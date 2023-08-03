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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 38945 Главный судья: Anna-Marie Keighley
Южная Корея (жен)
1:1
Конец матча
Германия (жен)
0'
1:0
6' Гол
Чо Сохён
1:1
42' Гол
Попп Александра
90' Желтая карточка
Хегеринг Марина
90'+17

Ход матча

6'
Чо Сохён
(Ли Ёнджу)
1:0
42'
1:1
Попп Александра
(Хут Свеня)
63'
Eun-Sun Park
Ga-Ram Chun
 
64'
 
Лохман Сидней
Бюль Клара
64'
 
Латтвайн Лена
Дебриц Зара
84'
 
Аньоми Николь
Бранд Юле
86'
Мун Мира
Casey Phair
 
90'
 
Хегеринг Марина
90'
Кан Чхэрим
Чо Сохён
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 243 Количество передач 595
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Jung-Mi
Kim
20
Ким
Хери
17
Ли
Ёнджу
4
Seo-Yeon
Shim
16
Чан
Сыльги
2
Hyo-Joo
Choo
15
Ga-Ram
Chun
8
Чо
Сохён
10
Чи
Соён
11
Yu-Ri
Choe
19
Casey
Phair
1
Фромс
Мерле
9
Хут
Свеня
3
Хендрих
Катрин
5
Хегеринг
Марина
2
Chantal
Hagel
6
Обердорф
Лена
13
Дебриц
Зара
22
Бранд
Юле
11
Попп
Александра
19
Бюль
Клара
7
Шюллер
Леа
Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чо Сохён 1 0.33
Ли Ёнджу 0 0
Германия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попп Александра 4 (1) 1.33
Бюль Клара 1 0.33
Шюллер Леа 1 0.33
Хут Свеня 0 0
Хендрих Катрин 0 0

Карточки

Южная Корея (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seo-Yeon Shim 1 0
Лим Сонджу 1 0
Германия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хегеринг Марина 1 0
Аньоми Николь 1 0
Обердорф Лена 1 0

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Южная Корея (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
4
Южная Корея (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Германия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея (жен)
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:0
Южная Корея (жен) - Замбия (жен) 5:2 Южная Корея (жен) - Италия (жен) 1:2 Бельгия (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Новая Зеландия (жен) - Южная Корея (жен) 0:1 Южная Корея (жен) - Тайвань (жен) 4:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Канада (жен) - Южная Корея (жен) 0:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:2 Южная Корея (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 США (жен) - Южная Корея (жен) 6:0 США (жен) - Южная Корея (жен) 0:0
Германия (жен)
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Германия (жен) - Замбия (жен) 2:3 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1
Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Болгария (жен) - Германия (жен) 0:8 Турция (жен) - Германия (жен) 0:3 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Германия (жен) - Франция (жен) 2:1 Германия (жен) - Австрия (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Германия (жен) 0:3 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Сербия (жен) - Германия (жен) 3:2

Результаты матчей

Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Южная Корея (жен)
Германия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Марокко (жен)
 3 2 0 1 2 - 6 6
3.
Германия (жен)
 3 1 1 1 8 - 3 4
4.
Южная Корея (жен)
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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