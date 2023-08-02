Тур: 3. Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Главный судья: Штаубли Эстер
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Браун
Джоди
11
Шоу
Хадия
12
Летисия
II
2
Antonia
3
Кателлен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
10
Марта
9
Дебинья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Браун ДжодиПолузащитник
-
11 Шоу ХадияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Картер ТрудиПолузащитник
-
23 Liya Brooks
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lorne Donaldson
- Основной состав
-
12 Летисия IIВратарь
-
2 AntoniaЗащитник
-
3 КателленЗащитник
-
4 RafaelleЗащитник
-
6 ТамиресЗащитник
-
17 Ary BorgesПолузащитник
-
21 KerolinПолузащитник
-
5 ЛуанаПолузащитник
-
11 Adriana LealПолузащитник
-
10 МартаНападающий
-
9 ДебиньяНападающий
- Запасные игроки
-
1 БарбараВратарь
-
14 ЛауренЗащитник
-
19 МоникаЗащитник
-
7 АндрессаПолузащитник
-
16 БеатрисНападающий
-
18 ГейсНападающий
-
22 Camila Gomes
-
-
-
13 Bruninha
-
15 Duda Sampaio
-
20 Angelina
-
Главный тренер: Сундхаге Пиа
История личных встреч
Ямайка (жен)
Бразилия (жен)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суаби Эллисон
|1
|0.33
|Картер Труди
|0
|0
Бразилия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ary Borges
|3
|1
|Дебинья
|1
|0.33
|Беатрис
|1
|0.33
|Гейс
|0
|0
Карточки
Ямайка (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Хадия
|1
|1
|Блэквуд Ден-Ден
|1
|0
|Atlanta Primus
|1
|0
Бразилия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луана
|1
|0
Результаты матчей
Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0
Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 1:0
Бразилия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1
Результаты матчей
Ямайка (жен)
Бразилия (жен)
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ямайка (жен)
Бразилия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|3
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|3
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2