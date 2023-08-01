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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ivana Martincic
Вьетнам (жен)
0:7
Второй тайм: 67'
Нидерланды (жен)
0'
0:1
8' Гол
Мартенс Лиеке
0:2
11' Гол
Katja Snoeijs
0:3
18' Гол
Бругтс Эсме
0:4
23' Гол
Роорд Джилл
0:5
45' Гол
Ван Де Донк Даниэль
0:6
57' Гол
Бругтс Эсме
0:7
67' Гол

Ход матча

8'
0:1
Мартенс Лиеке
11'
0:2
Katja Snoeijs
(Ван Де Донк Даниэль)
18'
0:3
Бругтс Эсме
(Мартенс Лиеке)
23'
0:4
Роорд Джилл
(Янссен Доминик)
28'
Thi My Anh Nguyen
Thi Loan Hoang
 
28'
Thi Kieu Chuong
Thi Thu Thuong Luong
 
45'
0:5
Ван Де Донк Даниэль
46'
 
Wieke Kaptein
Ван Де Донк Даниэль
46'
 
Каспарий Керстин
Пелова Виктория
46'
Thi Hang Khong
Tran Thi Kim Thanh
 
57'
0:6
Бругтс Эсме
60'
Thi Tuyet Dung Nguyen
Thi Bich Thuy Nguyen
 
60'
Nhu Huynh
Hai Yen Pham
 
62'
 
Эгуррола Дамарис
Грунен Джеки
67'
0:7

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 13
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 140 Количество передач 329
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вьетнам (жен)
Ничья
Нидерланды (жен)
65.00
25.00
1.16
Все Коэффициенты
14
Tran
Thi
Kim
Thanh
2
Thi
Thu
Thuong
Luong
13
Thi
Diem
My
Le
4
Thi
Thu
Tran
17
Thi
Thu
Thao
Tran
5
Thi
Loan
Hoang
23
Thi
Bich
Thuy
Nguyen
16
Thi
Van
Duong
10
Thi
Hai
Linh
Tran
19
Thi
Thanh
Nha
Nguyen
12
Hai
Yen
Pham
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
9
Katja
Snoeijs
11
Мартенс
Лиеке
Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Вьетнам (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роорд Джилл 2 0.67
Бругтс Эсме 2 0.67
Ван Де Донк Даниэль 1 0.33
Мартенс Лиеке 1 0.33
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.33
Katja Snoeijs 1 0.33
Спице Шерида 0 0
Янссен Доминик 0 0
Пелова Виктория 0 0

Карточки

Вьетнам (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nhu Huynh 1 0
Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 1 0

Результаты матчей

Вьетнам (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вьетнам (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Вьетнам (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вьетнам (жен)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Португалия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0
Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Мьянма (жен) 3:2 Вьетнам (жен) - Япония (жен) 0:3 Таиланд (жен) - Вьетнам (жен) 1:2
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1

Результаты матчей

Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды (жен)
 7:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
США (жен)
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Португалия (жен)
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Вьетнам (жен)
 0:7 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Германия (жен) Попп Александра 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Ирландия (жен) Katie McCabe 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вьетнам (жен)
    Ничья
    Нидерланды (жен)
    65.00
    25.00
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вьетнам (жен) 0:7 Нидерланды (жен) онлайн

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