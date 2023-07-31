Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ирландия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Сегодняшная посещаемость составляет 24884 болельщиков

83' Chiamaka Nnadozie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Kyra Carusa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ирландия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ifeoma Onumonu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ruesha Littlejohn выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Аджибаде Рашеедат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ирландия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Denise O'Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Аджибаде Рашеедат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Назначен штрафной. Пострадал Chiamaka Nnadozie, его свалил Kyra Carusa

76' Katie McCabe навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Аинде Халимату не смог попасть в створ ударом издали

73' Аджибаде Рашеедат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Katie McCabe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошо играет на выходе Courtney Brosnan - мяч в ее руках

67' Тактическая замена. Uchenna Kanu уходит с поля и его заменяет Gift Monday

67' Uchenna Kanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Ashleigh Plumptre выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Katie McCabe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Sinead Farrelly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

62' Sinead Farrelly создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Ирландия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ruesha Littlejohn выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Sinead Farrelly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' Аджибаде Рашеедат ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

56' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Megan Connolly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Courtney Brosnan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Пространство открывается для Ошоала Асисат , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

53' Michelle Alozie создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) видит, как ее удар головой попадает в перекладину после того, как вратарь парирует мяч.

52' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Uchenna Kanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Uchenna Kanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Denise O'Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Toni Payne выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Lily Agg выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ирландия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Toni Payne навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.