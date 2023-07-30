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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Edina Alves Batista
Южная Корея (жен)
0:1
Второй тайм: 59'
Марокко (жен)
0'
0:1
6' Гол
Ibtissam Jraidi

Ход матча

6'
0:1
Ibtissam Jraidi
(Hanane Ait El Haj)
46'
Yu-Ri Choe
Сон Хваён
 
46'
Мун Мира
Hyo-Joo Choo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 271 Количество передач 159
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Южная Корея (жен)
Ничья
Марокко (жен)
4.90
4.08
6.34
Все Коэффициенты
18
Jung-Mi
Kim
3
Hye-Ji
Hong
4
Seo-Yeon
Shim
20
Ким
Хери
2
Hyo-Joo
Choo
8
Чо
Сохён
9
Ли
Гыммин
10
Чи
Соён
16
Чан
Сыльги
7
Сон
Хваён
13
Eun-Sun
Park
1
Khadija
Er-Rmichi
2
Zineb
Redouani
3
Nouhaila
Benzina
5
Nesryne
El
Chad
17
Hanane
Ait
El
Haj
6
Elodie
Nakkach
7
Ghizlane
Chebbak
11
Fatima
Tagnaout
19
Sakina
Ouzraoui
8
Salma
Amani
9
Ibtissam
Jraidi
Южная Корея (жен)
Марокко (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марокко (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibtissam Jraidi 1 0.5
Hanane Ait El Haj 0 0

Карточки

Южная Корея (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seo-Yeon Shim 1 0
Лим Сонджу 1 0
Марокко (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея (жен)
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2
Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Япония (жен) 0:1
Марокко (жен)
(16 матчей)
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 поражений
Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0
Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
Марокко (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Южная Корея (жен)
Марокко (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (жен)
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Колумбия (жен)
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Марокко (жен)
 1:0 2 1 0 1 1 - 6 3
4.
Южная Корея (жен)
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Швеция (жен) Рольфо Фридолина 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • 56'
    Контроль мяча: Южная Корея (жен): 61%, Марокко (жен): 39%.
  • 56'
    Пространство открывается для Nesryne El Chad, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 55'
    Ghizlane Chebbak навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 55'
    Yu-Ri Choe из команды Южная Корея (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 54'
    Sakina Ouzraoui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 54'
    Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Марокко (жен)
  • 54'
    Mi-Ra Moon пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Nesryne El Chad из команды Марокко (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Южная Корея (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках
    • 48'
      Zineb Redouani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Nouhaila Benzina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Южная Корея (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Nouhaila Benzina из команды Марокко (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Южная Корея (жен) пытается что-то создать.
    • 46'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 46'
      Тактическая замена. Hyo-Joo Choo уходит с поля и его заменяет Mi-Ra Moon
    • 46'
      Тактическая замена. Hwa-Yeon Son уходит с поля и его заменяет Yu-Ri Choe
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея (жен)
    Ничья
    Марокко (жен)
    4.90
    4.08
    6.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Южная Корея (жен) 0:1 Марокко (жен) онлайн

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