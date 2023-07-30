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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 25947 Главный судья: Tori Penso
Швейцария (жен)
0:0
Конец матча
Новая Зеландия (жен)
0'
90'+9

Ход матча

46'
 
Indiah-Paige Riley
Чанс Оливия
62'
 
Claudia Bunge
Стотт Ребека
62'
 
Хассетт Бетси
Лонго Аннали
71'
Alisha Lehmann
Рётелер Жеральдин
 
71'
 
Grace Jale
Персивал Риа
82'
 
Gabrielle Rennie
Уилкинсон Ханна
85'
Кальигарис Вьола
Seraina Piubel
 
85'
Морон Сандрен
Бахманн Рамона
 
90'
Тершун Мерьям
Црногорчевич Ана-Мария
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 490 Количество передач 464
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тальманн
Гаэль
19
Айгбогун
Эсеоса
5
Мариц
Ноэлль
2
Штирли
Юлия
8
Ризер
Надин
11
Соу
Кумба
13
Вельти
Лия
6
Рётелер
Жеральдин
17
Seraina
Piubel
10
Бахманн
Рамона
9
Црногорчевич
Ана-Мария
21
Эссон
Виктория
4
Ботт
Ботт
Си-Джей
13
Стотт
Ребека
14
Боуэн
Кэти
7
Райли
Али
10
Лонго
Аннали
6
Malia
Steinmetz
2
Персивал
Риа
11
Чанс
Оливия
16
Jacqueline
Hand
17
Уилкинсон
Ханна
Швейцария (жен)
Новая Зеландия (жен)

История личных встреч

Швейцария (жен)
Новая Зеландия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
2:1
ММ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seraina Piubel 1 0.33
Бахманн Рамона 1 (1) 0.33
Новая Зеландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилкинсон Ханна 1 0.33
Jacqueline Hand 0 0

Карточки

Швейцария (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Рамона 1 0
Мариц Ноэлль 1 0
Новая Зеландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилкинсон Ханна 1 0

Результаты матчей

Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Новая Зеландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Новая Зеландия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3
Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Австрия (жен) 0:3
Новая Зеландия (жен)
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0
Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Новая Зеландия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:1 Новая Зеландия (жен) - Аргентина (жен) 0:2 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - Филиппины (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Уэльс (жен) 0:0 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2

Результаты матчей

Швейцария (жен)
Новая Зеландия (жен)

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Швейцария (жен)
Новая Зеландия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 3 1 2 0 2 - 0 5
2.
Норвегия (жен)
 3 1 1 1 6 - 1 4
3.
Новая Зеландия (жен)
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Филиппины (жен)
 3 1 0 2 1 - 8 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
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