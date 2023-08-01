Тур: 3. Стадион: Dunedin Stadium. Зрители: 8215 Главный судья: Ivana Martincic
0:7
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМартенс Лиеке
0:2
11' ГолKatja Snoeijs
0:3
18' ГолБругтс Эсме
0:4
23' ГолРоорд Джилл
0:5
45' ГолВан Де Донк Даниэль
0:6
57' ГолБругтс Эсме
67' Undefined phrase: football_event_Мартенс Лиеке
83' Желтая карточкаThi Van Duong
0:7
83' ГолРоорд Джилл
90'+8
Ход матча
8'
0:1
11'
18'
0:3
23'
0:4
45'
57'
0:6
67'
83'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 7
-
3 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 17
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
286 Количество передач 687
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Hai
Yen
Pham
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Hai Yen PhamНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Thi Hoa Vu
-
-
-
Главный тренер: Duc Chung Mai
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
Бомбардиры внутри турнира
Вьетнам (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роорд Джилл
|3
|1
|Бругтс Эсме
|2
|0.67
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0.33
|Мартенс Лиеке
|1
|0.33
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.33
|Katja Snoeijs
|1
|0.33
|Спице Шерида
|0
|0
|Янссен Доминик
|0
|0
|Пелова Виктория
|0
|0
Карточки
Вьетнам (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nhu Huynh
|1
|0
|Thi Van Duong
|1
|0
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Вьетнам (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
Вьетнам (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нидерланды (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
1
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вьетнам (жен)
(11 матчей)
27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 поражений
Португалия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0
Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1 Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Мьянма (жен) 3:2 Вьетнам (жен) - Япония (жен) 0:3 Таиланд (жен) - Вьетнам (жен) 1:2
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1
Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1
Результаты матчей
Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)
Точный счет
0:7
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вьетнам (жен)
Нидерланды (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|3
|Норвегия (жен)
|Хеуг Софи
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2