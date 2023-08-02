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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 27638 Главный судья: Штаубли Эстер
Ямайка (жен)
0:0
Конец матча
Бразилия (жен)
0'
30' Желтая карточка
Мэттьюз Чейна
90'+5

Ход матча

30'
Мэттьюз Чейна
 
46'
 
Беатрис
Ary Borges
46'
Кэмерон Тиффани
Мэттьюз Чейна
 
81'
 
Гейс
Antonia
81'
 
Андресса
Марта
81'
 
Duda Sampaio
Луана
85'
Solai Washington
Браун Джоди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 139 Количество передач 441
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Rebecca
Spencer
19
Tiernny
Wiltshire
17
Суаби
Эллисон
4
Суаби
Чантель
14
Блэквуд
Ден-Ден
3
Vyan
Sampson
21
Мэттьюз
Чейна
20
Atlanta
Primus
8
Спенс
Дрю
10
Браун
Джоди
11
Шоу
Хадия
12
Летисия
II
2
Antonia
3
Кателлен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
10
Марта
9
Дебинья
Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

История личных встреч

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФСЖ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суаби Эллисон 1 0.33
Картер Труди 0 0
Бразилия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ary Borges 3 1
Дебинья 1 0.33
Беатрис 1 0.33
Гейс 0 0

Карточки

Ямайка (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Хадия 1 1
Мэттьюз Чейна 1 0
Блэквуд Ден-Ден 1 0
Atlanta Primus 1 0
Бразилия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луана 1 0

Результаты матчей

Ямайка (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Ямайка (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бразилия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка (жен)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Панама (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Франция (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0
Ямайка (жен) - Чехия (жен) 2:3 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:2 Ямайка (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Канада (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Ямайка (жен) 0:1 США (жен) - Ямайка (жен) 4:0 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Ямайка (жен) - Сент-Китс и Невис (жен) 7:0 Ямайка (жен) - Канада (жен) 0:9 Мексика (жен) - Ямайка (жен) 1:0
Бразилия (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2
Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1

Результаты матчей

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ямайка (жен)
Бразилия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 5:3 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Ямайка (жен)
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Бразилия (жен)
 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Панама (жен)
 3:5 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 3
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Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 91'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Андресса бьет со штрафного в створ, но Rebecca Spencer держит все под контролем
    • 90'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Solai Washington из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Kerolin
    • 89'
      Adriana Leal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Kathellen Sousa выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 88'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Rafaelle выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 87'
      Хорошая попытка от Дебинья, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 86'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 86'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 85'
      Jody Brown получил травму и заменен. Solai Washington выходит на поле.
    • 85'
      Ох, нехорошо это выглядит. Jody Brown получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 84'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Adriana Leal нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 82'
      Гейс пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 82'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 82'
      Пространство открывается для Khadija Shaw, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 82'
      Спенс Дрю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 81'
      Тактическая замена. Луана уходит с поля и его заменяет Duda Sampaio
    • 81'
      Тактическая замена. Марта уходит с поля и его заменяет Андресса
    • 81'
      Тактическая замена. Antonia уходит с поля и его заменяет Гейс
    • 80'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Луана из команды Бразилия (жен) поставил подножку. Пострадал Спенс Дрю
    • 80'
      Спенс Дрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Хорошо играет на выходе Rebecca Spencer - мяч в ее руках
    • 79'
      Allyson Swaby ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 79'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 77'
      Марта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Rafaelle из команды Бразилия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Спенс Дрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 30%, Бразилия (жен): 70%.
    • 74'
      Дебинья из команды Бразилия (жен) в офсайде
    • 74'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Deneisha Blackwood ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Дебинья из команды Бразилия (жен) подал угловой слева.
    • 71'
      Allyson Swaby ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 71'
      Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) опасно и грубо сыграл. Тамирес пострадал.
    • 70'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 31%, Бразилия (жен): 69%.
    • 70'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Кэмерон Тиффани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 69'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 67'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 66'
      Allyson Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Кэмерон Тиффани из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Дебинья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Беатрис из команды Бразилия (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
    • 65'
      Марта из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Марта из команды Бразилия (жен) разыграл угловой с правого угла.
    • 65'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 65'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Сегодняшная посещаемость составляет 27638 болельщиков
    • 63'
      Chantelle Swaby на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Марта играет рукой
    • 62'
      Chantelle Swaby успешно блокирует удар.
    • 62'
      Луана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 60'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 33%, Бразилия (жен): 67%.
    • 60'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) в офсайде
    • 60'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Khadija Shaw возвращается на поле.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 58'
      Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Tiernny Wiltshire из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Rafaelle выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ямайка (жен) начинает контратаку
    • 55'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 33%, Бразилия (жен): 67%.
    • 55'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Chantelle Swaby ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 53'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Tiernny Wiltshire из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Jody Brown успешно блокирует удар.
    • 52'
      Kerolin нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Беатрис из команды Бразилия (жен) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 52'
      Antonia из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 51'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 50'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 50'
      Khadija Shaw пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
    • 50'
      Ямайка (жен) начинает контратаку
    • 50'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 36%, Бразилия (жен): 64%.
    • 49'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Дебинья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Allyson Swaby ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Дебинья из команды Бразилия (жен) в офсайде
    • 47'
      Дебинья из команды Бразилия (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 47'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 46'
      Khadija Shaw не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Тактическая замена. Мэттьюз Чейна уходит с поля и его заменяет Кэмерон Тиффани
    • 46'
      Тактическая замена. Ary Borges уходит с поля и его заменяет Беатрис
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 37%, Бразилия (жен): 63%.
    • 48'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Chantelle Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Тамирес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 46'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Tiernny Wiltshire из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 38%, Бразилия (жен): 62%.
    • 44'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Луана выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 44'
      Марта из команды Бразилия (жен) наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 44'
      Adriana Leal из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 41'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) опасно и грубо сыграл. Марта пострадал.
    • 41'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Летисия II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Ямайка (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 35%, Бразилия (жен): 65%.
    • 40'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 39'
      Тамирес пробует нанести удар издали, но Rebecca Spencer ловит мяч
    • 39'
      Ary Borges создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Chantelle Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Deneisha Blackwood из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Tiernny Wiltshire ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Марта создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Atlanta Primus из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Kerolin.
    • 36'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Kathellen Sousa выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 36'
      Antonia из команды Бразилия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 37%, Бразилия (жен): 63%.
    • 36'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 35'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 33'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Спенс Дрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 32'
      Ямайка (жен) контролирует мяч.
    • 31'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 30'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Мэттьюз Чейна получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 29'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 27'
      Rebecca Spencer из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Vyan Sampson возвращается на поле.
    • 26'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Vyan Sampson получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 32%, Бразилия (жен): 68%.
    • 25'
      Vyan Sampson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) в офсайде
    • 25'
      Rafaelle ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ямайка (жен) пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 24'
      Шанс получает Ary Borges из команды Бразилия (жен), но удар головой идет мимо
    • 24'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 23'
      Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Луана ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 23'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Дебинья выиграл воздушное противоборство у Allyson Swaby.
    • 22'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Kathellen Sousa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 34%, Бразилия (жен): 66%.
    • 20'
      Хорошая попытка от Тамирес, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 19'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Khadija Shaw возвращается на поле.
    • 19'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Khadija Shaw получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 17'
      Khadija Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Khadija Shaw выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Луана нанес удар головой, но Rebecca Spencer спокойно отбил мяч.
    • 16'
      Тамирес из команды Бразилия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 33%, Бразилия (жен): 67%.
    • 15'
      Мэттьюз Чейна наказан за толчок Adriana Leal
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Adriana Leal бьет издали, но Rebecca Spencer ловит мяч в руки
    • 13'
      Chantelle Swaby выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Atlanta Primus из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Ary Borges
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 12'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 12'
      Kathellen Sousa выиграл воздушное противоборство у Khadija Shaw.
    • 11'
      Vyan Sampson успешно блокирует удар.
    • 11'
      Марта нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Rafaelle создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мэттьюз Чейна из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 21%, Бразилия (жен): 79%.
    • 10'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 9'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Спенс Дрю из команды Ямайка (жен) заходит слишком далеко, он валит Луана.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Ямайка (жен)
    • 8'
      Kerolin из команды Бразилия (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Бразилия (жен) пытается что-то создать.
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ямайка (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ямайка (жен): 30%, Бразилия (жен): 70%.
    • 5'
      Хорошая попытка от Марта, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 4'
      Бразилия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Khadija Shaw из команды Ямайка (жен) поставил подножку. Пострадал Луана
    • 4'
      Тамирес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Atlanta Primus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Бразилия (жен) контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Бразилия (жен)
    • 3'
      Ямайка (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Луана наказан за толчок Khadija Shaw
    • 2'
      Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Allyson Swaby из команды Ямайка (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Бразилия (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Melbourne Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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