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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 40499 Главный судья: Melissa Borjas
Германия (жен)
1:2
Конец матча
Колумбия (жен)
0'
0:1
52' Гол
Linda Caicedo
57' Желтая карточка
Обердорф Лена
62' Желтая карточка
Lorena Bedoya
80' Желтая карточка
Diana Ospina
88' Желтая карточка
Catalina Perez
1:1
89' Пенальти
Попп Александра
1:2
90' Гол
Manuela Vanegas
90'+15

Ход матча

46'
Sjoeke Nuesken
Доорсун Зара
 
52'
0:1
Linda Caicedo
54'
 
Leicy Santos
Lady Andrade
57'
Обердорф Лена
 
62'
 
Lorena Bedoya
67'
 
Diana Ospina
Daniela Montoya
67'
Шюллер Леа
Магулл Лина
 
76'
Аньоми Николь
Бюль Клара
 
80'
 
Diana Ospina
88'
 
Catalina Perez
89'
Попп Александра
1:1
90'
 
Marcela Restrepo
Linda Caicedo
90'
1:2
Manuela Vanegas
(Leicy Santos)
90'
 
Monica Ramos
Jorelyn Carabali

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 541 Количество передач 241
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Фромс
Мерле
9
Хут
Свеня
3
Хендрих
Катрин
23
Доорсун
Зара
2
Chantal
Hagel
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
20
Магулл
Лина
19
Бюль
Клара
11
Попп
Александра
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
5
Lorena
Bedoya
6
Daniela
Montoya
16
Lady
Andrade
11
Catalina
Usme
18
Linda
Caicedo
9
Mayra
Ramirez
Германия (жен)
Колумбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 3 (1) 1.5
Бюль Клара 1 0.5
Шюллер Леа 1 0.5
Хендрих Катрин 0 0
Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 1
Manuela Vanegas 1 0.5
Catalina Usme 1 (1) 0.5
Leicy Santos 0 0

Карточки

Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аньоми Николь 1 0
Обердорф Лена 1 0
Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Manuela Vanegas 1 0
Lorena Bedoya 1 0

Результаты матчей

Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
0
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Германия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
Колумбия (жен)
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0

Результаты матчей

Германия (жен)
Колумбия (жен)

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Германия (жен)
Колумбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Германия (жен)
 2 1 0 1 7 - 2 3
3.
Марокко (жен)
 2 1 0 1 1 - 6 3
4.
Южная Корея (жен)
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Колумбия (жен) вырывает победу
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Германия (жен): 68%, Колумбия (жен): 32%.
  • 104'
    Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 104'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 104'
    Jorelyn Carabali получил травму и заменен. Monica Ramos выходит на поле.
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 40499 болельщиков
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