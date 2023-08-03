Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Ким Хери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хегеринг Марина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ga-Ram Chun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Sel-Gi Jang ослабляет давление, выбив мяч.

37' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

37' Чи Соён не смог попасть в створ ударом издали

36' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Фромс Мерле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

26' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хегеринг Марина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ga-Ram Chun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

21' Хегеринг Марина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Yu-Ri Choe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Chantal Hagel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ким Хери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Пространство открывается для Бюль Клара , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

12' Оооо... вот это был удар! Бюль Клара должен был забить с этой позиции.

11' Шюллер Леа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Обердорф Лена выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бюль Клара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Young-Ju Lee сделал результативную передачу.

6' Г О О О О Л - Чо Сохён забивает с правой ноги!

6' Young-Ju Lee создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Чи Соён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хорошая попытка от Casey Phair , был неплохой удар, но вратарь спас

3' Оооо... вот это был удар! Casey Phair должен был забить с этой позиции.

3' Чи Соён создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Попп Александра бьет издали, но Jung-Mi Kim ловит мяч в руки

2' Попп Александра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Young-Ju Lee выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру