Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Г О О О О Л - Uchenna Kanu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

50' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кеннеди Аланна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Г О О О О Л - Ван Эгмонд Эмили забивает с правой ноги!

45' Расо Хейли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Uchenna Kanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аджибаде Рашеедат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ван Эгмонд Эмили не смог попасть в створ ударом издали

38' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Кэтли Стэф пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) в офсайде

32' Оооо... вот это был удар! Расо Хейли должен был забить с этой позиции.

32' Пространство открывается для Расо Хейли , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Cortnee Vine выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Горри Катрина навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

27' Kyra Cooney-Cross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Cortnee Vine получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Cortnee Vine на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Michelle Alozie получил желтую карточку от судьи

19' Пространство открывается для Фурд Кейтлин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Cortnee Vine выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Toni Payne навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Хорошая попытка от Кэтли Стэф , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ван Эгмонд Эмили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

4' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Ван Эгмонд Эмили навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру