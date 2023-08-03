Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Mayra Ramirez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Elodie Nakkach на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ghizlane Chebbak навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хорошо играет на выходе Khadija Er-Rmichi - мяч в ее руках

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Manuela Vanegas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Anissa Lahmari не смог попасть в створ ударом издали

30' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Jorelyn Carabali выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Ghizlane Chebbak выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Lorena Bedoya выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Nouhaila Benzina выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Catalina Usme решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошо играет на выходе Catalina Perez - мяч в ее руках

14' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ibtissam Jraidi нанес удар головой, но Catalina Perez спокойно отбил мяч.

13' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Марокко (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ох, нехорошо это выглядит. Nesryne El Chad получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Пространство открывается для Mayra Ramirez , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

11' Catalina Usme создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Марокко (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' Catalina Usme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ghizlane Chebbak навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хорошая попытка от Ibtissam Jraidi , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Колумбия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.