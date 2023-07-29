Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Эрве Ренар сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Толетти Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Lea Le Garrec бьет издали, но Leticia ловит мяч в руки

88' Lea Le Garrec выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Моника не смог попасть в створ ударом издали

86' Андресса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Тактическая замена. Antonia уходит с поля и его заменяет Моника

86' Тактическая замена. Дебинья уходит с поля и его заменяет Марта

84' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

81' Maelle Lakrar выиграл воздушное противоборство у Дебинья

81' Хорошо играет на выходе Летисия II - мяч в ее руках

80' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Беатрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Андресса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Луана нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Kerolin нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Хорошо играет на выходе Летисия II - мяч в ее руках

77' Дали Кенза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хорошо играет на выходе Летисия II - мяч в ее руках

77' Каршауи Сакина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Пространство открывается для Баша Сельма , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

75' Vicki Becho выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Лаурен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Каршауи Сакина - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Баша Сельма навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошая попытка от Гейоро Грас , был неплохой удар, но вратарь спас

66' Vicki Becho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Adriana Leal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Maelle Lakrar ослабляет давление, выбив мяч.

64' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Maelle Lakrar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Тактическая замена. Гейс уходит с поля и его заменяет Андресса

60' Гейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Pauline Peyraud-Magnin ослабляет давление, выбив мяч.

60' Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Г О О О О Л - Дебинья первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' Kerolin нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Франция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

51' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошо играет на выходе Pauline Peyraud-Magnin - мяч в ее руках

49' Ary Borges выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Толетти Санди не смог попасть в створ ударом издали

48' Периссе Эв выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ary Borges выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тамирес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Франция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гейоро Грас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника