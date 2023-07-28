Тур: 2. Стадион: Футбольный, Сидней. Главный судья: Tess Olofsson
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Тун
Элла
18
Келли
Хлоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Хемп Лорен
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
20 Katie Zelem
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вейе КатринеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томсен ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мадсен РиккеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
-
23 Свава СофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Триге СараПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюн СигнеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларс Сондергард
История личных встреч
Англия (жен)
Дания (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|1
|0.5
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.5
|Дэйли Рейчел
|0
|0
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amalie Vangsgaard
|1
|0.5
|Хардер Пернилле
|0
|0
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
Дания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Севеке Рикке
|1
|0
Результаты матчей
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Англия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1
Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1
Результаты матчей
Англия (жен)
Дания (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Англия (жен)
Дания (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1