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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Maria Belen Carvajal
ЮАР (жен)
3:2
Конец матча
Италия (жен)
0'
0:1
11' Пенальти
Карузо Арианна
1:1
32' Гол в свои ворота
Benedetta Orsi
2:1
67' Гол
Hildah Magaia
2:2
74' Гол
Карузо Арианна
3:2
90' Гол
Кгатлана Темби
90'+17

Ход матча

11'
0:1
Карузо Арианна
32'
Benedetta Orsi
1:1
46'
Nomvula Kgoale
Robyn Moodaly
 
64'
 
Бартоли Элиза
Ди Гульельмо Лючия
64'
 
Джирелли Кристиана
Бонансеа Барбара
67'
Hildah Magaia
(Кгатлана Темби)
2:1
74'
2:2
Карузо Арианна
(Джирелли Кристиана)
83'
 
Giada Greggi
Карузо Арианна
83'
 
Sofia Cantore
Chiara Beccari
90'
Кгатлана Темби
(Hildah Magaia)
3:2
90'
Махубела Тиисетсо
Рамалепе Лебоханг
 
90'
Wendy Shongwe
Hildah Magaia
 
90'
 
Benedetta Glionna
Benedetta Orsi
90'
Холвени Сибулеле
Дламини Карабо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 264 Количество передач 486
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
4
Матлу
Ноко
7
Дламини
Карабо
20
Robyn
Moodaly
3
Гамеде
Бонгека
12
Сеопосенве
Джейрмейн
10
Мотлхало
Линда
8
Hildah
Magaia
11
Кгатлана
Темби
22
Дуранте
Франческа
4
Ди
Гульельмо
Лючия
5
Линари
Елена
3
Benedetta
Orsi
17
Боаттен
Лиза
6
Джульяно
Мануэла
18
Карузо
Арианна
8
Бонансеа
Барбара
16
Giulia
Dragoni
14
Chiara
Beccari
9
Гиацинти
Валентина
ЮАР (жен)
Италия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кгатлана Темби 2 0.67
Hildah Magaia 2 0.67
Мотлхало Линда 1 0.33
Сеопосенве Джейрмейн 0 0
Италия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карузо Арианна 2 (1) 0.67
Джирелли Кристиана 1 0.33
Боаттен Лиза 0 0

Карточки

ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бияна Холоса 2 0
Джейн Рефилое 1 0
Махубела Тиисетсо 1 0
Италия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонансеа Барбара 1 0
Карузо Арианна 1 0

Результаты матчей

ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
ЮАР (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5
Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0
Италия (жен)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Италия (жен) - Аргентина (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Италия (жен) - Бельгия (жен) 1:2 Северная Ирландия (жен) - Италия (жен) 1:0 Италия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Италия (жен) - Румыния (жен) 2:0 Молдова (жен) - Италия (жен) 0:8 Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Италия (жен) - Литва (жен) 7:0 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1

Результаты матчей

ЮАР (жен)
Италия (жен)

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЮАР (жен)
Италия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция (жен)
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
ЮАР (жен)
 3 1 1 1 6 - 6 4
3.
Италия (жен)
 3 1 0 2 3 - 8 3
4.
Аргентина (жен)
 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • 105'
    Karabo Dhlamini получил травму и заменен. Sibulele Holweni выходит на поле.
  • 105'
    Ох, нехорошо это выглядит. Karabo Dhlamini получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 103'
    Karabo Dhlamini на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 103'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 102'
    Мбане Бамбанани из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Судья сигнализирует, что Benedetta Glionna из команды Италия (жен) поставил подножку. Пострадал Кгатлана Темби
  • 101'
    Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 35%, Италия (жен): 65%.
    • 52'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Бонансеа Барбара наказан за толчок Мбане Бамбанани
    • 51'
      Карузо Арианна нанес удар головой, но Kaylin Swart спокойно отбил мяч.
    • 51'
      Джульяно Мануэла из команды Италия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 35%, Италия (жен): 65%.
    • 50'
      Robyn Moodaly наказан за толчок Карузо Арианна
    • 49'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Удар от ворот произведет Италия (жен)
    • 48'
      Karabo Dhlamini пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 48'
      Hildah Magaia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Кгатлана Темби из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Боаттен Лиза
    • 47'
      Гиацинти Валентина бьет издали, но Kaylin Swart ловит мяч в руки
    • 47'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 46'
      Хорошо играет на выходе Дуранте Франческа - мяч в ее руках
    • 46'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Джульяно Мануэла наказан за толчок Мотлхало Линда
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 45'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 45'
      Chiara Beccari создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 35%, Италия (жен): 65%.
    • 45'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Jermaine Seoposenwe возвращается на поле.
    • 44'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Италия (жен)
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Jermaine Seoposenwe получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 43'
      Jermaine Seoposenwe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Benedetta Orsi ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Hildah Magaia создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 42'
      Назначен штрафной. Пострадал Jermaine Seoposenwe, его свалил Ди Гульельмо Лючия.
    • 41'
      Бонансеа Барбара выиграл воздушное противоборство у Lebogang Ramalepe.
    • 41'
      Benedetta Orsi из команды Италия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 34%, Италия (жен): 66%.
    • 40'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 39'
      Karabo Dhlamini из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 39'
      Джульяно Мануэла ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках
    • 38'
      Джульяно Мануэла не смог попасть в створ ударом издали
    • 38'
      Джульяно Мануэла из команды Италия (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 38'
      Lebogang Ramalepe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Джульяно Мануэла навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Кгатлана Темби из команды ЮАР (жен) поставил подножку. Пострадал Линари Елена
    • 36'
      Линари Елена выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 35'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 34%, Италия (жен): 66%.
    • 35'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Италия (жен).
    • 34'
      Bongeka Gamede играет рукой
    • 34'
      Матлу Ноко успешно блокирует удар.
    • 34'
      Chiara Beccari нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Мбане Бамбанани успешно блокирует удар.
    • 34'
      Линари Елена нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Матлу Ноко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ШТАНГА! Пробил головой Chiara Beccari прямо в каркас ворот!
    • 34'
      Боаттен Лиза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 34'
      Джульяно Мануэла из команды Италия (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ГООООООООЛ - Benedetta Orsi очень расстроена, так как забила в свои ворота!
    • 32'
      ЮАР (жен) начинает контратаку
    • 32'
      Мбане Бамбанани ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Bongeka Gamede наказан за толчок Chiara Beccari
    • 31'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 30'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 30'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 34%, Италия (жен): 66%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 29'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Италия (жен) контролирует мяч.
    • 29'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Chiara Beccari на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Матлу Ноко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Линари Елена из команды Италия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Chiara Beccari выиграл воздушное противоборство у Матлу Ноко.
    • 26'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Линари Елена ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ЮАР (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 31%, Италия (жен): 69%.
    • 25'
      Bongeka Gamede выиграл воздушное противоборство у Chiara Beccari.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Италия (жен)
    • 24'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ди Гульельмо Лючия из команды Италия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Безумный фол. Benedetta Orsi грубо играет против соперника. Пострадал Кгатлана Темби
    • 22'
      Дуранте Франческа из команды Италия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      ШТАНГА! Гол почти забит, Robyn Moodaly нанесла удар, но мяч попал в штангу!
    • 21'
      Мотлхало Линда создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Karabo Dhlamini из команды ЮАР (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 28%, Италия (жен): 72%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 20'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 19'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Мбане Бамбанани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Chiara Beccari выиграл воздушное противоборство у Мбане Бамбанани.
    • 17'
      Мбане Бамбанани из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 28%, Италия (жен): 72%.
    • 15'
      Италия (жен) контролирует мяч.
    • 15'
      Giulia Dragoni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 13'
      Lebogang Ramalepe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Италия (жен)
    • 13'
      Кгатлана Темби не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      ЮАР (жен) пытается что-то создать.
    • 11'
      'Г О О О О О Л - Карузо Арианна из команды Италия (жен) забил правой с пенальти! Kaylin Swart решил остаться по центру ворот.'
    • 10'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 30%, Италия (жен): 70%.
    • 10'
      ПЕНАЛЬТИ! - Karabo Dhlamini атаковал сзади соперника. Это Chiara Beccari заработал своей команде одиннадцатиметровый!
    • 10'
      Мотлхало Линда ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Мбане Бамбанани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Мбане Бамбанани выиграл воздушное противоборство у Chiara Beccari.
    • 7'
      Кгатлана Темби наказан за толчок Боаттен Лиза
    • 6'
      ЮАР (жен) контролирует мяч.
    • 6'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Судья дает свисток. Кгатлана Темби атаковала опасно сзади, Линари Елена пострадал, и это штрафной удар
    • 5'
      Контроль мяча: ЮАР (жен): 41%, Италия (жен): 59%.
    • 5'
      Джульяно Мануэла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Матлу Ноко из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Lebogang Ramalepe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет ЮАР (жен)
    • 3'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 3'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Chiara Beccari выиграл воздушное противоборство у Мбане Бамбанани.
    • 3'
      Игрок из команды Италия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      Jermaine Seoposenwe ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Италия (жен) начинает контратаку
    • 2'
      Бонансеа Барбара ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Италия (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Италия (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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