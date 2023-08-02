Тур: 3. Стадион: Wellington Regional Stadium. Главный судья: Maria Belen Carvajal
3:2
Конец матча
0'
0:1
11' ПенальтиКарузо Арианна
1:1
32' Гол в свои воротаBenedetta Orsi
2:1
67' ГолHildah Magaia
2:2
74' ГолКарузо Арианна
3:2
90' ГолКгатлана Темби
90'+17
Ход матча
11'
0:1
32'
1:1
67'
2:1
74'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
264 Количество передач 486
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эллис Дезири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боаттен ЛизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Giada Greggi
-
Главный тренер: Бертолини Милена
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кгатлана Темби
|2
|0.67
|Hildah Magaia
|2
|0.67
|Мотлхало Линда
|1
|0.33
|Сеопосенве Джейрмейн
|0
|0
Италия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карузо Арианна
|2 (1)
|0.67
|Джирелли Кристиана
|1
|0.33
|Боаттен Лиза
|0
|0
Карточки
ЮАР (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бияна Холоса
|2
|0
|Джейн Рефилое
|1
|0
|Махубела Тиисетсо
|1
|0
Италия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонансеа Барбара
|1
|0
|Карузо Арианна
|1
|0
Результаты матчей
ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
ЮАР (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
1
ЮАР (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Италия (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР (жен)
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2 ЮАР (жен) - Botswana W 0:5
Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0 ЮАР (жен) - Швеция (жен) 0:0
Италия (жен)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Италия (жен) - Аргентина (жен) 1:0 Италия (жен) - Новая Зеландия (жен) 1:0 Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Италия (жен) - Бельгия (жен) 1:2 Северная Ирландия (жен) - Италия (жен) 1:0 Италия (жен) - Австрия (жен) 0:1 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Италия (жен) - Румыния (жен) 2:0 Молдова (жен) - Италия (жен) 0:8 Италия (жен) - Бельгия (жен) 0:1 Италия (жен) - Исландия (жен) 1:1 Франция (жен) - Италия (жен) 5:1 Италия (жен) - Испания (жен) 1:1 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Италия (жен) - Литва (жен) 7:0 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1
Результаты матчей
ЮАР (жен)
Италия (жен)
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЮАР (жен)
Италия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2