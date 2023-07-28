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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Anna-Marie Keighley
Аргентина (жен)
2:2
Конец матча
ЮАР (жен)
0'
0:1
30' Гол
Мотлхало Линда
43' Желтая карточка
Бияна Холоса
45' Желтая карточка
Майорга Мириам
56' Желтая карточка
Махубела Тиисетсо
0:2
66' Гол
Кгатлана Темби
1:2
74' Гол
Sophie Braun
2:2
79' Гол
Romina Nunez
90'+7

Ход матча

25'
 
Бияна Холоса
Джейн Рефилое
30'
0:1
Мотлхало Линда
(Кгатлана Темби)
43'
 
Бияна Холоса
45'
Майорга Мириам
 
46'
Romina Nunez
Бенитес Лорена
 
46'
Julieta Cruz
Daiana Falfan
 
54'
 
Холвени Сибулеле
Noxolo Cesane
54'
 
Махубела Тиисетсо
Бияна Холоса
56'
 
Махубела Тиисетсо
59'
Yamila Rodriguez
Paulina Gramaglia
 
66'
0:2
Кгатлана Темби
(Сеопосенве Джейрмейн)
69'
Erica Lonigro
Ларрокетт Мариана
 
74'
Sophie Braun
1:2
79'
Romina Nunez
(Yamila Rodriguez)
2:2
83'
 
Melinda Kgadiete
Кгатлана Темби
83'
 
Nomvula Kgoale
Мотлхало Линда

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 494 Количество передач 313
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Корреа
Ванина
13
Sophie
Braun
14
Майорга
Мириам
6
Кометти
Алдана
3
Стабиле
Элиана
16
Бенитес
Лорена
9
Paulina
Gramaglia
8
Daiana
Falfan
15
Бонсегундо
Флоренсия
22
Банини
Эстефания
19
Ларрокетт
Мариана
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
3
Гамеде
Бонгека
7
Дламини
Карабо
15
Джейн
Рефилое
10
Мотлхало
Линда
12
Сеопосенве
Джейрмейн
8
Hildah
Magaia
6
Noxolo
Cesane
11
Кгатлана
Темби
Аргентина (жен)
ЮАР (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sophie Braun 1 0.5
Romina Nunez 1 0.5
Yamila Rodriguez 0 0
ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кгатлана Темби 1 0.5
Мотлхало Линда 1 0.5
Hildah Magaia 1 0.5
Сеопосенве Джейрмейн 0 0

Карточки

Аргентина (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майорга Мириам 2 0
Ларрокетт Мариана 1 0
Бонсегундо Флоренсия 1 0
Стабиле Элиана 1 0
ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бияна Холоса 2 0
Джейн Рефилое 1 0
Махубела Тиисетсо 1 0

Результаты матчей

Аргентина (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Аргентина (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аргентина (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (жен)
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Италия (жен) - Аргентина (жен) 1:0 Аргентина (жен) - Перу (жен) 4:0 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 3:0 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 1:1
Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Аргентина (жен) - Чили (жен) 4:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Аргентина (жен) - Польша (жен) 2:2 Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Аргентина (жен) - Чили (жен) 1:0 Аргентина (жен) - Чили (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 2:2 Эквадор (жен) - Аргентина (жен) 2:2 Мексика (жен) - Аргентина (жен) 6:1 Бразилия (жен) - Аргентина (жен) 4:1 Бразилия (жен) - Аргентина (жен) 3:1 Аргентина (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Колумбия (жен) 2:2
ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2
Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:3

Результаты матчей

Аргентина (жен)
ЮАР (жен)

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аргентина (жен)
ЮАР (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция (жен)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Италия (жен)
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЮАР (жен)
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Аргентина (жен)
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
  • 96'
    ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Yamila Rodriguez из команды Аргентина (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Aldana Cometti из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Melinda Kgadiete
  • 94'
    Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
  • 94'
    Мбане Бамбанани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Romina Nunez навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Florencia Bonsegundo наказан за толчок Kaylin Swart
  • 93'
    Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
  • 92'
    Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Матч возобновлен
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    • 91'
      Jermaine Seoposenwe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
    • 89'
      Хорошо играет на выходе Ванина Коррера - мяч в ее руках
    • 89'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 89'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 88'
      Hildah Magaia из команды ЮАР (жен) в офсайде
    • 88'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 87'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Назначен штрафной. Пострадал Банини Эстефания, его свалил Lebogang Ramalepe.
    • 87'
      Банини Эстефания выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 86'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
    • 86'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 86'
      Мбане Бамбанани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Банини Эстефания играет рукой
    • 84'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 83'
      Тактическая замена. Мотлхало Линда уходит с поля и его заменяет Nomvula Kgoale
    • 83'
      Тактическая замена. Кгатлана Темби уходит с поля и его заменяет Melinda Kgadiete
    • 82'
      Yamila Rodriguez не смог попасть в створ ударом издали
    • 82'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 81'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 81'
      Судья сигнализирует, что Sibulele Holweni из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Romina Nunez
    • 81'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Кгатлана Темби из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Eliana Stabile
    • 80'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Yamila Rodriguez сделал результативную передачу.
    • 79'
      ГОООООЛ - Romina Nunez Аргентина (жен) забивает ударом головой
    • 79'
      Yamila Rodriguez из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 77'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Aldana Cometti из команды Аргентина (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 76'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 75'
      Jermaine Seoposenwe не смог попасть в створ ударом издали
    • 75'
      Судья сигнализирует, что Eliana Stabile из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Jermaine Seoposenwe
    • 74'
      Этот гол претендует на звание "Гола года"!
    • 74'
      Г О О О О Л - Sophie Braun из команды Аргентина (жен) правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 74'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 73'
      Aldana Cometti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 73'
      Lebogang Ramalepe успешно блокирует удар.
    • 73'
      Erica Lonigro нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Sibulele Holweni наказан за толчок Банини Эстефания
    • 71'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 71'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 70'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 70'
      Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 69'
      Тактическая замена. Mariana Larroquette уходит с поля и его заменяет Erica Lonigro
    • 69'
      Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 68'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 68'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 66'
      Jermaine Seoposenwe сделал результативную передачу.
    • 66'
      Г О О О О О Л - Кгатлана Темби из команды ЮАР (жен) легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кгатлана Темби легко с этим справился!
    • 66'
      Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Aldana Cometti плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 66'
      ЮАР (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 65'
      Судья сигнализирует, что Yamila Rodriguez из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Karabo Dhlamini
    • 65'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 65'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 64'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 64'
      Florencia Bonsegundo бьет издали, но Kaylin Swart ловит мяч в руки
    • 63'
      Eliana Stabile из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Мбане Бамбанани играет рукой
    • 62'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Yamila Rodriguez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 61'
      Пространство открывается для Sibulele Holweni, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 61'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 61'
      Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 61'
      Hildah Magaia бьет со штрафного в створ, но Ванина Коррера держит все под контролем
    • 60'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 60'
      Miriam Mayorga играет рукой
    • 59'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 59'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Paulina Gramaglia уходит с поля и его заменяет Yamila Rodriguez
    • 58'
      Аргентина (жен) начинает контратаку
    • 58'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 58'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Mariana Larroquette нанес удар головой, но Kaylin Swart спокойно отбил мяч.
    • 56'
      Tiisetso Makhubela совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 56'
      Безумный фол. Tiisetso Makhubela грубо играет против соперника. Пострадал Florencia Bonsegundo
    • 56'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
    • 56'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 55'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 54'
      Тактическая замена. Kholosa Biyana уходит с поля и его заменяет Tiisetso Makhubela
    • 54'
      Тактическая замена. Noxolo Cesane уходит с поля и его заменяет Sibulele Holweni
    • 54'
      Оооо... вот это был удар! Romina Nunez должен был забить с этой позиции.
    • 54'
      Romina Nunez из команды Аргентина (жен) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 54'
      Florencia Bonsegundo создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Florencia Bonsegundo из команды Аргентина (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 53'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 52'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Банини Эстефания навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 51'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 50'
      Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) толкнул локтем оппонента. Это Florencia Bonsegundo заработал фол
    • 49'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 49'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 48'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Кгатлана Темби должен был забить с этой позиции.
    • 48'
      Пространство открывается для Кгатлана Темби, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 48'
      Jermaine Seoposenwe создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 48'
      Aldana Cometti ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 47'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 46'
      Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Daiana Falfan уходит с поля и его заменяет Julieta Cruz
    • 46'
      Тактическая замена. Lorena Benitez уходит с поля и его заменяет Romina Nunez
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 54'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 53'
      Мотлхало Линда не смог попасть в створ ударом издали
    • 53'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 52'
      Мотлхало Линда из команды ЮАР (жен) в офсайде
    • 52'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 52'
      Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 51'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 51'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 51'
      Mariana Larroquette нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Noxolo Cesane из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Банини Эстефания
    • 49'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Мотлхало Линда из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Florencia Bonsegundo
    • 48'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 48'
      Пространство открывается для Hildah Magaia, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 48'
      Lebogang Ramalepe нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 47'
      Хорошо играет на выходе Ванина Коррера - мяч в ее руках
    • 47'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 47'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 47'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 46'
      Miriam Mayorga - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Назначен штрафной. Пострадал Hildah Magaia, его свалил Miriam Mayorga.
    • 46'
      Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Daiana Falfan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Мбане Бамбанани ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 61%, ЮАР (жен): 39%.
    • 45'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Florencia Bonsegundo нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) получает желтую после опасной игры.
    • 43'
      Безумный фол. Kholosa Biyana грубо играет против соперника. Пострадал Daiana Falfan
    • 42'
      Банини Эстефания выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 41'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Eliana Stabile
    • 39'
      Хорошо играет на выходе Ванина Коррера - мяч в ее руках
    • 39'
      ЮАР (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Пространство открывается для Paulina Gramaglia, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 38'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Банини Эстефания выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Karabo Dhlamini ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 36'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 35'
      Кгатлана Темби не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 34'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Матч остановлен
    • 34'
      Florencia Bonsegundo из команды Аргентина (жен) не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 33'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды ЮАР (жен)!
    • 31'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЮАР (жен).
    • 31'
      Кгатлана Темби из команды ЮАР (жен) в офсайде
    • 30'
      Кгатлана Темби сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О О Л - Мотлхало Линда из команды ЮАР (жен) легко посылает мяч в пустые ворота левой! Мотлхало Линда легко с этим справился!
    • 30'
      Kholosa Biyana бьет издали, но Ванина Коррера ловит мяч в руки
    • 30'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 60%, ЮАР (жен): 40%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Jermaine Seoposenwe должен был забить с этой позиции.
    • 29'
      Kholosa Biyana из команды ЮАР (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 29'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Kholosa Biyana навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Sophie Braun из команды Аргентина (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ЮАР (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Noxolo Cesane из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Eliana Stabile
    • 26'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Miriam Mayorga ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 26'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Hildah Magaia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 25'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Bongeka Gamede ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 57%, ЮАР (жен): 43%.
    • 25'
      Джейн Рефилое получил травму и заменен. Kholosa Biyana выходит на поле.
    • 25'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 24'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 24'
      Аргентина (жен) контролирует мяч.
    • 23'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 23'
      Кгатлана Темби не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Sophie Braun ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 59%, ЮАР (жен): 41%.
    • 20'
      Джейн Рефилое на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Джейн Рефилое из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Florencia Bonsegundo
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 19'
      Мотлхало Линда из команды ЮАР (жен) исполняет угловой.
    • 18'
      Sophie Braun ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Lebogang Ramalepe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Банини Эстефания навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Noxolo Cesane из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 16'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 62%, ЮАР (жен): 38%.
    • 14'
      Aldana Cometti из команды Аргентина (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 13'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 13'
      Miriam Mayorga выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 13'
      Aldana Cometti ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 12'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Hildah Magaia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 11'
      Шанс получает Mariana Larroquette из команды Аргентина (жен), но удар головой идет мимо
    • 10'
      Bongeka Gamede ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Аргентина (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 59%, ЮАР (жен): 41%.
    • 10'
      Хорошо играет на выходе Ванина Коррера - мяч в ее руках
    • 10'
      Jermaine Seoposenwe создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Aldana Cometti из команды Аргентина (жен) поставил подножку. Пострадал Кгатлана Темби
    • 8'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Hildah Magaia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 7'
      Noxolo Cesane наказан за толчок Aldana Cometti
    • 6'
      Контроль мяча: Аргентина (жен): 67%, ЮАР (жен): 33%.
    • 6'
      Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 5'
      Jermaine Seoposenwe из команды ЮАР (жен) в офсайде
    • 5'
      ЮАР (жен) контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 4'
      Аргентина (жен) пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Аргентина (жен)
    • 3'
      Hildah Magaia из команды ЮАР (жен) подал угловой справа.
    • 3'
      Miriam Mayorga ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Sophie Braun ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Аргентина (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Аргентина (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dunedin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Аргентина (жен) 2:2 ЮАР (жен) онлайн

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