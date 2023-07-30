Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Рейтен Гуро выиграл воздушное противоборство у Angela Beard.

96' Третий свой гол забила Хеуг Софи . Надеемся, что она заберет на память домой мяч с поля.

95' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Пространство открывается для Рейтен Гуро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

95' Йосендаль Анна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Хорошая попытка от Йосендаль Анна , был неплохой удар, но вратарь спас

92' Мьельде Марен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Meryll Abrahamsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

91' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Хорошая попытка от Йосендаль Анна , был неплохой удар, но вратарь спас

90' Саевик Карина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Angela Beard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Риса Вильде получил желтую карточку от судьи

86' Йосендаль Анна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Angela Beard ослабляет давление, выбив мяч.

85' Хеуг Софи наказан за толчок Angela Beard

84' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хорошая попытка от Саевик Карина , был неплохой удар, но вратарь спас

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

80' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Сегодняшная посещаемость составляет 34697 болельщиков

79' Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках

79' Игра в одни ворота сейчас. Норвегия (жен) доминирует и владеет мячом

79' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мьельде Марен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Quinley Quezada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Саевик Карина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хансен Каролин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Sarina Bolden выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Hali Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Angela Beard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Quinley Quezada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

66' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Филиппины (жен)

65' Бьельде Теа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Sofia Harrison выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Jaclyn Sawicki ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

63' Hali Long выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Sarina Bolden выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хансен Каролин не смог попасть в створ ударом издали

61' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Маанум Фрида пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

60' Angela Beard успешно блокирует удар.

60' Angela Beard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хорошо играет на выходе Микальсен Аврора - мяч в ее руках

59' Angela Beard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Sara Kristine Eggesvik навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Маанум Фрида создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Katrina Guillou получил желтую карточку от судьи

53' Г О О О О О Л - Рейтен Гуро из команды Норвегия (жен) забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Olivia McDaniel прыгнул не в ту сторону.

53' Матч возобновлен

52' После проверки VAR судья изменил решение - Норвегия (жен) пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норвегия (жен)

50' Хорошая попытка от Хаави Эмилье , был неплохой удар, но вратарь спас

49' Alicia Barker плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' ГООООООООЛ - Alicia Barker очень расстроена, так как забила в свои ворота!

48' Маанум Фрида создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Филиппины (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хансен Тува выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.