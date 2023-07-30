Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Seraina Piubel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Malia Steinmetz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лонго Аннали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Seraina Piubel бьет издали, но Victoria Esson ловит мяч в руки

44' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Jacqueline Hand получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Jacqueline Hand на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Пространство открывается для Соу Кумба , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Айгбогун Эсеоса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Ризер Надин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Вельти Лия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Персивал Риа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

27' Тальманн Гаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Olivia Chance навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Malia Steinmetz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вельти Лия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Боуэн Кэти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ШТАНГА! Гол почти забит, Уилкинсон Ханна нанесла удар, но мяч попал в штангу!

22' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Боуэн Кэти пробил со штрафного прямо в стенку

17' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лонго Аннали пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

14' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Olivia Chance навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вельти Лия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Персивал Риа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Райли Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бахманн Рамона навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Штирли Юлия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Райли Али ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру