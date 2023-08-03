Тур: 3. Стадион: Perth Rectangular Stadium. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
0:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
139 Количество передач 266
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
10 Najat Badri
-
13 Sabah Seghir
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Reynard Pedros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Leicy SantosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Lady AndradeПолузащитник
-
-
-
-
-
14 Angela Baron
-
15 Ana Guzman
-
20 Monica Ramos
-
-
-
23 Elexa Bahr
-
Главный тренер: Nelson Abadia
Бомбардиры внутри турнира
Марокко (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ibtissam Jraidi
|1
|0.33
|Hanane Ait El Haj
|0
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Linda Caicedo
|2
|0.67
|Manuela Vanegas
|1
|0.33
|Catalina Usme
|1 (1)
|0.33
|Leicy Santos
|0
|0
Карточки
Марокко (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nouhaila Benzina
|1
|0
Колумбия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diana Ospina
|1
|0
|Carolina Arias
|1
|0
|Catalina Perez
|1
|0
|Manuela Vanegas
|1
|0
|Lorena Bedoya
|1
|0
Результаты матчей
Марокко (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Марокко (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
2
Марокко (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Колумбия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко (жен)
(17 матчей)
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 поражений
Южная Корея (жен) - Марокко (жен) 0:1 Германия (жен) - Марокко (жен) 6:0 Марокко (жен) - Ямайка (жен) 0:1 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0
Италия (жен) - Марокко (жен) 0:0 Румыния (жен) - Марокко (жен) 1:0 Чехия (жен) - Марокко (жен) 2:0 Босния и Герцеговина (жен) - Марокко (жен) 0:2 Марокко (жен) - Словакия (жен) 3:0 Ирландия (жен) - Марокко (жен) 4:0 Канада (жен) - Марокко (жен) 4:0 Польша (жен) - Марокко (жен) 4:0 Марокко (жен) - Кот-д'Ивуар (жен) 0:0 Марокко (жен) - Гана (жен) 2:0 Испания (жен) - Марокко (жен) 3:0 Марокко (жен) - Tunisia W 6:3 Марокко (жен) - Tunisia W 2:1
Колумбия (жен)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германия (жен) - Колумбия (жен) 1:2 Колумбия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1
Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Италия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Франция (жен) - Колумбия (жен) 5:2 Колумбия (жен) - Мексика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:1 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Замбия (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 4:0 Колумбия (жен) - Парагвай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Колумбия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0 США (жен) - Колумбия (жен) 3:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 0:0 Колумбия (жен) - Венесуэла (жен) 2:2
Результаты матчей
Марокко (жен)
Колумбия (жен)
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Марокко (жен)
Колумбия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|6
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|8 - 3
|4
|4.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|3 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2