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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 34697 Главный судья: Marie-Soleil Beaudoin
Норвегия (жен)
6:0
Конец матча
Филиппины (жен)
0'
1:0
6' Гол
Хеуг Софи
2:0
17' Гол
Хеуг Софи
3:0
31' Гол
Хансен Каролин
4:0
48' Гол в свои ворота
Alicia Barker
5:0
53' Пенальти
Рейтен Гуро
54' Желтая карточка
Katrina Guillou
67' Красная карточка
Sofia Harrison
86' Желтая карточка
Риса Вильде
6:0
90' Гол
Хеуг Софи
90'+13

Ход матча

6'
Хеуг Софи
(Бьельде Теа)
1:0
17'
Хеуг Софи
(Риса Вильде)
2:0
31'
Хансен Каролин
3:0
48'
Alicia Barker
4:0
53'
Рейтен Гуро
5:0
54'
 
Katrina Guillou
57'
 
Dominique Randle
Alicia Barker
57'
 
Sofia Harrison
Isabella Flanigan
67'
 
Sofia Harrison
68'
Сёнстевольд Аня
Бьельде Теа
 
68'
Энген Ингрид
Маанум Фрида
 
68'
Саевик Карина
Хаави Эмилье
 
74'
 
Ryley Bugay
Jaclyn Sawicki
74'
 
Chandler McDaniel
Sarina Bolden
81'
Бергсванд Гуро
Mathilde Harviken
 
81'
Йосендаль Анна
Хансен Каролин
 
81'
 
Meryll Abrahamsen
Quinley Quezada
86'
Риса Вильде
 
90'
Хеуг Софи
(Рейтен Гуро)
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 632 Количество передач 247
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
18
Маанум
Фрида
8
Риса
Вильде
11
Рейтен
Гуро
10
Хансен
Каролин
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
1
Olivia
McDaniel
17
Alicia
Barker
5
Hali
Long
3
Jessika
Cowart
13
Angela
Beard
20
Quinley
Quezada
8
Sara
Kristine
Eggesvik
4
Jaclyn
Sawicki
21
Katrina
Guillou
7
Sarina
Bolden
9
Isabella
Flanigan
Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуг Софи 3 1
Рейтен Гуро 1 (1) 0.33
Хансен Каролин 1 0.33
Бьельде Теа 0 0
Риса Вильде 0 0
Филиппины (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sarina Bolden 1 0.33
Sara Kristine Eggesvik 0 0

Карточки

Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0
Риса Вильде 1 0
Филиппины (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sofia Harrison 1 1
Angela Beard 1 0
Katrina Guillou 1 0

Результаты матчей

Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Норвегия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2
Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1
Филиппины (жен)
(17 матчей)
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 поражений
Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 0:1 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1
Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3

Результаты матчей

Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Норвегия (жен)
Филиппины (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 3 1 2 0 2 - 0 5
2.
Норвегия (жен)
 3 1 1 1 6 - 1 4
3.
Новая Зеландия (жен)
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Филиппины (жен)
 3 1 0 2 1 - 8 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
  • 102'
    Оооо... вот это был удар! Хеуг Софи должен был забить с этой позиции.
  • 101'
    Dominique Randle выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 101'
    Хорошая попытка от Рейтен Гуро, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 101'
    Сантиметры! Удар с лета нанес Хеуг Софи, но попал в штангу!
  • 101'
    Йосендаль Анна создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 101'
    Норвегия (жен) пытается что-то создать.
  • 100'
    Хорошо играет на выходе Olivia McDaniel - мяч в ее руках
  • 100'
    Dominique Randle ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
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