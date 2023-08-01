  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Casey Reibelt
Китай (жен)
0:1
Первый тайм: 17'
Англия (жен)
0'
0:1
4' Гол
Руссо Алессия

Ход матча

4'
0:1
Руссо Алессия
(Джеймс Лорен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Китай (жен)
Ничья
Англия (жен)
8.60
8.50
1.42
Все Коэффициенты
1
Zhu
Yu
2
Mengwen
Li
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
17
_Wu
Chengshu
16
Lingwei
Yao
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
14
Цзяхуй
Лоу
7
Шуан
Ван
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
20
Katie
Zelem
7
Джеймс
Лорен
11
Хемп
Лорен
23
Руссо
Алессия
Китай (жен)
Англия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Китай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуан Ван 1 (1) 0.33
Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 1 0.33
Руссо Алессия 1 0.33
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.33
Дэйли Рейчел 0 0

Карточки

Китай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуй Чзан 0 1
Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0

Результаты матчей

Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Китай (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Англия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Китай (жен)
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Китай (жен) - Гаити (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1
Китай (жен) - Россия (жен) 1:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Англия (жен) - Австрия (жен) 1:0

Результаты матчей

Китай (жен)
Англия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Китай (жен)
Англия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 1:0 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Дания (жен)
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Китай (жен)
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
4.
Гаити (жен)
 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Норвегия (жен) Хеуг Софи 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • 15'
    Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 15'
    Контроль мяча: Китай (жен): 18%, Англия (жен): 82%.
  • 15'
    Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Удар от ворот произведет Китай (жен)
  • 14'
    Оооо... вот это был удар! Хемп Лорен должен был забить с этой позиции.
  • 14'
    Пространство открывается для Хемп Лорен, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 14'
    Руссо Алессия создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 14'
    Англия (жен) пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 8'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Вэй Яо из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Katie Zelem выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Англия (жен) контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Китай (жен): 32%, Англия (жен): 68%.
    • 4'
      Lauren James сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Руссо Алессия забивает с правой ноги!
    • 4'
      Lauren James создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Qiaozhu Chen из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Англия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Брайт Милли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Англия (жен) пытается что-то создать.
    • 3'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Qiaozhu Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Англия (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Китай (жен)
    Ничья
    Англия (жен)
    8.60
    8.50
    1.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Китай (жен) 0:1 Англия (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Китай (жен)
    Англия (жен)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     