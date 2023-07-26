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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Hyun-Jin Oh
Испания (жен)
2:0
Первый тайм: 23'
Замбия (жен)

Ход матча

9'
Абельейра Тереза
(Эрмосо Дженнифер)
1:0
13'
Эрмосо Дженнифер
(Путеллас Алексия)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (жен)
Ничья
Замбия (жен)
1.01
41.00
85.00
Все Коэффициенты
1
Родригес
Мария
2
Батлье
Она
4
Паредес
Ирен
5
Андрес
Ивана
19
Ольга
Кармона
Гарсия
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
11
Путеллас
Алексия
18
Salma
Paralluelo
10
Эрмосо
Дженнифер
8
Кальдентей
Мариона
18
Eunice
Sakala
8
Margaret
Belemu
15
Agness
Musesa
3
Lushomo
Mweemba
13
Martha
Tembo
14
Ireen
Lungu
4
Susan
Banda
19
Siomala
Mapepa
12
Evarine
Katongo
17
Racheal
Kundananji
11
Barbra
Banda
Испания (жен)
Замбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрмосо Дженнифер 1 0.5
Гонсалес Эстер 1 0.5
Бонмати Айтана 1 0.5
Абельейра Тереза 1 0.5
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0
Замбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Замбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Catherine Musonda 1 1

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Испания (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Испания (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Замбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Испания (жен) - Финляндия (жен) 4:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1
Замбия (жен)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
Замбия (жен) - Tanzania W 1:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Uzbekistan W - Замбия (жен) 0:4 Замбия (жен) - Словения (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Замбия (жен) - Botswana W 1:1 Замбия (жен) - Botswana W 1:0 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Замбия (жен) - Нидерланды (жен) 3:10 Чили (жен) - Замбия (жен) 1:2

Результаты матчей

Испания (жен)
Замбия (жен)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Замбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (жен)
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Испания (жен)
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Коста-Рика (жен)
 2 0 0 2 0 - 5 0
4.
Замбия (жен)
 0:2 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Замбия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 23'
    Замбия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 22'
    Абельейра Тереза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Racheal Kundananji выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Susan Banda возвращается на поле.
  • 21'
    Кальдентей Мариона выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 21'
    Ireen Lungu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 20'
    Контроль мяча: Испания (жен): 74%, Замбия: 26%.
  • 20'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Susan Banda получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Susan Banda на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания (жен)
    Ничья
    Замбия (жен)
    1.01
    41.00
    85.00
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