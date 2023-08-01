8' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Katie Zelem выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Lauren James сделал результативную передачу.

4' Г О О О О Л - Руссо Алессия забивает с правой ноги!

4' Lauren James создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Брайт Милли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Qiaozhu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру