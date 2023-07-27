Тур: 2. Стадион: Стадион Брисбейна. Главный судья: Штаубли Эстер
2:3
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаMichelle Alozie
1:0
45' ГолВан Эгмонд Эмили
45' Желтая карточкаФурд Кейтлин
1:1
45' ГолКану Ученна
1:2
65' ГолОхале Осиначи
1:3
72' ГолОшоала Асисат
73' Желтая карточкаОшоала Асисат
2:3
90' ГолКеннеди Аланна
90'+13
Ход матча
21'
45'
1:0
45'
45'
1:1
65'
72'
1:3
73'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
15 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
492 Количество передач 281
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Clare
Hunt
16
Расо
Хейли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Clare HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
-
11 Фаулер МэриНападающий
-
-
-
-
17 Kyah Simon
-
20 Sam Kerr1
-
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Кану УченнаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Gift Monday
-
-
-
-
Главный тренер: Randy Waldrum
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Австралия (жен)
Нигерия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.5
|Кеннеди Аланна
|1
|0.5
|Кэтли Стэф
|1 (1)
|0.5
|Фурд Кейтлин
|0
|0
|Kyra Cooney-Cross
|0
|0
Нигерия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ошоала Асисат
|1
|0.5
|Охале Осиначи
|1
|0.5
|Кану Ученна
|1
|0.5
|Аджибаде Рашеедат
|0
|0
Карточки
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фурд Кейтлин
|1
|0
Нигерия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deborah Abiodun
|0
|1
|Ошоала Асисат
|1
|0
|Michelle Alozie
|1
|0
|Oluwatosin Blessing Demehin
|1
|0
Результаты матчей
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0
Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Нигерия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0
Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:0
Результаты матчей
Австралия (жен)
Нигерия (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Австралия (жен)
Нигерия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|Новая Зеландия (жен)
|Уилкинсон Ханна
|1