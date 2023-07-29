Тур: 2. Стадион: Стадион Брисбейна. Главный судья: Kate Jacewicz
2:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаДали Кенза
1:0
17' ГолЛе Соммер Эжени
29' Желтая карточкаТолетти Санди
44' Желтая карточкаЛуана
1:1
58' ГолДебинья
69' Желтая карточкаКаршауи Сакина
2:1
83' ГолРенар Венди
90' Желтая карточкаЭрве Ренар
90'+9
Ход матча
11'
17'
29'
44'
58'
1:1
69'
80'
83'
2:1
86'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
415 Количество передач 350
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Периссе
Эв
15
Дали
Кенза
13
Баша
Сельма
12
Летисия
II
2
Antonia
14
Лаурен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
9
Дебинья
18
Гейс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Периссе ЭвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дали КензаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Баша СельмаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Матео КлараПолузащитник
-
10 Майри АмельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Vicki Becho
-
-
-
Главный тренер: Ренар Эрве
- Основной состав
-
12 Летисия IIВратарь
-
2 AntoniaЗащитник
-
14 ЛауренЗащитник
-
4 RafaelleЗащитник
-
6 ТамиресЗащитник
-
17 Ary BorgesПолузащитник
-
21 KerolinПолузащитник
-
5 ЛуанаПолузащитник
-
11 Adriana LealПолузащитник
-
9 ДебиньяНападающий
-
18 ГейсНападающий
- Запасные игроки
-
1 БарбараВратарь
-
3 КателленЗащитник
-
19 МоникаЗащитник
-
7 АндрессаПолузащитник
-
10 МартаПолузащитник
-
16 БеатрисНападающий
-
-
22 Camila Gomes
-
-
20 Angelina
-
13 Bruninha
-
15 Duda Sampaio
-
Главный тренер: Сундхаге Пиа
История личных встреч
Франция (жен)
Бразилия (жен)
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
144
Бомбардиры внутри турнира
Франция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренар Венди
|1
|0.5
|Ле Соммер Эжени
|1
|0.5
|Диани Кадидиату
|0
|0
|Баша Сельма
|0
|0
Бразилия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ary Borges
|3
|1.5
|Дебинья
|1
|0.5
|Беатрис
|1
|0.5
|Гейс
|0
|0
Карточки
Франция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дали Кенза
|1
|0
|Каршауи Сакина
|1
|0
|Толетти Санди
|1
|0
|Матео Клара
|1
|0
|Эрве Ренар
|1
|0
Бразилия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луана
|1
|0
Результаты матчей
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Франция (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Франция (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (жен)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1
Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Франция (жен) - Uruguay2 5:1 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Греция (жен) 5:1 Эстония (жен) - Франция (жен) 0:9 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Исландия (жен) - Франция (жен) 1:1 Франция (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Франция (жен) - Камерун (жен) 4:0
Бразилия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1 Бразилия (жен) - India W 6:1
Результаты матчей
Франция (жен)
Бразилия (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Франция (жен)
Бразилия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Швеция (жен)
|Рольфо Фридолина
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2
|Китай (жен)
|Жуй Чзан
|1