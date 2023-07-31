Тур: 3. Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Зрители: 27706 Главный судья: Фраппарт Стефани
0:4
Конец матча
0'
0:1
9' ГолРасо Хейли
34' Undefined phrase: football_event_Фаулер Мэри
0:2
39' ГолРасо Хейли
45' Желтая карточкаТони Густавссон
0:3
58' ГолФаулер Мэри
68' Желтая карточкаВан Эгмонд Эмили
81' Желтая карточкаАрнолд Макензи
0:4
90' ПенальтиКэтли Стэф
90'+9
Ход матча
9'
0:1
34'
39'
0:2
45'
58'
0:3
68'
81'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 3
-
399 Количество передач 208
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Лоуренс
Эшли
19
Леон
Адриана
15
Clare
Hunt
16
Расо
Хейли
11
Фаулер
Мэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лоуренс ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Леон АдрианаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шмидт СофиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Принс НишельПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Olivia Smith
-
-
21 Simi Awujo
-
20 Cloe Lacasse
-
Главный тренер: Beverly Priestman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Clare HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фаулер МэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Sam Kerr1
-
-
-
-
17 Kyah Simon
-
-
-
Главный тренер: Тони Густавссон
История личных встреч
Канада (жен)
Австралия (жен)
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Канада (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Адриана
|1
|0.33
|Шмидт Софи
|0
|0
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расо Хейли
|2
|0.67
|Кэтли Стэф
|2 (2)
|0.67
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.33
|Кеннеди Аланна
|1
|0.33
|Фаулер Мэри
|1
|0.33
|Фурд Кейтлин
|0
|0
|Kyra Cooney-Cross
|0
|0
Карточки
Канада (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Эшли
|1
|0
|Бьюкенен Кадейша
|1
|0
|Evelyne Viens
|1
|0
|Гиллес Ванесса
|1
|0
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0
|Фурд Кейтлин
|1
|0
|Арнолд Макензи
|1
|0
|Тони Густавссон
|1
|0
Результаты матчей
Канада (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Канада (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
1
Канада (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Канада (жен)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Франция (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Аргентина (жен) 2:0 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 США (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Канада (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Канада (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 6:0 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Испания (жен) - Канада (жен) 1:0 Канада (жен) - Германия (жен) 1:0 Англия (жен) - Канада (жен) 1:1
Австралия (жен)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2
Результаты матчей
Канада (жен)
Австралия (жен)
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Канада (жен)
Австралия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Германия (жен)
|Попп Александра
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Ирландия (жен)
|Katie McCabe
|2
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2