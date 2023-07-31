Тур: 3. Стадион: Стадион Брисбейна. Зрители: 24884 Главный судья: Katia Garcia
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
568 Количество передач 383
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lily
Agg
11
Katie
McCabe
18
Kyra
Carusa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Lily AggПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Katie McCabeПолузащитник
- Нападающий
-
18 Kyra CarusaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Megan Walsh
-
-
-
-
-
-
15 Lucy Quinn
-
19 Abbie Larkin
-
-
21 Ciara Grant
-
-
Главный тренер: Vera Pauw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кану УченнаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Gift Monday
-
-
-
-
Главный тренер: Randy Waldrum
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Katie McCabe
|1
|0.33
Нигерия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ошоала Асисат
|1
|0.33
|Охале Осиначи
|1
|0.33
|Кану Ученна
|1
|0.33
|Аджибаде Рашеедат
|0
|0
Карточки
Ирландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Katie McCabe
|2
|0
|Denise O'Sullivan
|1
|0
Нигерия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deborah Abiodun
|0
|1
|Ошоала Асисат
|1
|0
|Michelle Alozie
|1
|0
|Oluwatosin Blessing Demehin
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Шотландия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Грузия (жен) - Ирландия (жен) 0:9 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Уэльс (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Польша (жен) 2:1 Ирландия (жен) - Грузия (жен) 11:0 Ирландия (жен) - Словакия (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1
Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1
Результаты матчей
Ирландия (жен)
Нигерия (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ирландия (жен)
Нигерия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Германия (жен)
|Попп Александра
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Ирландия (жен)
|Katie McCabe
|2
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2