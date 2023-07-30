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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Melissa Borjas
Германия (жен)
0:0
Перерыв
Колумбия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 276 Количество передач 131
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия (жен)
Ничья
Колумбия (жен)
1.81
6.92
9.60
Все Коэффициенты
1
Фромс
Мерле
9
Хут
Свеня
3
Хендрих
Катрин
23
Доорсун
Зара
2
Chantal
Hagel
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
20
Магулл
Лина
19
Бюль
Клара
11
Попп
Александра
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
5
Lorena
Bedoya
6
Daniela
Montoya
16
Lady
Andrade
11
Catalina
Usme
18
Linda
Caicedo
9
Mayra
Ramirez
Германия (жен)
Колумбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 2 1
Бюль Клара 1 0.5
Шюллер Леа 1 0.5
Хендрих Катрин 0 0
Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 1 0.5
Catalina Usme 1 (1) 0.5

Карточки

Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аньоми Николь 1 0
Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carolina Arias 1 0
Manuela Vanegas 1 0

Результаты матчей

Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Германия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
Колумбия (жен)
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0

Результаты матчей

Германия (жен)
Колумбия (жен)

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Германия (жен)
Колумбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия (жен)
 0:0 2 1 1 0 6 - 0 4
2.
Колумбия (жен)
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Марокко (жен)
 2 1 0 1 1 - 6 3
4.
Южная Корея (жен)
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия (жен)
    Ничья
    Колумбия (жен)
    1.81
    6.92
    9.60
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