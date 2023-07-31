Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Флеминг Джесси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Evelyne Viens бьет издали, но Mackenzie Arnold ловит мяч в руки

88' Бьюкенен Кадейша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Olivia Smith выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Cortnee Vine выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ван Эгмонд Эмили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Судье надоело, что Арнолд Макензи тянет время и он наказал его горчичником

81' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ШТАНГА! Гол почти забит, Mary Fowler нанесла удар, но мяч попал в штангу!

80' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Clare Hunt получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Сегодняшная посещаемость составляет 27706 болельщиков

77' Clare Hunt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Оооо... вот это был удар! Шмидт Софи должен был забить с этой позиции.

76' Clare Hunt ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

76' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Флеминг Джесси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Clare Hunt ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

67' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Хорошая попытка от Роуз Динн , был неплохой удар, но вратарь спас

66' Evelyne Viens создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Cloe Lacasse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Mary Fowler нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Леон Адриана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Г О О О О О Л - Mary Fowler из команды Австралия (жен) легко посылает мяч в пустые ворота левой! Mary Fowler легко с этим справился!

58' Фурд Кейтлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Шмидт Софи не смог попасть в створ ударом издали

56' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Игрок из команды Австралия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Игрок из команды Австралия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Kyra Cooney-Cross бьет издали, но Kailen Sheridan ловит мяч в руки

51' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Канада (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Mary Fowler наказан за толчок Бьюкенен Кадейша

47' Бьюкенен Кадейша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля