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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Штаубли Эстер
Ямайка (жен)
0:0
Первый тайм: 29'
Бразилия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ямайка (жен)
Ничья
Бразилия (жен)
9.70
6.66
1.32
Все Коэффициенты
13
Rebecca
Spencer
19
Tiernny
Wiltshire
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
21
Мэттьюз
Чейна
20
Atlanta
Primus
8
Спенс
Дрю
10
Браун
Джоди
11
Шоу
Хадия
12
Летисия
II
2
Antonia
3
Кателлен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
10
Марта
9
Дебинья
Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

История личных встреч

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФСЖ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суаби Эллисон 1 0.33
Картер Труди 0 0
Бразилия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ary Borges 3 1
Дебинья 1 0.33
Беатрис 1 0.33
Гейс 0 0

Карточки

Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Блэквуд Ден-Ден 1 0
Atlanta Primus 1 0
Бразилия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луана 1 0

Результаты матчей

Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0
Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 1:0
Бразилия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1

Результаты матчей

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ямайка (жен)
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Бразилия (жен)
 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Панама (жен)
 1:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 28'
    Бразилия (жен) контролирует мяч.
  • 27'
    Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 27'
    Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 27'
    Vyan Sampson возвращается на поле.
  • 26'
    Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Vyan Sampson получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
  • 25'
    Vyan Sampson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Rafaelle ослабляет давление, выбив мяч.
  • 25'
    Ямайка (жен) пытается что-то создать.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
  • 24'
    Шанс получает Ary Borges из команды Бразилия (жен), но удар головой идет мимо
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    • 24'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 23'
      Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Луана ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 23'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Дебинья выиграл воздушное противоборство у Allyson Swaby.
    • 22'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Kathellen Sousa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 34%, Бразилия (жен): 66%.
    • 20'
      Хорошая попытка от Тамирес, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 19'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Khadija Shaw возвращается на поле.
    • 19'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 17'
      Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Khadija Shaw выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Луана нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.
    • 16'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 33%, Бразилия (жен): 67%.
    • 15'
      Мэттьюз Чейна наказан за толчок Adriana Leal
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Adriana Leal бьет издали, но Rebecca Spencer ловит мяч в руки
    • 13'
      Chantelle Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Atlanta Primus из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Ary Borges
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 12'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 12'
      Kathellen Sousa выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 11'
      Vyan Sampson успешно блокирует удар.
    • 11'
      Марта нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Rafaelle создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мэттьюз Чейна из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 21%, Бразилия (жен): 79%.
    • 10'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 9'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Луана.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 8'
      Kerolin из команды Бразилия (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 30%, Бразилия (жен): 70%.
    • 5'
      Хорошая попытка от Марта, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 4'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Луана
    • 4'
      Тамирес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 3'
      Ямайка (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Луана наказан за толчок Khadija Shaw
    • 2'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Бразилия (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Melbourne Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ямайка (жен)
    Ничья
    Бразилия (жен)
    9.70
    6.66
    1.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ямайка (жен) 0:0 Бразилия (жен) онлайн

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