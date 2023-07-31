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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Канада (жен)
0:2
Первый тайм: 44'
Австралия (жен)
0'
0:1
9' Гол
Расо Хейли
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Фаулер Мэри
0:2
39' Гол
Расо Хейли

Ход матча

9'
0:1
Расо Хейли
34'
 
Фаулер Мэри
39'
0:2
Расо Хейли

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Канада (жен)
Ничья
Австралия (жен)
6.70
3.80
2.47
Все Коэффициенты
1
Шеридан
Кайлен
8
Ривьер
Жайде
3
Бьюкенен
Кадейша
14
Гиллес
Ванесса
10
Лоуренс
Эшли
5
Куинн
Ребекка
7
Гроссо
Джулия
19
Леон
Адриана
17
Флеминг
Джесси
9
Хюйтема
Джордин
12
Синклэйр
Кристин
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
10
Ван
Эгмонд
Эмили
Канада (жен)
Австралия (жен)

История личных встреч

Канада (жен)
Австралия (жен)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:1
ОИ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Канада (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Адриана 1 0.33
Шмидт Софи 0 0
Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Эгмонд Эмили 1 0.33
Расо Хейли 1 0.33
Кеннеди Аланна 1 0.33
Кэтли Стэф 1 (1) 0.33
Фурд Кейтлин 0 0
Kyra Cooney-Cross 0 0

Карточки

Канада (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Эшли 1 0
Бьюкенен Кадейша 1 0
Evelyne Viens 1 0
Гиллес Ванесса 1 0
Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фурд Кейтлин 1 0

Результаты матчей

Канада (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Канада (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
1
Канада (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Канада (жен)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 США (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Канада (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 6:0 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1
Австралия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2

Результаты матчей

Канада (жен)
Австралия (жен)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Канада (жен)
Австралия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Нигерия (жен)
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Канада (жен)
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Ирландия (жен)
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Канада (жен)
    Ничья
    Австралия (жен)
    6.70
    3.80
    2.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Канада (жен) 0:2 Австралия (жен) онлайн

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