коста-Рика (жен)
0'
1:0
25' Гол
Hikaru Naomoto
2:0
27' Гол
Aoba Fujino
86' Желтая карточка
Priscila Chinchilla
90'+7

Ход матча

25'
Hikaru Naomoto
(Mina Tanaka)
1:0
27'
Aoba Fujino
(Mina Tanaka)
2:0
46'
 
Gloriana Villalobos
Gabriela Guillen
59'
Hinata Miyazawa
Aoba Fujino
 
59'
Riko Ueki
Mina Tanaka
 
64'
 
Raquel Rodriguez
Cristin Granados
74'
Fuka Nagano
Honoka Hayashi
 
74'
Kiko Seike
Hikaru Naomoto
 
76'
 
Sheika Scott
Maria Salas
86'
 
Priscila Chinchilla
90'
Miyabi Moriya
Симицу Риса
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 521 Количество передач 439
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ямасита
Аяка
5
Miyake
Shiori
4
Кумагаи
Саки
3
Минами
Моека
2
Симицу
Риса
6
Сугита
Хина
14
Хасегава
Юи
16
Honoka
Hayashi
15
Aoba
Fujino
8
Hikaru
Naomoto
11
Mina
Tanaka
23
Daniela
Solera
3
Maria
Coto
20
Fabiola
Villalobos
4
Mariana
Benavides
12
Maria
Elizondo
7
Melissa
Herrera
16
Katherine
Alvarado
15
Cristin
Granados
2
Gabriela
Guillen
9
Maria
Salas
14
Priscila
Chinchilla
Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hinata Miyazawa 2 1
Mina Tanaka 1 0.5
Эндо Юн 1 0.5
Aoba Fujino 1 0.5
Hikaru Naomoto 1 0.5
Riko Ueki 1 (1) 0.5
Хасегава Юи 0 0
Коста-Рика (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Япония (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста-Рика (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Priscila Chinchilla 1 0

Результаты матчей

Япония (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Япония (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коста-Рика (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2
Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1 Япония (жен) - Австралия (жен) 1:0 Япония (жен) - Мексика (жен) 5:1
Коста-Рика (жен)
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Польша (жен) - Коста-Рика (жен) 2:1
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Коста-Рика (жен) 0:4 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - Nicaragua W 3:1

Результаты матчей

Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Япония (жен)
Коста-Рика (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (жен)
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Испания (жен)
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Коста-Рика (жен)
 2 0 0 2 0 - 5 0
4.
Замбия (жен)
 0:2 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • 95'
    Хорошая попытка от Riko Ueki, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 95'
    Hinata Miyazawa создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Коста-Рика (жен)
  • 94'
    Шанс получает Riko Ueki из команды Япония (жен), но удар головой идет мимо
  • 94'
    Hinata Miyazawa из команды Япония (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Riko Ueki нанес удар головой, но Daniela Solera спокойно отбил мяч.
  • 93'
    Hina Sugita из команды Япония (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 93'
      Япония (жен) пытается что-то создать.
    • 93'
      Katherine Alvarado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках
    • 92'
      Raquel Rodriguez из команды Коста-Рика (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хасегава Юи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Тактическая замена. Risa Shimizu уходит с поля и его заменяет Miyabi Moriya
    • 91'
      Maria Coto ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Япония (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Хорошо играет на выходе Daniela Solera - мяч в ее руках
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dunedin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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