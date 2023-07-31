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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Katia Garcia
Ирландия (жен)
0:0
Первый тайм: 44'
Нигерия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия (жен)
Ничья
Нигерия (жен)
3.75
3.44
3.10
Все Коэффициенты
1
Courtney
Brosnan
5
Niamh
Fahey
4
Louise
Quinn
6
Megan
Connolly
14
Heather
Payne
12
Lily
Agg
8
Ruesha
Littlejohn
11
Katie
McCabe
10
Denise
O'Sullivan
18
Kyra
Carusa
17
Sinead
Farrelly
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
10
Christy
Ucheibe
18
Аинде
Халимату
15
Аджибаде
Рашеедат
7
Toni
Payne
12
Кану
Ученна
8
Ошоала
Асисат
Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Katie McCabe 1 0.33
Нигерия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ошоала Асисат 1 0.33
Охале Осиначи 1 0.33
Кану Ученна 1 0.33
Аджибаде Рашеедат 0 0

Карточки

Ирландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denise O'Sullivan 1 0
Katie McCabe 1 0
Нигерия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deborah Abiodun 0 1
Ошоала Асисат 1 0
Michelle Alozie 1 0
Oluwatosin Blessing Demehin 1 0

Результаты матчей

Ирландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Шотландия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Грузия (жен) - Ирландия (жен) 0:9 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Уэльс (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Польша (жен) 2:1 Ирландия (жен) - Грузия (жен) 11:0 Ирландия (жен) - Словакия (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1
Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1

Результаты матчей

Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Нигерия (жен)
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Канада (жен)
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Ирландия (жен)
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия (жен)
    Ничья
    Нигерия (жен)
    3.75
    3.44
    3.10
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