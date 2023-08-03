Тур: 3. Стадион: Стадион Брисбейна. Главный судья: Anna-Marie Keighley
1:1
Перерыв
Ход матча
42'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
129 Количество передач 337
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Jung-Mi
Kim
20
Ким
Хери
17
Ли
Ёнджу
16
Чан
Сыльги
15
Ga-Ram
Chun
8
Чо
Сохён
10
Чи
Соён
11
Yu-Ri
Choe
19
Casey
Phair
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
19
Бюль
Клара
- Основной состав
-
18 Jung-Mi KimВратарь
-
20 Ким ХериЗащитник
-
17 Ли ЁнджуЗащитник
- Защитник
-
16 Чан СыльгиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ga-Ram ChunПолузащитник
-
8 Чо СохёнПолузащитник
-
10 Чи СоёнПолузащитник
-
11 Yu-Ri ChoeПолузащитник
-
19 Casey PhairНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кан ЧхэримПолузащитник
-
13 Eun-Sun ParkНападающий
- Нападающий
-
12 Мун МираНападающий
-
21 Ji-Su Ryu
-
-
-
14 Eun-Ha Jeon
-
22 Ye-Bin Bae
-
Главный тренер: Colin Bell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дебриц ЗараПолузащитник
-
22 Бранд ЮлеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бюль КлараПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Доорсун ЗараЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Магулл ЛинаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фосс-Текленбург Мартина
Бомбардиры внутри турнира
Германия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попп Александра
|4 (1)
|1.33
|Бюль Клара
|1
|0.33
|Шюллер Леа
|1
|0.33
|Хендрих Катрин
|0
|0
Карточки
Южная Корея (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seo-Yeon Shim
|1
|0
|Лим Сонджу
|1
|0
Германия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аньоми Николь
|1
|0
|Обердорф Лена
|1
|0
Результаты матчей
Южная Корея (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
4
Южная Корея (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Южная Корея (жен)
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0
Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1
Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2
Результаты матчей
Южная Корея (жен)
Германия (жен)
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Южная Корея (жен)
Германия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|6
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|8 - 3
|4
|4.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|3 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2