Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Rafaelle выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.

87' Хорошая попытка от Дебинья , был неплохой удар, но вратарь спас

86' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Jody Brown получил травму и заменен. Solai Washington выходит на поле.

85' Ох, нехорошо это выглядит. Jody Brown получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Гейс пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

82' Пространство открывается для Khadija Shaw, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Спенс Дрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Тактическая замена. Марта уходит с поля и его заменяет Андресса

81' Тактическая замена. Antonia уходит с поля и его заменяет Гейс

80' Спенс Дрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках

79' Allyson Swaby ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

79' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Марта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Спенс Дрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.

71' Allyson Swaby ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

71' Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кэмерон Тиффани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Дебинья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Матч возобновлен

64' Сегодняшная посещаемость составляет 27638 болельщиков

63' Chantelle Swaby на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Chantelle Swaby успешно блокирует удар.

62' Луана нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Khadija Shaw возвращается на поле.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Rafaelle выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Chantelle Swaby ослабляет давление, выбив мяч.

53' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Jody Brown успешно блокирует удар.

52' Kerolin нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Khadija Shaw пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

49' Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Дебинья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Allyson Swaby ослабляет давление, выбив мяч.

48' Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Khadija Shaw не смог попасть в створ ударом издали