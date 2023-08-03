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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Марокко (жен)
1:0
Перерыв
Колумбия (жен)
0'
0:0
45' Не забитый пенальти
Ghizlane Chebbak
1:0
45' Гол
Anissa Lahmari

Ход матча

45'
Ghizlane Chebbak
0:0
45'
Anissa Lahmari
(Sakina Ouzraoui)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 139 Количество передач 266
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко (жен)
Ничья
Колумбия (жен)
6.00
3.90
2.45
Все Коэффициенты
1
Khadija
Er-Rmichi
17
Hanane
Ait
El
Haj
5
Nesryne
El
Chad
3
Nouhaila
Benzina
2
Zineb
Redouani
19
Sakina
Ouzraoui
6
Elodie
Nakkach
7
Ghizlane
Chebbak
11
Fatima
Tagnaout
16
Anissa
Lahmari
9
Ibtissam
Jraidi
1
Catalina
Perez
17
Carolina
Arias
19
Jorelyn
Carabali
3
Daniela
Arias
2
Manuela
Vanegas
6
Daniela
Montoya
5
Lorena
Bedoya
18
Linda
Caicedo
10
Leicy
Santos
11
Catalina
Usme
9
Mayra
Ramirez
Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibtissam Jraidi 1 0.33
Hanane Ait El Haj 0 0
Колумбия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Linda Caicedo 2 0.67
Manuela Vanegas 1 0.33
Catalina Usme 1 (1) 0.33
Leicy Santos 0 0

Карточки

Марокко (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nouhaila Benzina 1 0
Колумбия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diana Ospina 1 0
Carolina Arias 1 0
Catalina Perez 1 0
Manuela Vanegas 1 0
Lorena Bedoya 1 0

Результаты матчей

Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Марокко (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
Марокко (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (жен)
(17 матчей)
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1
Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2

Результаты матчей

Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Марокко (жен)
Колумбия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Марокко (жен)
 1:0 3 2 0 1 2 - 6 6
3.
Германия (жен)
 1:1 3 1 1 1 8 - 3 4
4.
Южная Корея (жен)
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Марокко (жен): 38%, Колумбия (жен): 62%.
  • 51'
    Команда Марокко (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 49'
    Sakina Ouzraoui сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О О Л - Anissa Lahmari из команды Марокко (жен) легко посылает мяч в пустые ворота правой! Anissa Lahmari легко с этим справился!
  • 49'
    Sakina Ouzraoui нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    МИМО - Ghizlane Chebbak бьет пенальти, но кипер отбивает мяч в поле.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 47'
    ПЕНАЛЬТИ - Daniela Arias из команды Колумбия (жен) привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Ibtissam Jraidi.
  • 47'
    Zineb Redouani из команды Марокко (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 47'
    Leicy Santos выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Elodie Nakkach успешно блокирует удар.
  • 47'
    Leicy Santos нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Perth Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марокко (жен)
    Ничья
    Колумбия (жен)
    6.00
    3.90
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марокко (жен) 1:0 Колумбия (жен) онлайн

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