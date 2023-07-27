Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Andi Sullivan пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

89' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Аник Наувен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Пространство открывается для Trinity Rodman , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Оооо... вот это был удар! Trinity Rodman должен был забить с этой позиции.

82' Sophia Smith создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Лавелле Роуз не смог попасть в створ ударом издали

80' Спице Шерида навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Эгуррола Дамарис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пелова Виктория выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Пространство открывается для Sophia Smith , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Хорошо играет на выходе Ван Домселар Дафна - мяч в ее руках

72' Лавелле Роуз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Naomi Girma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пелова Виктория выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Naomi Girma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Лавелле Роуз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хоран Линдси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Хоран Линдси получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Хоран Линдси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хоран Линдси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Andi Sullivan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Данн Кристал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лавелле Роуз получил желтую карточку от судьи

50' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Naomi Girma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Andi Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.