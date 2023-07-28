Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Дэйли Рейчел ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

85' Бронз Люси не смог попасть в створ ударом издали

85' Гринвуд Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Janni Thomsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Janni Thomsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Janni Thomsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тактическая замена. Ella Toone уходит с поля и его заменяет Хемп Лорен

74' Вейе Катрине навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пространство открывается для Руссо Алессия , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

71' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Josefine Hasbo уходит с поля и его заменяет Amalie Vangsgaard

69' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бронз Люси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Janni Thomsen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Janni Thomsen наказан за толчок Дэйли Рейчел

64' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ella Toone наказан за толчок Josefine Hasbo

58' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Келли Хлоя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Josefine Hasbo ослабляет давление, выбив мяч.

54' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошая попытка от Меллер Катрине , был неплохой удар, но вратарь спас

52' Janni Thomsen из команды Дания (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Josefine Hasbo из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гринвуд Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брайт Милли ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

49' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гринвуд Алекс наказан за толчок Janni Thomsen

47' Ella Toone пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

47' Бронз Люси создает голевую возможность для своего партнера по команде.