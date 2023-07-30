Mi-Ra Moon пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Пространство открывается для Чо Сохён , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Nesryne El Chad на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Пространство открывается для Hwa-Yeon Son, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Ghizlane Chebbak не смог попасть в створ ударом издали

33' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Пространство открывается для Sakina Ouzraoui , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

31' Sakina Ouzraoui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Salma Amani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Оооо... вот это был удар! Salma Amani должен был забить с этой позиции.

29' Пространство открывается для Salma Amani, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Ghizlane Chebbak создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках

27' Пространство открывается для Ibtissam Jraidi , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Ghizlane Chebbak создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Чи Соён создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Elodie Nakkach выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Пространство открывается для Hwa-Yeon Son, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Пространство открывается для Чо Сохён , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Sel-Gi Jang из команды Южная Корея (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Чо Сохён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

13' Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках

12' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Salma Amani сделал ключевой пас для гола!

6' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Hye-Ji Hong ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола