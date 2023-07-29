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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Kate Jacewicz
Франция (жен)
1:1
Второй тайм: 60'
Бразилия (жен)
0'
11' Желтая карточка
Дали Кенза
1:0
17' Гол
Ле Соммер Эжени
29' Желтая карточка
Толетти Санди
44' Желтая карточка
Луана
1:1
58' Гол
Дебинья

Ход матча

11'
Дали Кенза
 
17'
Ле Соммер Эжени
(Диани Кадидиату)
1:0
29'
Толетти Санди
 
44'
 
Луана
58'
1:1
Дебинья

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 188 Количество передач 160
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (жен)
Ничья
Бразилия (жен)
2.83
5.10
2.85
Все Коэффициенты
16
Пейро-Магнин
Полин
22
Периссе
Эв
2
Maelle
Lakrar
3
Ренар
Венди
7
Каршауи
Сакина
15
Дали
Кенза
6
Толетти
Санди
8
Гейоро
Грас
11
Диани
Кадидиату
9
Ле
Соммер
Эжени
13
Баша
Сельма
12
Летисия
II
2
Antonia
14
Лаурен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
9
Дебинья
18
Гейс
Франция (жен)
Бразилия (жен)

История личных встреч

Франция (жен)
Бразилия (жен)

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
1:0
ЧМПФСЖ
2:1
ТМС
3:1
ТМС
1:1
ММ
2:0
ММ
0:0
ММ
1:1

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
144

Бомбардиры внутри турнира

Франция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Соммер Эжени 1 0.5
Диани Кадидиату 0 0
Бразилия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ary Borges 3 1.5
Беатрис 1 0.5
Дебинья 0 0
Гейс 0 0

Карточки

Франция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дали Кенза 1 0
Толетти Санди 1 0
Матео Клара 1 0
Бразилия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луана 1 0

Результаты матчей

Франция (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Франция (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1
Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0
Бразилия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1 Бразилия (жен) - India W 6:1

Результаты матчей

Франция (жен)
Бразилия (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Франция (жен)
Бразилия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия (жен)
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Франция (жен)
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Ямайка (жен)
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панама (жен)
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Швеция (жен) Рольфо Фридолина 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • 60'
    Контроль мяча: Франция (жен): 54%, Бразилия (жен): 46%.
  • 60'
    Гейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 60'
    Бразилия (жен) пытается что-то создать.
  • 60'
    Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.
  • 60'
    Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 59'
    Франция (жен) контролирует мяч.
  • 58'
    Г О О О О Л - Дебинья первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 58'
    Kerolin нанес удар, но тот был заблокирован.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Франция (жен)
    Ничья
    Бразилия (жен)
    2.83
    5.10
    2.85
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