Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Janni Thomsen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ella Toone пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гринвуд Алекс выиграл воздушное противоборство у Janni Thomsen.

47' Мадсен Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Мадсен Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хардер Пернилле пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

41' Janni Thomsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Janni Thomsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

35' Уолш Кейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бронз Люси пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

33' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хорошая попытка от Хардер Пернилле , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Пространство открывается для Janni Thomsen, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Мадсен Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Пространство открывается для Мадсен Рикке , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Janni Thomsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Дэйли Рейчел ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

23' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ella Toone бьет издали, но Lene Christensen ловит мяч в руки

21' Хорошая попытка от Lauren James, был неплохой удар, но вратарь спас

20' Хорошая попытка от Lauren James, был неплохой удар, но вратарь спас

20' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Lauren James выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Janni Thomsen наказан за толчок Lauren James

15' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гринвуд Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бронз Люси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Келли Хлоя пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

10' Бронз Люси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Janni Thomsen из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Г О О О О Л - Lauren James из команды Англия (жен) правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

6' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вейе Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру