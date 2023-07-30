Тур: 3. Стадион: Иден Парк. Зрители: 34697 Главный судья: Marie-Soleil Beaudoin
6:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолХеуг Софи
2:0
17' ГолХеуг Софи
3:0
31' ГолХансен Каролин
4:0
48' Гол в свои воротаAlicia Barker
5:0
53' ПенальтиРейтен Гуро
54' Желтая карточкаKatrina Guillou
67' Красная карточкаSofia Harrison
86' Желтая карточкаРиса Вильде
6:0
90' ГолХеуг Софи
90'+13
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
31'
3:0
48'
4:0
53'
5:0
54'
67'
86'
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
632 Количество передач 247
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бьельде
Теа
18
Маанум
Фрида
11
Рейтен
Гуро
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бьельде ТеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маанум ФридаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейтен ГуроПолузащитник
- Нападающий
-
22 Хеуг СофиНападающий
-
20 Хаави ЭмильеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hege Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Angela BeardЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Kaiya Jota
-
-
-
-
-
-
12 Ryley Bugay
-
-
-
-
23 Reina Bonta
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуг Софи
|3
|1
|Рейтен Гуро
|1 (1)
|0.33
|Хансен Каролин
|1
|0.33
|Бьельде Теа
|0
|0
|Риса Вильде
|0
|0
Филиппины (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sarina Bolden
|1
|0.33
|Sara Kristine Eggesvik
|0
|0
Карточки
Норвегия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаави Эмилье
|1
|0
|Риса Вильде
|1
|0
Филиппины (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sofia Harrison
|1
|1
|Angela Beard
|1
|0
|Katrina Guillou
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Филиппины (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Норвегия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Норвегия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Филиппины (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2
Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1 Норвегия (жен) - Косово (жен) 5:1
Филиппины (жен)
(17 матчей)
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 поражений
Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 0:1 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Филиппины (жен) - Исландия (жен) 0:5 Шотландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1
Уэльс (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 9:0 Филиппины (жен) - Папуа — Новая Гвинея (жен) 5:1 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Чили (жен) - Филиппины (жен) 1:1 Коста-Рика (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 1:2 Босния и Герцеговина (жен) - Филиппины (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Филиппины (жен) - Tonga W 16:0 Fiji W - Филиппины (жен) 0:8 Малайзия (жен) - Филиппины (жен) 0:3
Результаты матчей
Норвегия (жен)
Филиппины (жен)
Точный счет
6:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Норвегия (жен)
Филиппины (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2