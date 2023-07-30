Тур: 2. Стадион: Футбольный, Сидней. Зрители: 40499 Главный судья: Melissa Borjas
1:2
Конец матча
0'
0:1
52' ГолLinda Caicedo
57' Желтая карточкаОбердорф Лена
62' Желтая карточкаLorena Bedoya
80' Желтая карточкаDiana Ospina
88' Желтая карточкаCatalina Perez
1:1
89' ПенальтиПопп Александра
1:2
90' ГолManuela Vanegas
90'+15
Ход матча
52'
0:1
57'
62'
80'
88'
89'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
541 Количество передач 241
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Доорсун
Зара
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
20
Магулл
Лина
19
Бюль
Клара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
-
22 Бранд ЮлеПолузащитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
-
19 Бюль КлараПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Lady AndradeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Leicy SantosПолузащитник
-
-
-
-
-
14 Angela Baron
-
15 Ana Guzman
-
20 Monica Ramos
-
-
-
23 Elexa Bahr
-
Главный тренер: Angelo Marsiglia
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|3 (1)
|1.5
|Бюль Клара
|1
|0.5
|Шюллер Леа
|1
|0.5
|Хендрих Катрин
|0
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Linda Caicedo
|2
|1
|Manuela Vanegas
|1
|0.5
|Catalina Usme
|1 (1)
|0.5
|Leicy Santos
|0
|0
Карточки
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аньоми Николь
|1
|0
|Обердорф Лена
|1
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diana Ospina
|1
|0
|Carolina Arias
|1
|0
|Catalina Perez
|1
|0
|Manuela Vanegas
|1
|0
|Lorena Bedoya
|1
|0
Результаты матчей
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Германия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
Колумбия (жен)
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Аргентина (жен) 0:0
Результаты матчей
Германия (жен)
Колумбия (жен)
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Германия (жен)
Колумбия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|7 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Германия (жен)
|Попп Александра
|3
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2