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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 27706 Главный судья: Фраппарт Стефани
Канада (жен)
0:4
Конец матча
Австралия (жен)
0'
0:1
9' Гол
Расо Хейли
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Фаулер Мэри
0:2
39' Гол
Расо Хейли
45' Желтая карточка
Тони Густавссон
0:3
58' Гол
Фаулер Мэри
68' Желтая карточка
Ван Эгмонд Эмили
81' Желтая карточка
Арнолд Макензи
0:4
90' Пенальти
Кэтли Стэф
90'+9

Ход матча

9'
0:1
Расо Хейли
34'
 
Фаулер Мэри
39'
0:2
Расо Хейли
45'
 
Тони Густавссон
46'
Чэпмен Аллиша
Ривьер Жайде
 
46'
Роуз Динн
Хюйтема Джордин
 
46'
Шмидт Софи
Гроссо Джулия
 
46'
Cloe Lacasse
Синклэйр Кристин
 
58'
0:3
Фаулер Мэри
(Фурд Кейтлин)
64'
Evelyne Viens
Леон Адриана
 
68'
 
Ван Эгмонд Эмили
75'
 
Cortnee Vine
Расо Хейли
77'
Olivia Smith
Куинн Ребекка
 
81'
 
Арнолд Макензи
84'
 
Полкингхорн Клэр
Ван Эгмонд Эмили
90'
0:4
Кэтли Стэф
90'
 
Charlotte Grant
Горри Катрина

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 3
  • 399 Количество передач 208
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Шеридан
Кайлен
8
Ривьер
Жайде
3
Бьюкенен
Кадейша
14
Гиллес
Ванесса
10
Лоуренс
Эшли
5
Куинн
Ребекка
7
Гроссо
Джулия
19
Леон
Адриана
17
Флеминг
Джесси
9
Хюйтема
Джордин
12
Синклэйр
Кристин
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
10
Ван
Эгмонд
Эмили
Канада (жен)
Австралия (жен)

История личных встреч

Канада (жен)
Австралия (жен)

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
0:1
ОИ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Канада (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Адриана 1 0.33
Шмидт Софи 0 0
Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 2 0.67
Кэтли Стэф 2 (2) 0.67
Ван Эгмонд Эмили 1 0.33
Кеннеди Аланна 1 0.33
Фаулер Мэри 1 0.33
Фурд Кейтлин 0 0
Kyra Cooney-Cross 0 0

Карточки

Канада (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Эшли 1 0
Бьюкенен Кадейша 1 0
Evelyne Viens 1 0
Гиллес Ванесса 1 0
Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0

Результаты матчей

Канада (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Канада (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
1
Канада (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Канада (жен)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 США (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Канада (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 6:0 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1
Австралия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2

Результаты матчей

Канада (жен)
Австралия (жен)

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Канада (жен)
Австралия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Нигерия (жен)
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Канада (жен)
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Ирландия (жен)
 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Ирландия (жен) Katie McCabe 2
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Весь список
  • 98'
    Ох, нехорошо это выглядит. Charlotte Grant получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Charlotte Grant ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 97'
    Канада (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Тактическая замена. Горри Катрина уходит с поля и его заменяет Charlotte Grant
  • 96'
    Флеминг Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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