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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marie-Soleil Beaudoin
Норвегия (жен)
2:0
Первый тайм: 18'
Филиппины (жен)
0'
1:0
7' Гол
Хеуг Софи
2:0
17' Гол
Хеуг Софи

Ход матча

7'
Хеуг Софи
(Бьельде Теа)
1:0
17'
Хеуг Софи
(Риса Вильде)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия (жен)
Ничья
Филиппины (жен)
1.13
8.60
46.00
Все Коэффициенты
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
18
Маанум
Фрида
8
Риса
Вильде
11
Рейтен
Гуро
10
Хансен
Каролин
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
1
Olivia
McDaniel
5
Hali
Long
3
Jessika
Cowart
13
Angela
Beard
17
Alicia
Barker
20
Quinley
Quezada
4
Jaclyn
Sawicki
8
Sara
Kristine
Eggesvik
7
Sarina
Bolden
21
Katrina
Guillou
9
Isabella
Flanigan
Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуг Софи 1 0.33
Бьельде Теа 0 0
Филиппины (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sarina Bolden 1 0.33
Sara Kristine Eggesvik 0 0

Карточки

Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0
Филиппины (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Angela Beard 1 0
Sofia Harrison 1 0

Результаты матчей

Норвегия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2
Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1
Филиппины (жен)
(17 матчей)
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 поражений
Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 0:1 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1
Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3

Результаты матчей

Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
2.
Новая Зеландия (жен)
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Норвегия (жен)
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Филиппины (жен)
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Швеция (жен) Рольфо Фридолина 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия (жен)
    Ничья
    Филиппины (жен)
    1.13
    8.60
    46.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия (жен) 2:0 Филиппины (жен) онлайн

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