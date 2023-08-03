Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Nicole Anyomi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Sydney Lohmann не смог попасть в створ ударом издали

102' Young-Ju Lee выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

102' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

101' Sydney Lohmann не смог попасть в створ ударом издали

100' Матч возобновлен

100' Чо Сохён получил травму и заменен. Chae-Rim Kang выходит на поле.

100' Ох, нехорошо это выглядит. Чо Сохён получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Чо Сохён на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Хегеринг Марина получил желтую карточку от судьи

95' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

95' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Чи Соён получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Чи Соён на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Sel-Gi Jang ослабляет давление, выбив мяч.

93' Хендрих Катрин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Матч возобновлен

91' Jung-Mi Kim на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ким Хери получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Ким Хери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

88' Попп Александра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хендрих Катрин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хегеринг Марина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тактическая замена. Casey Phair уходит с поля и его заменяет Mi-Ra Moon

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Ким Хери получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Ким Хери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Тактическая замена. Бранд Юле уходит с поля и его заменяет Nicole Anyomi

84' Безумный фол. Lena Lattwein грубо играет против соперника. Пострадал Ким Хери

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хорошо играет на выходе Jung-Mi Kim - мяч в ее руках

82' Ким Хери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Германия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Chantal Hagel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хендрих Катрин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Чо Сохён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Yu-Ri Choe нанес удар головой, но Merle Frohms спокойно отбил мяч.

79' Игрок из команды Южная Корея (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Сегодняшная посещаемость составляет 38945 болельщиков

77' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Lena Lattwein ослабляет давление, выбив мяч.

74' Попп Александра нанес удар головой, но Jung-Mi Kim спокойно отбил мяч.

74' Sydney Lohmann из команды Германия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Hyo-Joo Choo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Чи Соён навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Чо Сохён получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Чо Сохён на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Casey Phair выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Чи Соён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Тактическая замена. Дебриц Зара уходит с поля и его заменяет Lena Lattwein

64' Тактическая замена. Бюль Клара уходит с поля и его заменяет Sydney Lohmann

63' Обердорф Лена выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Бюль Клара навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Дебриц Зара навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Попп Александра и попал в каркас ворот!

59' Хут Свеня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Чо Сохён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германия (жен)

58' Попп Александра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шюллер Леа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Seo-Yeon Shim выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Попп Александра получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Попп Александра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хендрих Катрин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Чи Соён выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хендрих Катрин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ким Хери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Шюллер Леа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Пространство открывается для Попп Александра , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Германия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошо играет на выходе Фромс Мерле - мяч в ее руках

47' Sel-Gi Jang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.