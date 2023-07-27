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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ямашита Йошими
США (жен)
0:1
Первый тайм: 28'
Нидерланды (жен)
0'
0:1
17' Гол
Роорд Джилл

Ход матча

17'
0:1
Роорд Джилл
(Пелова Виктория)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США (жен)
Ничья
Нидерланды (жен)
2.60
3.69
5.45
Все Коэффициенты
1
Негер
Алисса
23
Emily
Fox
8
Эрц
Джули
4
Naomi
Girma
19
Данн
Кристал
9
Savannah
DeMelo
17
Andi
Sullivan
10
Хоран
Линдси
20
Trinity
Rodman
13
Морган
Алекс
11
Sophia
Smith
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
14
Грунен
Джеки
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
9
Katja
Snoeijs
11
Мартенс
Лиеке
США (жен)
Нидерланды (жен)

История личных встреч

США (жен)
Нидерланды (жен)

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОИ
2:2
ТМС
0:2
ЧМПФСЖ
2:0
ТМС
3:1
ММ
1:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

США (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sophia Smith 2 1
Хоран Линдси 1 0.5
Морган Алекс 0 0
Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.5
Роорд Джилл 1 0.5
Спице Шерида 0 0
Пелова Виктория 0 0

Карточки

США (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоран Линдси 1 0
Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 1 0

Результаты матчей

США (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
США (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
США (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

США (жен)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 США (жен) - Уэльс (жен) 2:0 США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0
Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 США (жен) - Канада (жен) 1:0 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 США (жен) - Мексика (жен) 1:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 США (жен) - Uzbekistan W 9:0
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1
Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - Кипр (жен) 12:0

Результаты матчей

США (жен)
Нидерланды (жен)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

США (жен)
Нидерланды (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды (жен)
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
США (жен)
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
3.
Португалия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Вьетнам (жен)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Испания (жен) Alba Redondo 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США (жен)
    Ничья
    Нидерланды (жен)
    2.60
    3.69
    5.45
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