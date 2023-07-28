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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 40439 Главный судья: Tess Olofsson
Англия (жен)
1:0
Конец матча
Дания (жен)
0'
1:0
6' Гол
Джеймс Лорен
90'+5

Ход матча

6'
Джеймс Лорен
(Дэйли Рейчел)
1:0
38'
Лаура Кумбс
Уолш Кейра
 
71'
 
Amalie Vangsgaard
Josefine Hasbo
76'
Инглэнд Бетани
Руссо Алессия
 
76'
Хемп Лорен
Тун Элла
 
76'
 
Серенсен Николине
Мадсен Рикке
76'
 
Frederikke Thoegersen
Педерсен Стине
87'
 
Троэльсгор Санне
Хольмгор Карен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 518 Количество передач 166
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрпс
Мэри
2
Бронз
Люси
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
10
Тун
Элла
18
Келли
Хлоя
23
Руссо
Алессия
7
Джеймс
Лорен
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
3
Педерсен
Стине
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
2
Josefine
Hasbo
6
Хольмгор
Карен
19
Томсен
Янни
12
Меллер
Катрине
17
Мадсен
Рикке
10
Хардер
Пернилле
Англия (жен)
Дания (жен)

История личных встреч

Англия (жен)
Дания (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 1 0.5
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.5
Дэйли Рейчел 0 0
Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amalie Vangsgaard 1 0.5
Хардер Пернилле 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1
Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1
Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Италия (жен) 0:1

Результаты матчей

Англия (жен)
Дания (жен)

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Дания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Дания (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Гаити (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Китай (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
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