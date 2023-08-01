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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 8215 Главный судья: Ivana Martincic
Вьетнам (жен)
0:7
Конец матча
Нидерланды (жен)
0'
0:1
8' Гол
Мартенс Лиеке
0:2
11' Гол
Katja Snoeijs
0:3
18' Гол
Бругтс Эсме
0:4
23' Гол
Роорд Джилл
0:5
45' Гол
Ван Де Донк Даниэль
0:6
57' Гол
Бругтс Эсме
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Мартенс Лиеке
83' Желтая карточка
Thi Van Duong
0:7
83' Гол
Роорд Джилл
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Мартенс Лиеке
11'
0:2
Katja Snoeijs
(Ван Де Донк Даниэль)
18'
0:3
Бругтс Эсме
(Мартенс Лиеке)
23'
0:4
Роорд Джилл
(Янссен Доминик)
28'
Thi My Anh Nguyen
Thi Loan Hoang
 
28'
Thi Kieu Chuong
Thi Thu Thuong Luong
 
45'
0:5
Ван Де Донк Даниэль
46'
 
Wieke Kaptein
Ван Де Донк Даниэль
46'
 
Каспарий Керстин
Пелова Виктория
46'
Thi Hang Khong
Tran Thi Kim Thanh
 
57'
0:6
Бругтс Эсме
60'
Thi Tuyet Dung Nguyen
Thi Bich Thuy Nguyen
 
60'
Nhu Huynh
Hai Yen Pham
 
62'
 
Эгуррола Дамарис
Грунен Джеки
67'
 
Мартенс Лиеке
73'
 
Дейкстра Кейтлин
Спице Шерида
80'
 
Ван Донген Мерель
Бругтс Эсме
83'
Thi Van Duong
 
83'
0:7
Роорд Джилл
(Ван Дер Грахт Стефани)

Статистика матча

  • 0 Голы 7
  • 3 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 17
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 286 Количество передач 687
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
14
Tran
Thi
Kim
Thanh
2
Thi
Thu
Thuong
Luong
13
Thi
Diem
My
Le
4
Thi
Thu
Tran
17
Thi
Thu
Thao
Tran
5
Thi
Loan
Hoang
23
Thi
Bich
Thuy
Nguyen
16
Thi
Van
Duong
10
Thi
Hai
Linh
Tran
19
Thi
Thanh
Nha
Nguyen
12
Hai
Yen
Pham
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
9
Katja
Snoeijs
11
Мартенс
Лиеке
Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Вьетнам (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роорд Джилл 3 1
Бругтс Эсме 2 0.67
Ван Де Донк Даниэль 1 0.33
Мартенс Лиеке 1 0.33
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.33
Katja Snoeijs 1 0.33
Спице Шерида 0 0
Янссен Доминик 0 0
Пелова Виктория 0 0

Карточки

Вьетнам (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nhu Huynh 1 0
Thi Van Duong 1 0
Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 1 0

Результаты матчей

Вьетнам (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Вьетнам (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
Вьетнам (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нидерланды (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
1
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вьетнам (жен)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Португалия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0
Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Мьянма (жен) 3:2 Вьетнам (жен) - Япония (жен) 0:3 Таиланд (жен) - Вьетнам (жен) 1:2
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1

Результаты матчей

Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Точный счет

0:7
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды (жен)
 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
США (жен)
 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Португалия (жен)
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Вьетнам (жен)
 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
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Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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