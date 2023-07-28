Тур: 2. Стадион: Dunedin Stadium. Главный судья: Anna-Marie Keighley
2:2
Конец матча
0'
0:1
30' ГолМотлхало Линда
43' Желтая карточкаБияна Холоса
45' Желтая карточкаМайорга Мириам
56' Желтая карточкаМахубела Тиисетсо
0:2
66' ГолКгатлана Темби
1:2
74' ГолSophie Braun
2:2
79' ГолRomina Nunez
90'+7
Ход матча
30'
0:1
43'
45'
66'
74'
1:2
79'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
494 Количество передач 313
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Sophie
Braun
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Sophie BraunЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Lara Esponda
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: German Portanova
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бияна ХолосаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эллис Дезири
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sophie Braun
|1
|0.5
|Romina Nunez
|1
|0.5
|Yamila Rodriguez
|0
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кгатлана Темби
|1
|0.5
|Мотлхало Линда
|1
|0.5
|Hildah Magaia
|1
|0.5
|Сеопосенве Джейрмейн
|0
|0
Карточки
Аргентина (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майорга Мириам
|2
|0
|Ларрокетт Мариана
|1
|0
|Бонсегундо Флоренсия
|1
|0
|Стабиле Элиана
|1
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бияна Холоса
|2
|0
|Джейн Рефилое
|1
|0
|Махубела Тиисетсо
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Аргентина (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Аргентина (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина (жен)
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Италия (жен) - Аргентина (жен) 1:0 Аргентина (жен) - Перу (жен) 4:0 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 3:0 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 1:1
Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Аргентина (жен) - Чили (жен) 4:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Аргентина (жен) - Польша (жен) 2:2 Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Аргентина (жен) - Чили (жен) 1:0 Аргентина (жен) - Чили (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 2:2 Эквадор (жен) - Аргентина (жен) 2:2 Мексика (жен) - Аргентина (жен) 6:1 Бразилия (жен) - Аргентина (жен) 4:1 Бразилия (жен) - Аргентина (жен) 3:1 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Колумбия (жен) 2:2
ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2
Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:3
Результаты матчей
Аргентина (жен)
ЮАР (жен)
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аргентина (жен)
ЮАР (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1