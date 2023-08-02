Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kathellen Sousa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошая попытка от Тамирес , был неплохой удар, но вратарь спас

19' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Khadija Shaw возвращается на поле.

19' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Khadija Shaw выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Луана нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.

15' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Adriana Leal бьет издали, но Rebecca Spencer ловит мяч в руки

13' Chantelle Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Kathellen Sousa выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.

11' Марта нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Rafaelle создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Kerolin из команды Бразилия (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошая попытка от Марта , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Тамирес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Луана наказан за толчок Khadija Shaw

2' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру