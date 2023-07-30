Тур: 2. Стадион: Хиндмарш. Главный судья: Edina Alves Batista
0:1
Второй тайм: 59'
Ход матча
6'
46'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
271 Количество передач 159
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Победа Южной Кореи
-
18
Jung-Mi
Kim
20
Ким
Хери
8
Чо
Сохён
10
Чи
Соён
16
Чан
Сыльги
13
Eun-Sun
Park
- Основной состав
-
18 Jung-Mi KimВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ким ХериЗащитник
- Полузащитник
-
8 Чо СохёнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чи СоёнПолузащитник
-
16 Чан СыльгиПолузащитник
- Нападающий
-
13 Eun-Sun ParkНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ли ЁнджуПолузащитник
-
23 Кан ЧхэримПолузащитник
-
12 Мун МираНападающий
-
21 Ji-Su Ryu
-
-
11 Yu-Ri Choe
-
14 Eun-Ha Jeon
-
15 Ga-Ram Chun
-
19 Casey Phair
-
22 Ye-Bin Bae
-
Главный тренер: Colin Bell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
10 Najat Badri
-
13 Sabah Seghir
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Reynard Pedros
Бомбардиры внутри турнира
Южная Корея (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Марокко (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ibtissam Jraidi
|1
|0.5
|Hanane Ait El Haj
|0
|0
Карточки
Южная Корея (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seo-Yeon Shim
|1
|0
|Лим Сонджу
|1
|0
Марокко (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Южная Корея (жен)
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2
Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Япония (жен) 0:1
Марокко (жен)
(16 матчей)
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 поражений
Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0
Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Результаты матчей
Южная Корея (жен)
Марокко (жен)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Южная Корея (жен)
Марокко (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Швеция (жен)
|Рольфо Фридолина
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2
|Китай (жен)
|Жуй Чзан
|1