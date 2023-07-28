Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

Хорошо играет на выходе Ванина Коррера - мяч в ее руках

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Jermaine Seoposenwe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Назначен штрафной. Пострадал Банини Эстефания , его свалил Lebogang Ramalepe.

87' Банини Эстефания выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мбане Бамбанани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Yamila Rodriguez не смог попасть в створ ударом издали

81' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

80' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Yamila Rodriguez сделал результативную передачу.

79' Yamila Rodriguez из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

77' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Aldana Cometti из команды Аргентина (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Jermaine Seoposenwe не смог попасть в створ ударом издали

75' Судья сигнализирует, что Eliana Stabile из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Jermaine Seoposenwe

74' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

73' Aldana Cometti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Lebogang Ramalepe успешно блокирует удар.

73' Sibulele Holweni наказан за толчок Банини Эстефания

70' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Mariana Larroquette уходит с поля и его заменяет Erica Lonigro

69' Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

66' Jermaine Seoposenwe сделал результативную передачу.

66' Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Aldana Cometti плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

65' Судья сигнализирует, что Yamila Rodriguez из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Karabo Dhlamini

65' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

64' Florencia Bonsegundo бьет издали, но Kaylin Swart ловит мяч в руки

63' Eliana Stabile из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Yamila Rodriguez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Пространство открывается для Sibulele Holweni, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

61' Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Hildah Magaia бьет со штрафного в створ, но Ванина Коррера держит все под контролем

60' Miriam Mayorga играет рукой

59' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Тактическая замена. Paulina Gramaglia уходит с поля и его заменяет Yamila Rodriguez

58' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Mariana Larroquette нанес удар головой, но Kaylin Swart спокойно отбил мяч.

56' Tiisetso Makhubela совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Безумный фол. Tiisetso Makhubela грубо играет против соперника. Пострадал Florencia Bonsegundo

54' Тактическая замена. Kholosa Biyana уходит с поля и его заменяет Tiisetso Makhubela

54' Тактическая замена. Noxolo Cesane уходит с поля и его заменяет Sibulele Holweni

54' Оооо... вот это был удар! Romina Nunez должен был забить с этой позиции.

54' Florencia Bonsegundo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Florencia Bonsegundo из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Банини Эстефания навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.

50' Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) толкнул локтем оппонента. Это Florencia Bonsegundo заработал фол

48' Оооо... вот это был удар! Кгатлана Темби должен был забить с этой позиции.

48' Пространство открывается для Кгатлана Темби , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Jermaine Seoposenwe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Aldana Cometti ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

47' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Lorena Benitez уходит с поля и его заменяет Romina Nunez