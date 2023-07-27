Тур: 2. Стадион: Wellington Regional Stadium. Главный судья: Ямашита Йошими
1:1
Конец матча
Ход матча
17'
0:1
51'
62'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
403 Количество передач 509
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Emily
Fox
19
Данн
Кристал
10
Хоран
Линдси
13
Морган
Алекс
11
Sophia
Smith
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emily FoxЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Данн КристалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоран ЛиндсиПолузащитник
- Нападающий
-
13 Морган АлексНападающий
-
11 Sophia SmithНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Лавелле РоузПолузащитник
- Нападающий
-
18 Casey Murphy
-
-
-
-
-
-
12 Alana Cook
-
-
Главный тренер: Vlatko Andonovski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
История личных встреч
США (жен)
Нидерланды (жен)
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
США (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sophia Smith
|2
|1
|Хоран Линдси
|2
|1
|Морган Алекс
|0
|0
|Лавелле Роуз
|0
|0
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.5
|Роорд Джилл
|1
|0.5
|Спице Шерида
|0
|0
|Пелова Виктория
|0
|0
Карточки
США (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоран Линдси
|1
|0
|Лавелле Роуз
|1
|0
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
США (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
США (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
США (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
США (жен)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 США (жен) - Уэльс (жен) 2:0 США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0
Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 США (жен) - Канада (жен) 1:0 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 США (жен) - Мексика (жен) 1:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 США (жен) - Uzbekistan W 9:0
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1
Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - Кипр (жен) 12:0
Результаты матчей
США (жен)
Нидерланды (жен)
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
США (жен)
Нидерланды (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1