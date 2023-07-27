  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Штаубли Эстер
Австралия (жен)
2:3
Конец матча
Нигерия (жен)
0'
21' Желтая карточка
Michelle Alozie
1:0
45' Гол
Ван Эгмонд Эмили
45' Желтая карточка
Фурд Кейтлин
1:1
45' Гол
Кану Ученна
1:2
65' Гол
Охале Осиначи
1:3
72' Гол
Ошоала Асисат
73' Желтая карточка
Ошоала Асисат
2:3
90' Гол
Кеннеди Аланна
90'+13

Ход матча

21'
 
Michelle Alozie
45'
Ван Эгмонд Эмили
(Фурд Кейтлин)
1:0
45'
Фурд Кейтлин
 
45'
1:1
Кану Ученна
63'
 
Ошоала Асисат
Кану Ученна
63'
 
Esther Okoronkwo
Ifeoma Onumonu
65'
1:2
Охале Осиначи
(Аджибаде Рашеедат)
72'
1:3
Ошоала Асисат
73'
 
Ошоала Асисат
76'
 
Echegini Echegini
Аинде Халимату
76'
 
Glory Ogbona
Ashleigh Plumptre
82'
Полкингхорн Клэр
Cortnee Vine
 
85'
Alexandra Chidiac
Расо Хейли
 
90'
 
Эби Ономе
Toni Payne
90'
Кеннеди Аланна
(Kyra Cooney-Cross)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 15 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 492 Количество передач 281
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
5
Cortnee
Vine
9
Фурд
Кейтлин
10
Ван
Эгмонд
Эмили
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
10
Christy
Ucheibe
7
Toni
Payne
18
Аинде
Халимату
6
Ifeoma
Onumonu
15
Аджибаде
Рашеедат
12
Кану
Ученна
Австралия (жен)
Нигерия (жен)

История личных встреч

Австралия (жен)
Нигерия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Эгмонд Эмили 1 0.5
Кеннеди Аланна 1 0.5
Кэтли Стэф 1 (1) 0.5
Фурд Кейтлин 0 0
Kyra Cooney-Cross 0 0
Нигерия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ошоала Асисат 1 0.5
Охале Осиначи 1 0.5
Кану Ученна 1 0.5
Аджибаде Рашеедат 0 0

Карточки

Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурд Кейтлин 1 0
Нигерия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deborah Abiodun 0 1
Ошоала Асисат 1 0
Michelle Alozie 1 0
Oluwatosin Blessing Demehin 1 0

Результаты матчей

Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0
Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Нигерия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0
Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:0

Результаты матчей

Австралия (жен)
Нигерия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Австралия (жен)
Нигерия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия (жен)
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Канада (жен)
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Австралия (жен)
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ирландия (жен)
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Удар от ворот произведет Нигерия (жен)
    • 97'
      Матч возобновлен
    • 97'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 97'
      Австралия (жен) пытается что-то создать.
    • 96'
      Судья сигнализирует, что Эби Ономе из команды Нигерия (жен) поставил подножку. Пострадал Горри Катрина
    • 96'
      Chiamaka Nnadozie делает важнейший сейв!
    • 96'
      Оооо... вот это был удар! Фурд Кейтлин должен был забить с этой позиции.
    • 96'
      Фурд Кейтлин нанес удар головой, но Chiamaka Nnadozie спокойно отбил мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brisbane Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Австралия (жен) 2:3 Нигерия (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     