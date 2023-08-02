Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Karabo Dhlamini на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Karabo Dhlamini получил травму и медбригада забирает его с поля.

Karabo Dhlamini получил травму и заменен. Sibulele Holweni выходит на поле.

96' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Матч возобновлен

95' Тактическая замена. Lebogang Ramalepe уходит с поля и его заменяет Tiisetso Makhubela

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Пространство открывается для Гиацинти Валентина , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

94' Sofia Cantore создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Команда ЮАР (жен) забила решающий гол в последние минуты игры!

93' Jermaine Seoposenwe сделал ключевой пас для гола!

92' Hildah Magaia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

89' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Jermaine Seoposenwe выиграл воздушное противоборство у Линари Елена

87' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Оооо... вот это был удар! Джирелли Кристиана должен был забить с этой позиции.

87' Хорошая попытка от Джирелли Кристиана , был неплохой удар, но вратарь спас

87' Sofia Cantore создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Джирелли Кристиана выиграл воздушное противоборство у Bongeka Gamede.

84' Бартоли Элиза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Lebogang Ramalepe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Hildah Magaia не смог попасть в створ ударом издали

80' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Шанс получает Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) , но удар головой идет мимо

78' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Италия (жен) будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Италия (жен)

74' Г О О О О Л - Карузо Арианна забивает с правой ноги!

74' Джирелли Кристиана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

72' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кгатлана Темби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Кгатлана Темби нанес удар головой, но Francesca Durante спокойно отбил мяч.

70' Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Karabo Dhlamini сделал ключевой пас для гола!

67' Г О О О О Л - Hildah Magaia забивает с левой ноги!

67' Кгатлана Темби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Karabo Dhlamini пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

64' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) подал угловой справа.

62' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Jermaine Seoposenwe ослабляет давление, выбив мяч.

61' Jermaine Seoposenwe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Джульяно Мануэла навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

59' Линари Елена на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Хорошая попытка от Jermaine Seoposenwe, был неплохой удар, но вратарь спас

58' Hildah Magaia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Кгатлана Темби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Италия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Пространство открывается для Кгатлана Темби , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

54' Jermaine Seoposenwe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Италия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Матлу Ноко получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Матлу Ноко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошая попытка от Гиацинти Валентина , был неплохой удар, но вратарь спас

51' Chiara Beccari создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Боаттен Лиза решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника