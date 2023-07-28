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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Tess Olofsson
Англия (жен)
1:0
Второй тайм: 71'
Дания (жен)
0'
1:0
6' Гол
Джеймс Лорен

Ход матча

6'
Джеймс Лорен
(Дэйли Рейчел)
1:0
38'
Лаура Кумбс
Уолш Кейра
 
71'
 
Amalie Vangsgaard
Josefine Hasbo

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (жен)
Ничья
Дания (жен)
1.69
7.60
9.00
Все Коэффициенты
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
10
Тун
Элла
18
Келли
Хлоя
23
Руссо
Алессия
7
Джеймс
Лорен
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
3
Педерсен
Стине
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
2
Josefine
Hasbo
6
Хольмгор
Карен
19
Томсен
Янни
12
Меллер
Катрине
17
Мадсен
Рикке
10
Хардер
Пернилле
Англия (жен)
Дания (жен)

История личных встреч

Англия (жен)
Дания (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 1 0.5
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.5
Дэйли Рейчел 0 0
Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amalie Vangsgaard 1 0.5
Хардер Пернилле 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1
Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1

Результаты матчей

Англия (жен)
Дания (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Дания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Дания (жен)
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Гаити (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Китай (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Весь список
  • 67'
    Брайт Милли из команды Англия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 67'
    Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 66'
    Гринвуд Алекс из команды Англия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 66'
    Janni Thomsen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 66'
    Бронз Люси из команды Англия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 65'
    Контроль мяча: Англия (жен): 76%, Дания (жен): 24%.
  • 65'
    Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 65'
    Janni Thomsen наказан за толчок Дэйли Рейчел
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия (жен)
    Ничья
    Дания (жен)
    1.69
    7.60
    9.00
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    Где смотреть матч Англия (жен) 1:0 Дания (жен) онлайн

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    Дания (жен)
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