Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Lorena Bedoya не смог попасть в створ ударом издали

43' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оооо... вот это был удар! Попп Александра должен был забить с этой позиции.

42' Дебриц Зара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Хорошо играет на выходе Фромс Мерле - мяч в ее руках

40' Mayra Ramirez не смог попасть в створ ударом издали

39' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Магулл Лина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Carolina Arias выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бюль Клара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Lady Andrade выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Catalina Usme получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Catalina Usme на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

28' Lorena Bedoya бьет издали, но Merle Frohms ловит мяч в руки

26' Бранд Юле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Попп Александра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Бюль Клара навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Оооо... вот это был удар! Магулл Лина должен был забить с этой позиции.

22' Магулл Лина пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

22' Jorelyn Carabali ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

21' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бюль Клара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Lady Andrade выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Linda Caicedo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Обердорф Лена выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Попп Александра получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Попп Александра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

10' Обердорф Лена выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Попп Александра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Catalina Usme создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Магулл Лина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру