Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

Первый тайм

48' Команда Франция (жен) имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Maelle Lakrar ослабляет давление, выбив мяч.

47' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Диани Кадидиату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Толетти Санди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Луана получил желтую карточку от судьи

43' Antonia бьет издали, но Pauline Peyraud-Magnin ловит мяч в руки

43' Хорошо играет на выходе Летисия II - мяч в ее руках

41' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

32' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Диани Кадидиату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

29' Толетти Санди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Adriana Leal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Дали Кенза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошо играет на выходе Летисия II - мяч в ее руках

25' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

23' Пространство открывается для Adriana Leal , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

23' Дебинья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ary Borges выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

20' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Диани Кадидиату создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Adriana Leal решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дали Кенза получил желтую карточку от судьи

10' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Периссе Эв не смог попасть в створ ударом издали

7' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Толетти Санди бьет издали, но Leticia ловит мяч в руки

4' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру