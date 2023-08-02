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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Maria Belen Carvajal
ЮАР (жен)
0:1
Первый тайм: 12'
Италия (жен)
0'
0:1
12' Пенальти
Карузо Арианна

Ход матча

12'
0:1
Карузо Арианна

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЮАР (жен)
Ничья
Италия (жен)
7.90
5.41
1.55
Все Коэффициенты
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
4
Матлу
Ноко
7
Дламини
Карабо
10
Мотлхало
Линда
20
Robyn
Moodaly
3
Гамеде
Бонгека
8
Hildah
Magaia
11
Кгатлана
Темби
12
Сеопосенве
Джейрмейн
22
Дуранте
Франческа
4
Ди
Гульельмо
Лючия
5
Линари
Елена
3
Benedetta
Orsi
17
Боаттен
Лиза
6
Джульяно
Мануэла
18
Карузо
Арианна
8
Бонансеа
Барбара
16
Giulia
Dragoni
14
Chiara
Beccari
9
Гиацинти
Валентина
ЮАР (жен)
Италия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кгатлана Темби 1 0.33
Мотлхало Линда 1 0.33
Hildah Magaia 1 0.33
Сеопосенве Джейрмейн 0 0
Италия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джирелли Кристиана 1 0.33
Боаттен Лиза 0 0

Карточки

ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бияна Холоса 2 0
Джейн Рефилое 1 0
Махубела Тиисетсо 1 0
Италия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонансеа Барбара 1 0
Карузо Арианна 1 0

Результаты матчей

ЮАР (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5
Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0
Италия (жен)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Италия (жен) - Аргентина (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Италия (жен) - Бельгия (жен) 1:2 Северная Ирландия (жен) - Италия (жен) 1:0 Италия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Италия (жен) - Румыния (жен) 2:0 Молдова (жен) - Италия (жен) 0:8 Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Италия (жен) - Литва (жен) 7:0 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1

Результаты матчей

ЮАР (жен)
Италия (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ЮАР (жен)
Италия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция (жен)
 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Италия (жен)
 0:0 3 1 1 1 1 - 5 4
3.
ЮАР (жен)
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Аргентина (жен)
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    'Г О О О О О Л - Карузо Арианна из команды Италия (жен) забил правой с пенальти! Kaylin Swart решил остаться по центру ворот.'
  • 10'
    Контроль мяча: ЮАР (жен): 30%, Италия (жен): 70%.
  • 10'
    ПЕНАЛЬТИ! - Karabo Dhlamini атаковал сзади соперника. Это Chiara Beccari заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 10'
    Мотлхало Линда ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
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    • 3'
      Игрок из команды Италия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Jermaine Seoposenwe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Италия (жен) начинает контратаку
    • 2'
      Бонансеа Барбара ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Италия (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЮАР (жен)
    Ничья
    Италия (жен)
    7.90
    5.41
    1.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЮАР (жен) 0:1 Италия (жен) онлайн

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