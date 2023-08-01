Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Мартенс Лиеке навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Каспарий Керстин не смог попасть в створ ударом издали

86' Пространство открывается для Nhu Huynh , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

85' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Wieke Kaptein на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошо играет на выходе Thi Hang Khong - мяч в ее руках

81' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хорошо играет на выходе Thi Hang Khong - мяч в ее руках

78' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Янссен Доминик не смог попасть в створ ударом издали

76' Мартенс Лиеке навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошая попытка от Мартенс Лиеке , был неплохой удар, но вратарь спас

70' Хорошая попытка от Роорд Джилл , был неплохой удар, но вратарь спас

68' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Нидерланды (жен) отменен из-за положения "вне игры".

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нидерланды (жен)

66' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Thi Van Duong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Роорд Джилл и попал в перекладину!

59' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Отличная индивидуальная работа от Бругтс Эсме , гол забит с изяществом.

55' Пространство открывается для Роорд Джилл , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ван Дер Грахт Стефани бьет издали, но Tran Thi Kim Thanh ловит мяч в руки

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Thi Thanh Nha Nguyen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Вьетнам (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля