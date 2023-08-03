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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Anna-Marie Keighley
Южная Корея (жен)
1:1
Перерыв
Германия (жен)
0'
1:0
6' Гол
Чо Сохён
1:1
42' Гол
Попп Александра

Ход матча

6'
Чо Сохён
(Ли Ёнджу)
1:0
42'
1:1
Попп Александра
(Хут Свеня)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 129 Количество передач 337
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Южная Корея (жен)
Ничья
Германия (жен)
14.00
7.20
1.50
Все Коэффициенты
18
Jung-Mi
Kim
20
Ким
Хери
17
Ли
Ёнджу
4
Seo-Yeon
Shim
16
Чан
Сыльги
2
Hyo-Joo
Choo
15
Ga-Ram
Chun
8
Чо
Сохён
10
Чи
Соён
11
Yu-Ri
Choe
19
Casey
Phair
1
Фромс
Мерле
9
Хут
Свеня
3
Хендрих
Катрин
5
Хегеринг
Марина
2
Chantal
Hagel
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
11
Попп
Александра
19
Бюль
Клара
7
Шюллер
Леа
Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чо Сохён 1 0.33
Ли Ёнджу 0 0
Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 4 (1) 1.33
Бюль Клара 1 0.33
Шюллер Леа 1 0.33
Хендрих Катрин 0 0

Карточки

Южная Корея (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seo-Yeon Shim 1 0
Лим Сонджу 1 0
Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аньоми Николь 1 0
Обердорф Лена 1 0

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
4
Южная Корея (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея (жен)
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0
Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1
Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Марокко (жен)
 1:0 3 2 0 1 2 - 6 6
3.
Германия (жен)
 1:1 3 1 1 1 8 - 3 4
4.
Южная Корея (жен)
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
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    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея (жен)
    Ничья
    Германия (жен)
    14.00
    7.20
    1.50
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