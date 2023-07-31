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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 24884 Главный судья: Katia Garcia
Ирландия (жен)
0:0
Конец матча
Нигерия (жен)
0'
68' Желтая карточка
Katie McCabe
90'+8

Ход матча

67'
 
Ifeoma Onumonu
Ошоала Асисат
67'
 
Gift Monday
Кану Ученна
68'
Katie McCabe
 
83'
Abbie Larkin
Lily Agg
 
83'
Marissa Sheva
Heather Payne
 
83'
 
Эби Ономе
Oluwatosin Blessing Demehin
90'
Diane Caldwell
Niamh Fahey
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 568 Количество передач 383
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Courtney
Brosnan
5
Niamh
Fahey
4
Louise
Quinn
6
Megan
Connolly
14
Heather
Payne
12
Lily
Agg
8
Ruesha
Littlejohn
11
Katie
McCabe
10
Denise
O'Sullivan
18
Kyra
Carusa
17
Sinead
Farrelly
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
10
Christy
Ucheibe
18
Аинде
Халимату
15
Аджибаде
Рашеедат
7
Toni
Payne
12
Кану
Ученна
8
Ошоала
Асисат
Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Katie McCabe 1 0.33
Нигерия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ошоала Асисат 1 0.33
Охале Осиначи 1 0.33
Кану Ученна 1 0.33
Аджибаде Рашеедат 0 0

Карточки

Ирландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Katie McCabe 2 0
Denise O'Sullivan 1 0
Нигерия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deborah Abiodun 0 1
Ошоала Асисат 1 0
Michelle Alozie 1 0
Oluwatosin Blessing Demehin 1 0

Результаты матчей

Ирландия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Ирландия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Канада (жен) - Ирландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Ирландия (жен) - Франция (жен) 0:3 Ирландия (жен) - Замбия (жен) 3:2
США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Шотландия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Словакия (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Грузия (жен) - Ирландия (жен) 0:9 Ирландия (жен) - Филиппины (жен) 1:0 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Уэльс (жен) - Ирландия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Россия (жен) 0:1 Ирландия (жен) - Польша (жен) 2:1 Ирландия (жен) - Грузия (жен) 11:0 Ирландия (жен) - Словакия (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Ирландия (жен) 1:2
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3 Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1
Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0 Нигерия (жен) - США (жен) 0:1

Результаты матчей

Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ирландия (жен)
Нигерия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Нигерия (жен)
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Канада (жен)
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Ирландия (жен)
 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Ирландия (жен) Katie McCabe 2
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Весь список
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